Lý do bộ SGK “Kết nối tri thức với cuộc sống” được sử dụng trên toàn quốc

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa quyết định sử dụng thống nhất toàn quốc bộ SGK “Kết nối tri thức với cuộc sống” từ năm học 2026-2027. Đây là cơ sở quan trọng để chủ động chỉnh lý, số hóa, phát triển kho học liệu số mở và lộ trình miễn phí SGK.

Bộ sách có tính ổn định, khả năng chỉnh lý và mức độ sẵn sàng cao nhất

Ngày 26/12/2025, Bộ GD&ĐT ban hành quyết định về lựa chọn bộ sách giáo khoa giáo dục phổ thông sử dụng thống nhất toàn quốc. Nghiên cứu các bộ SGK hiện hành và đối chiếu với các tiêu chí lựa chọn, Bộ GDĐT xác định bộ SGK Kết nối tri thức với cuộc sống của NXB Giáo dục đáp ứng đầy đủ và nổi trội hơn vì 4 lý do sau:

Thứ nhất, bộ SGK Kết nối tri thức với cuộc sống bảo đảm đầy đủ, đồng bộ tất cả các môn học, hoạt động giáo dục ở cả 3 cấp học.

Thứ hai, chất lượng khoa học – sư phạm được khẳng định qua thực tiễn, được sử dụng rộng rãi tại tất cả 34 tỉnh, thành, với quy mô học sinh lớn nhất trong các bộ SGK hiện hành.

Thứ ba, bộ sách cũng có tính ổn định, khả năng chỉnh lý và mức độ sẵn sàng cao nhất, vì Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam có đủ năng lực kỹ thuật, kho vận, phân phối, đảm bảo cung ứng trên phạm vi toàn quốc.

Thứ tư, việc tác động đến giáo viên - học sinh - phụ huynh được hạn chế tối đa, do đây là bộ sách đang được sử dụng ổn định và phổ biến nhất, giáo viên quen thuộc phương pháp, cấu trúc bài học.

Bộ GDĐT cho rằng việc quyết định sử dụng một bộ SGK thống nhất sẽ góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về học liệu, giảm gánh nặng chi phí SGK cho người dân, tạo sự công bằng giáo dục, hỗ trợ giáo viên – học sinh tiếp cận nội dung học tập nhất quán, liên thông từ lớp 1 đến lớp 12. Đồng thời, đây là cơ sở quan trọng để Nhà nước chủ động chỉnh lý, số hóa SGK, phát triển kho học liệu số mở và lộ trình miễn phí SGK cho học sinh theo mục tiêu đặt ra.

Việc lựa chọn một bộ SGK thống nhất toàn quốc phải bảo đảm các nguyên tắc: đáp ứng yêu cầu Chương trình GDPT 2018; bảo đảm tính khoa học – sư phạm – pháp lý; có tính kế thừa; giảm gánh nặng đổi mới; tiết kiệm ngân sách; hạn chế tác động đến giáo viên, học sinh và xã hội.

Thống nhất SGK để thúc đẩy chuyển đổi số học liệu

Bộ GDĐT cho biết một bộ SGK thống nhất sẽ góp phần bảo đảm học sinh các vùng miền tiếp cận tri thức bình đẳng, hạn chế chênh lệch nội dung học tập giữa các địa phương.

Học sinh được học theo mạch kiến thức xuyên suốt từ lớp 1 đến lớp 12, tạo nền tảng liên thông, đồng bộ trong phát triển năng lực, giảm rủi ro đứt gãy kiến thức khi chuyển trường giữa năm học, đặc biệt với học sinh vùng khó khăn, con em lao động di cư.

Đồng thời, lộ trình tiến tới miễn phí SGK vào năm 2030 đem lại lợi ích trực tiếp cho học sinh và gia đình, giảm chi phí học tập thường xuyên. Khi SGK được số hóa, học sinh có thể tiếp cận kho học liệu mở, bài tập, video, mô phỏng, góp phần nâng cao hứng thú, khả năng tự học và năng lực học tập suốt đời.

Đối với xã hội, việc thống nhất SGK giúp ổn định chính sách học liệu quốc gia, tạo niềm tin, đồng thuận xã hội trong giáo dục phổ thông. Chi phí xã hội cho việc mua, thay mới sách hằng năm được giảm đáng kể; người dân, đặc biệt ở vùng khó, được hưởng lợi từ chính sách hỗ trợ và miễn phí SGK.

Các địa phương thuận lợi hơn trong phân bổ ngân sách, tổ chức đấu thầu - cung ứng sách, giảm áp lực truyền thông và hướng dẫn triển khai. Việc thống nhất SGK cũng là nền tảng thúc đẩy chuyển đổi số học liệu, phát triển thư viện số và kho tài nguyên mở, phù hợp xu thế quốc tế và chiến lược chuyển đổi số quốc gia.

Về việc triển khai bộ SGK thống nhất toàn quốc, Bộ GDĐT khẳng định sẽ phối hợp chặt chẽ với các địa phương, cơ sở giáo dục, đội ngũ giáo viên và toàn xã hội để triển khai hiệu quả bộ SGK thống nhất toàn quốc. Bộ GDĐT sẽ tiếp tục lắng nghe, tiếp thu ý kiến của nhân dân, chuyên gia, nhà giáo để không ngừng hoàn thiện học liệu, nâng cao chất lượng dạy – học, góp phần thực hiện thành công đột phá phát triển giáo dục và đào tạo theo tinh thần Nghị quyết 71-NQ/TW.