Giá vàng SJC hôm nay giảm 600.000 đồng/lượng

Sáng 25/10, Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn, Doji, Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 147.200.000 đồng/lượng ở chiều mua vào, bán ra ở mức 149.200.000 đồng/lượng, giảm 600.000 đồng/lượng so với hôm qua 24/10.

Mức chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra hiện là 2.000.000 đồng/lượng.

Giá vàng miếng SJC so với thế giới. Ảnh: Tiến Dũng

Giá vàng nhẫn hôm nay. Ảnh: Tiến Dũng.

Đối với vàng nhẫn tròn 9999, SJC giao dịch mua vào - bán ra ở mức 146.100.000 – 148.700.000. Chênh lệch mua bán ở ngưỡng 2.500.000 đồng/lượng, giảm 500.000 đồng/lượng so với phiên 24/10.

Tập đoàn DOJI niêm yết giá ở mức 146.500.000 – 149.100.000 đồng/lượng (mua vào – bán ra), chênh lệch mua - bán ở ngưỡng 3.000.000 đồng/lượng, giảm 300.000 đồng/lượng so với hôm qua.

Trong khi đó, tại Bảo Tín Minh Châu, vàng nhẫn được giao dịch ở mức 150.000.000 – 153.000.000 đồng/lượng, chênh lệch mua - bán ở ngưỡng 3.000.000 đồng/lượng, giảm 500.000 đồng/lượng so với ngày 24/10.

Diễn biến giá vàng thế giới

Dữ liệu từ Goldprice, giá vàng thế giới trong phiên sáng 25/10 giao dịch ở mức 4.113 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng khoảng 26.352 đồng/USD, giá vàng tương đương khoảng hơn 130.700.000 đồng/lượng (chưa bao gồm thuế và phí).

Như vậy, mức chênh lệch giữa bán giữa vàng SJC và vàng thế giới hiện là 18.500.000 đồng/lượng.

Theo Trading Economics, giá vàng liên tục giằng co ở ngưỡng 4.120. Điều này diễn ra sau khi dữ liệu Chỉ số Giá Tiêu dùng (CPI) của Mỹ được công bố, yếu hơn so với dự kiến, đã thúc đẩy kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang (Fed) giảm lãi suất. Báo cáo CPI, vốn bị trì hoãn do chính phủ Mỹ đóng cửa, cho thấy lạm phát chung tháng 9 tăng lên 3% (mức cao nhất kể từ tháng 1 nhưng vẫn thấp hơn dự báo 3,1%), trong khi lạm phát cốt lõi giảm xuống 3% từ 3,1%, báo hiệu áp lực giá đang giảm bớt bất chấp những lo ngại về cuộc chiến thương mại của Tổng thống Trump.

Tuy nhiên, dù dữ liệu CPI có lợi, vàng thỏi vẫn đang trên đà chấm dứt chuỗi tăng giá chín tuần liên tiếp và đã giảm hơn 5% vào đầu tuần, ghi nhận mức giảm trong ngày mạnh nhất trong năm năm qua. Sự bán tháo mạnh mẽ này là hệ quả của việc chốt lời sau khi kim loại quý liên tục đạt các mức cao kỷ lục gần đây.

Mặc dù thị trường đang chứng kiến sự thoái lui, vàng vẫn duy trì mức tăng trưởng ấn tượng khoảng 55% tính từ đầu năm. Đà tăng dài hạn này được hỗ trợ bởi căng thẳng thương mại kéo dài, các rủi ro địa chính trị (bao gồm các lệnh trừng phạt mới của Mỹ đối với Nga) và sự dự đoán về các cuộc đàm phán thương mại sắp tới giữa Tổng thống Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình vào tuần tới.

Giá Bitcoin tăng 0,4%

Về giá bitcoin, theo dữ liệu từ Coin Desk, hôm nay giá bitcoin giao dịch ở mức 111.065 USD/BTC, tăng 0,4% trong vòng 24h qua. Trong 24h qua, giá Bitcoin neo cao nhất ở mức 111.500 USD/BTC.

Theo Binance, khối lượng giao dịch trong 24h là khoảng hơn 85 tỷ USD. BTC ghi nhận vốn hóa thị trường hiện tại là 2.215 tỷ USD chiếm 58,3% tổng giá trị thị trường tiền mã hoá.

Theo dữ liệu của Coin Glass, trong 10 đồng tiền mã hóa có giá trị vốn hóa lớn nhất thị trường tiền mã hóa, có tới 7 đồng tiền mã hoá chứng kiến xu hướng tăng so với 24 giờ trước đó.