Phó giám đốc Công an Hà Nội làm Chánh Văn phòng Thành ủy

Thiếu tướng Nguyễn Thành Long, Phó giám đốc Công an thành phố Hà Nội được điều động về công tác tại Văn phòng Thành ủy, giữ chức Chánh Văn phòng Thành ủy Hà Nội.

Sáng 26/12, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội tổ chức công bố các quyết định về công tác cán bộ.

Theo đó, ông Trần Thanh Hà, Thành ủy viên, Chánh Văn phòng Thành ủy được điều động đến công tác tại cơ quan Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND thành phố, giữ chức vụ Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND thành phố.

Ban Thường vụ Thành ủy tiếp nhận thiếu tướng Nguyễn Thành Long, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó giám đốc Công an thành phố Hà Nội được điều động đến công tác tại Văn phòng Thành ủy, giữ chức Chánh Văn phòng Thành ủy.

Phó bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong trao quyết định cho ông Trần Thanh Hà và Thiếu tướng Nguyễn Thành Long. Ảnh: Hanoi.gov.vn.

Phát biểu giao nhiệm vụ, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc cho biết hai nhân sự được giao nhiệm vụ đã trưởng thành từ cơ sở, kinh qua nhiều vị trí, môi trường công việc, có bề dày thực tiễn, nhiều kinh nghiệm, thành tích trong công tác, có bản lĩnh chính trị vững vàng, tư duy đổi mới, quyết liệt, trách nhiệm, tận tụy, mẫn cán, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

Theo Bí thư Thành ủy, ông Trần Thanh Hà từng công tác từ Trung ương đến cơ sở, có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực văn phòng. Quá trình công tác của ông gắn với Văn phòng UBND tỉnh Điện Biên, Huyện ủy Mường Ảng, Văn phòng Bộ Tài chính, Cục Kế hoạch tài chính, Ban Tổ chức Thành ủy và Văn phòng Thành ủy từ tháng 11/2021 đến nay. Năm 2021, ông được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Nhì.

Thiếu tướng Nguyễn Thành Long làm Chánh Văn phòng Thành ủy Hà Nội. Ảnh: Hanoi.gov.vn.

Thiếu tướng Nguyễn Thành Long công tác tại Công an thành phố từ khi tốt nghiệp Học viện An ninh nhân dân, từng làm công tác tham mưu, Trưởng Công an quận Nam Từ Liêm và được bổ nhiệm Phó giám đốc Công an thành phố tháng 7/2022. Trong quá trình công tác, ông cùng tập thể lãnh đạo Công an thành phố lập nhiều thành tích, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Thủ đô; được Chủ tịch nước tặng hai Huân chương Chiến công hạng Nhì và một Huân chương Chiến công hạng Ba.

Ông Ngọc nhấn mạnh việc Ban Thường vụ Thành ủy quyết định điều động, bổ nhiệm hai cán bộ xuất phát từ yêu cầu công tác, đồng thời thể hiện sự tin tưởng, đánh giá cao về năng lực, phẩm chất và đóng góp trong thời gian qua. Thường trực và Ban Thường vụ Thành ủy tin tưởng trên cương vị mới, hai cán bộ sẽ tiếp tục phát huy trách nhiệm, kinh nghiệm, giữ vững nguyên tắc, kỷ cương, đoàn kết nội bộ, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Bí thư Thành ủy Hà Nội đề nghị ông Trần Thanh Hà, Nguyễn Thành Long tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, ý thức kỷ luật, trách nhiệm, bắt tay ngay vào công việc với tinh thần chạy đua với thời gian, bằng nỗ lực và quyết tâm cao nhất cùng tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức, người lao động cơ quan hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Trần Thanh Hà và Nguyễn Thành Long cảm ơn Ban Thường vụ Thành ủy đã tin tưởng giao nhiệm vụ công tác mới. Hai nhân sự hứa sẽ tiếp cận ngay với công việc mới, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.