Trường Đại học Y Hà Nội có thêm 38 GS, PGS

Chiều 24/12, Trường Đại học Y Hà Nội công bố quyết định bổ nhiệm chức danh GS, PGS cho 38 nhà giáo được Hội đồng Giáo sư Nhà nước công nhận đạt tiêu chuẩn trong đợt xét năm 2025.

Trao quyết định bổ nhiệm chức danh giáo sư cho GS Trần Minh Điển, Giám đốc BV Nhi Trung ương

Đợt bổ nhiệm năm 2025 đã nâng tổng số giảng viên cơ hữu có chức danh khoa học của Trường ĐHYHN lên 23 GS và 141 PGS. Đây là con số phản ánh vị thế của nhà trường – cơ sở đào tạo y khoa hàng đầu cả nước – trong việc xây dựng và phát triển đội ngũ giảng viên trình độ cao, có uy tín khoa học.

Các GS, PGS được bổ nhiệm năm nay hoạt động trên nhiều lĩnh vực chuyên sâu của y học như: nội khoa, ngoại khoa, hồi sức – cấp cứu, nhi khoa, phục hồi chức năng, y học dự phòng, y học hình ảnh, kỹ thuật y học, truyền nhiễm, tâm thần, lão khoa…

Trao quyết định bổ nhiệm chức danh giáo sư cho GS Lê Minh Giang

Nhiều GS, PGS đồng thời là các chuyên gia đầu ngành, đang công tác tại những bệnh viện tuyến cuối, cơ sở y tế trọng điểm của cả nước, vừa tham gia giảng dạy, vừa trực tiếp khám, chữa bệnh và nghiên cứu khoa học.

Phát biểu tại buổi lễ, PGS Nguyễn Tri Thức, Thứ trưởng Bộ Y tế, đồng thời là một trong các tân PGS được bổ nhiệm đợt này, bày tỏ niềm vinh dự khi được ghi nhận những nỗ lực trong giảng dạy và nghiên cứu khoa học. Theo ông, việc được bổ nhiệm chức danh GS, PGS không chỉ là niềm tự hào cá nhân mà còn là nguồn động lực to lớn để các nhà giáo tiếp tục theo đuổi con đường học thuật, cống hiến cho ngành y tế và giáo dục.

Trao quyết định bổ nhiệm chức danh PGS cho ông Nguyễn Tri Thức, Thứ trưởng Bộ Y tế

Trong bối cảnh y tế và giáo dục đại học đang có những thay đổi mạnh mẽ, Thứ trưởng Bộ Y tế kỳ vọng các tân GS, PGS sẽ tiếp tục phát huy vai trò tiên phong, chung tay xây dựng môi trường học thuật sáng tạo, chuyên nghiệp, gắn kết chặt chẽ với thực tiễn. Qua đó, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu của xã hội trong công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân và đào tạo nguồn nhân lực y tế chất lượng cao.

Theo lãnh đạo Trường ĐHYHN, việc được công nhận và bổ nhiệm chức danh GS, PGS là kết quả của một quá trình dài phấn đấu nghiêm túc, tuân thủ chặt chẽ các tiêu chuẩn, quy trình xét duyệt của Hội đồng Giáo sư Nhà nước. Các tân GS, PGS không chỉ đáp ứng yêu cầu về giảng dạy, hướng dẫn sau đại học mà còn phải có thành tích nổi bật trong nghiên cứu khoa học, công bố quốc tế, chuyển giao tri thức và đóng góp cho sự phát triển chung của ngành y tế.

Trao quyết định bổ nhiệm chức danh PGS cho ông Vũ Quốc Đạt

Chúc mừng các GS, PGS được bổ nhiệm, GS Nguyễn Hữu Tú, Hiệu trưởng Trường ĐHYHN, bày tỏ tự hào khi trường có thêm 38 GS, PGS đều là những chuyên gia hàng đầu trong nhiều lĩnh vực của y học, đang giữ vai trò quan trọng trong đào tạo, nghiên cứu khoa học và thực hành lâm sàng.

Việc số lượng nhà giáo được bổ nhiệm GS, PGS đợt này khá lớn, trong đó có PGS sư trẻ nhất của ngành y tế, là minh chứng cho sự phát triển mạnh mẽ của đội ngũ giảng viên Trường ĐHYHN, cả về chiều sâu học thuật lẫn tính kế thừa thế hệ.

Đáng chú ý, trong số 38 GS, PGS được bổ nhiệm lần này, gần một nửa đang giữ các vị trí lãnh đạo chủ chốt của ngành y tế như giám đốc, phó giám đốc bệnh viện, viện trưởng, viện phó.