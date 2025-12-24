"Bỏ quên" răng giả hơn 20 năm trong phổi

Sau nhiều năm ho tái diễn, bệnh nhân Nguyễn Đức H được phát hiện có 2 chiếc răng giả trong phổi.

Clip: Ê kíp y bác sĩ Bệnh viện Đà Nẵng dùng kỹ thuật nội soi để lấy răng giả trong phổi bệnh nhân ra ngoài.

Bệnh nhân Nguyễn Đức H (50 tuổi, trú xã Thăng An, TP Đà Nẵng) được bệnh viện tuyến dưới chuyển đến Bệnh viện Đà Nẵng trong tình trạng sốt, ho, khó thở. Theo khai thác bệnh sử, ông H làm răng giả khi 22 tuổi. Tuy nhiên, 1 năm sau, bệnh nhân không may làm mất 2 răng nhưng không xác định được nguyên nhân và cũng không thăm khám chuyên khoa.

Những năm sau đó, bệnh nhân xuất hiện tình trạng viêm phổi tái diễn 1-2 đợt mỗi năm, chủ yếu tự mua thuốc điều trị, không chụp X-quang phổi hay kiểm tra chuyên sâu tại bệnh viện.

Gần đây, bệnh nhân xuất hiện ho nhiều, sốt. Bệnh viện tuyến dưới chụp CT scan ngực phát hiện dị vật đường thở, nghi ngờ là kim loại, nên chuyển ông H đến Bệnh viện Đà Nẵng để xử trí.

Ê kíp y bác sĩ Bệnh viện Đà Nẵng dùng kỹ thuật nội soi để lấy răng giả trong phổi bệnh nhân H. ra ngoài.

Tại Bệnh viện Đà Nẵng, sau khi thăm khám và hội chẩn, các bác sĩ chẩn đoán dị vật đường thở tồn tại lâu ngày trong phổi.

Ths.BSCKII Nguyễn Bá Hùng, Phó trưởng Khoa Nội hô hấp - Miễn dịch dị ứng, dị vật đã bị bỏ quên hơn 20 năm, kèm theo tình trạng viêm đông đặc và xẹp phổi, nguy cơ dị vật bám dính chặt vào niêm mạc phế quản rất cao. Ê-kíp đã ưu tiên điều trị kháng sinh và kháng viêm tích cực nhằm kiểm soát nhiễm trùng, giảm phù nề, hạn chế biến chứng trong quá trình can thiệp.

“Sau khi tình trạng viêm nhiễm được cải thiện, bệnh nhân được tiến hành nội soi phế quản. Quá trình can thiệp ghi nhận dị vật là 2 chiếc răng giả, đã bám dính lâu ngày trong lòng phế quản. Ê-kíp nội soi đã sử dụng dụng cụ chuyên dụng để gắp dị vật trong phổi. Sau đó, tình trạng hô hấp của bệnh nhân cải thiện rõ rệt và đã được xuất viện”, bác sĩ Hùng cho hay.

Chiếc răng giả ở trong phổi bệnh nhân 20 năm vừa được các bác sĩ Bệnh viện Đà Nẵng lấy ra.

Bác sĩ khuyến cáo cần đặc biệt cẩn trọng khi ngậm các vật nhỏ như vỉ thuốc, đinh, tăm, hạt trái cây… Những dị vật này rất dễ đi vào đường thở trong lúc nói chuyện, cười, ho hoặc ngủ, gây nguy hiểm cho sức khỏe.

Khi nghi ngờ hít phải dị vật hoặc có các biểu hiện bất thường như ho kéo dài, có thể ho ra máu, viêm phổi tái diễn, khó thở, sốt không rõ nguyên nhân, người bệnh cần đến cơ sở y tế có chuyên khoa hô hấp để được thăm khám, chụp X-quang, CT scan và xử trí kịp thời.