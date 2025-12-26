Giải mật kết luận thanh tra loạt công ty lữ hành

Thanh tra TP Đà Nẵng vừa giải mật hồ sơ thanh tra loạt công ly lữ hành quốc tế, trong đó chỉ ra những vi phạm về thuế, điều kiện kinh doanh và sử dụng lao động nước ngoài.

Thanh tra thành phố Đà Nẵng vừa hoàn tất việc thanh tra 8 tổ chức kinh doanh dịch vụ lữ hành và tổ chức mua sắm, phục vụ khách du lịch gồm: Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Du lịch Sky Family, Công ty TNHH DANANG GUIDE MAN, Chi nhánh tại Đà Nẵng - Công ty TNHH Du lịch và Thương mại SEVEN STAR Hà Nội, Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Du lịch Viko Smile Việt - Chi nhánh Đà Nẵng, Công ty TNHH Totobooking, Chi nhánh Công ty TNHH Đầu tư và Du lịch Âu Lạc tại Đà Nẵng; Công ty TNHH FIRST DANANG và Công ty CP VKSTAR - AO DAI SHOW.

Kết quả thanh tra xác định Công ty Sky Family thiếu sót trong hợp đồng lao động (không ghi hình thức trả lương, thiếu thông tin liên lạc người lao động); vi phạm quy định thuế, hóa đơn khi bán hàng cho khách lẻ mà không lập hóa đơn (khoản 7 Điều 6 Luật Quản lý thuế 38/2019/QH14); đồng thời có hành vi trốn thuế (khoản 3 Điều 143 cùng Luật) với số tiền chưa lập hóa đơn gần 1,5 tỷ đồng.

Công ty DANANG GUIDE MAN dù được thành lập hợp pháp nhưng chưa đảm bảo đầy đủ điều kiện kinh doanh lữ hành quốc tế và chưa thực hiện đúng nghĩa vụ hoạt động.

Riêng Chi nhánh Công ty Âu Lạc tại Đà Nẵng sử dụng lao động nước ngoài không đúng nội dung Giấy phép lao động, vi phạm Bộ luật Lao động.

Trước các vi phạm trên, Thanh tra TP yêu cầu các tổ chức khắc phục kịp thời tồn tại, chỉ hoạt động khi đảm bảo đủ điều kiện theo pháp luật.

Đồng thời, Thanh tra chuyển hồ sơ nợ thuế của Công ty Sky Family đến Cơ quan Thuế TP để xử lý; chuyển kết luận về Công ty DANANG GUIDE MAN đến Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch để xử phạt; chuyển kết luận về Chi nhánh Âu Lạc đến Sở Nội vụ để xử phạt hành chính theo thẩm quyền.

Thanh tra TP cũng kiến nghị Chủ tịch UBND TP chỉ đạo các sở, ngành tăng cường kiểm tra doanh nghiệp lữ hành quốc tế đón khách; rà soát cơ sở mua sắm, dịch vụ liên quan tour du lịch vi phạm, nhằm nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, tạo môi trường du lịch chuyên nghiệp, lành mạnh và có tính răn đe.