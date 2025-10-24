Giá vàng SJC hôm nay 24/10 bán ra ở mốc 149.800.000 đồng/lượng

VietTimes - Giá vàng miếng SJC niêm yết ở mức 147.800.000 đồng/lượng ở chiều mua vào, bán ra ở mức 149.800.000 đồng/lượng, tăng 1.200.000 đồng/lượng so với chốt phiên giao dịch hôm qua.

Giá vàng SJC tăng 1.200.000 đồng/lượng

Sáng 24/10, Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn, Doji, Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 147.800.000 đồng/lượng ở chiều mua vào, bán ra ở mức 149.800.000 đồng/lượng, tăng 1.200.000 đồng/lượng so với hôm qua 23/10.

Mức chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra hiện là 2.000.000 đồng/lượng.

Giá vàng miếng SJC so với thế giới. Ảnh: Tiến Dũng

Giá vàng nhẫn hôm nay. Ảnh: Tiến Dũng.

Đối với vàng nhẫn tròn 9999, SJC giao dịch mua vào - bán ra ở mức 146.700.000 – 149.200.000. Chênh lệch mua bán ở ngưỡng 2.500.000 đồng/lượng, tăng 1.300.000 đồng/lượng so với phiên 23/10.

Tập đoàn DOJI niêm yết giá ở mức 146.400.000 – 149.400.000 đồng/lượng (mua vào – bán ra), chênh lệch mua - bán ở ngưỡng 3.000.000 đồng/lượng, tăng 900.000 đồng/lượng so với hôm qua.

Trong khi đó, tại Bảo Tín Minh Châu, vàng nhẫn được giao dịch ở mức 150.500.000 – 153.500.000 đồng/lượng, chênh lệch mua - bán ở ngưỡng 3.000.000 đồng/lượng, tăng 600.000 đồng/lượng so với ngày 23/10.

Diễn biến giá vàng thế giới

Dữ liệu từ Goldprice, giá vàng thế giới trong phiên sáng 24/10 giao dịch ở mức 4.114 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng khoảng 26.352 đồng/USD, giá vàng tương đương khoảng hơn 130.700.000 đồng/lượng (chưa bao gồm thuế và phí).

Như vậy, mức chênh lệch giữa bán giữa vàng SJC và vàng thế giới hiện là 19.100.000 đồng/lượng.

Theo Trading Economics, giá vàng đã chấm dứt chuỗi giảm khi các nhà đầu tư đánh giá lại những diễn biến thương mại và căng thẳng địa chính trị đang làm tăng sức hấp dẫn của kim loại quý như một nơi trú ẩn an toàn. Mặc dù Tổng thống Mỹ Donald Trump đã xác nhận kế hoạch gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, nhưng thị trường vẫn cảnh giác trước các báo cáo cho thấy Mỹ đang cân nhắc áp dụng các hạn chế xuất khẩu mới đối với Trung Quốc liên quan đến phần mềm do Mỹ sản xuất.

Cùng thời điểm, yếu tố địa chính trị từ Nga tiếp tục cung cấp lực hỗ trợ cho vàng, khi Washington công bố các lệnh trừng phạt mới đối với Moscow. Động thái này được đưa ra sau khi có báo cáo về việc hội nghị thượng đỉnh Trump-Putin đã được lên kế hoạch bị hoãn lại, do Moscow bác bỏ lệnh ngừng bắn ở Ukraine.

Ngoài ra, vàng thỏi còn nhận được sự hỗ trợ từ kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ thực hiện thêm hai lần cắt giảm lãi suất vào cuối năm nay, giữ chi phí nắm giữ vàng ở mức thấp. Tuy nhiên, bất chấp những yếu tố hỗ trợ này, vàng hiện vẫn thấp hơn khoảng 6% so với mức đỉnh gần đây do hoạt động chốt lời diễn ra mạnh mẽ. Sự thoái lui này đã đánh dấu mức giảm hàng ngày lớn nhất trong hơn năm năm vào đầu tuần, sau chuỗi ngày liên tục lập các mức cao kỷ lục

Giá Bitcoin tăng 2,2%

Về giá bitcoin, theo dữ liệu từ Coin Desk, hôm nay giá bitcoin giao dịch ở mức 110.585 USD/BTC, tăng 2,2% trong vòng 24h qua. Trong 24h qua, giá Bitcoin neo cao nhất ở mức 111.100 USD/BTC.

Theo Binance, khối lượng giao dịch trong 24h là khoảng hơn 97 tỷ USD. BTC ghi nhận vốn hóa thị trường hiện tại là 2.204 tỷ USD chiếm 58,4% tổng giá trị thị trường tiền mã hoá.

Theo dữ liệu của Coin Glass, trong 10 đồng tiền mã hóa có giá trị vốn hóa lớn nhất thị trường tiền mã hóa, có tới 8 đồng tiền mã hoá chứng kiến xu hướng tăng so với 24 giờ trước đó.