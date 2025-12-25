close Đăng nhập

Vụ người phụ nữ bị đâm gục: Hung thủ là chồng nạn nhân

Chiều 24/12, Công an TP Đà Nẵng cho biết đã bắt giữ đối tượng dùng vật nhọn đâm người phụ nữ gục giữa đường hôm 23/12.

Nguyễn Xuân Thường bị bắt khi đang lẩn trốn trên bán đảo Sơn Trà.
Nghi phạm gấy án là Nguyễn Xuân Thường (SN 1997, trú xã Lạc Thạch, tỉnh Phú Thọ), bị bắt vào tối 24/12 khi lẩn trốn tại 1 nhà hoang trên bán đảo Sơn Trà, TP Đà Nẵng.

Nghi phạm được xác định là chồng nạn nhân. Cơ quan công an đang điều tra làm rõ động cơ gây án.

Theo nhà chức trách, sáng 23/12, ngay sau khi nhận được tin báo về việc một phụ nữ bị tấn công gây thương tích, bất tỉnh tại khu vực trên đường Trường Chinh (phường An Khê), Công an phường An Khê đã tới hiện trường.

Nạn nhân là chị Trần T.L (SN 1992, trú xã Lạc Thạch, tỉnh Phú Thọ), bị đa chấn thương, bất tỉnh do người khác dùng hung khí tấn công. Khi người dân phát hiện hô hoán, nghi phạm gây án đã chạy qua tường rào đường ray rồi bỏ trốn.

Sau 2 ngày truy xét, Công an TP Đà Nẵng đã bắt giữ Nguyễn Xuân Thường.

