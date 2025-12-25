Bệnh viện đầu tiên ở Việt Nam dùng UAV vận chuyển thuốc men

Lần đầu tiên, thiết bị bay không người lái được đưa vào vận chuyển mẫu bệnh phẩm, thuốc và vật tư y tế tại Hà Nội, hứa hẹn cải thiện tốc độ phản ứng, khả năng kết nối tuyến y tế và chất lượng phục vụ người dân.

Thiết kế chuyên biệt cho vận chuyển y tế

Hôm nay, 25/12, BV ĐK Đức Giang khai trương mô hình thí điểm ứng dụng thiết bị bay không người lái trong vận chuyển y tế.

Đây là lần đầu tiên tại Việt Nam, logistics bưu chính được kết hợp với công nghệ bay tầm thấp để phục vụ trực tiếp cho hoạt động khám chữa bệnh, đánh dấu bước chuyển quan trọng từ thử nghiệm công nghệ sang ứng dụng thực tiễn trong môi trường đô thị đông đúc.

Giám đốc Sở Y tế Hà Nội đánh giá cao việc BV Đức Giang tiên phong triển khai mô hình UAV

Trong bối cảnh giao thông tại các thành phố lớn thường xuyên quá tải, việc luân chuyển mẫu bệnh phẩm, thuốc và vật tư y tế bằng đường bộ không ít lần trở thành điểm nghẽn, ảnh hưởng trực tiếp tới tiến độ chẩn đoán và điều trị. Mô hình UAV được triển khai tại BV ĐK Đức Giang nhằm giải quyết bài toán này, hướng tới rút ngắn thời gian vận chuyển, tăng tính chủ động và giảm phụ thuộc vào điều kiện giao thông mặt đất.

Theo mô hình thí điểm, với sự hỗ trợ của Vietnam Post, BV ĐK Đức Giang sử dụng thiết bị bay không người lái cỡ nhỏ, thiết kế chuyên biệt cho vận chuyển y tế, bảo đảm đầy đủ các điều kiện về an toàn, an ninh và pháp lý để hoạt động trong không gian bay tầm thấp đô thị.

UAV tham gia vận chuyển trong y tế

UAV có tốc độ hành trình lên tới 60 km/h, phạm vi hoạt động bán kính khoảng 15 km, được tích hợp camera giám sát hành trình theo thời gian thực. Khoang chứa chuyên dụng được niêm phong, đáp ứng các yêu cầu nghiêm ngặt đối với mẫu bệnh phẩm, thuốc và vật tư y tế.

Mỗi tuyến bay dự kiến thực hiện hai chuyến mỗi ngày. Trong trường hợp phát sinh nhu cầu đột xuất từ các cơ sở y tế, Vietnam Post sẽ chủ động tăng cường thiết bị và tần suất vận chuyển, trên cơ sở được các cơ quan quản lý nhà nước cho phép.

Trong lộ trình tiếp theo, mô hình máy bay thử nghiệm sẽ được nâng cấp dần, hướng tới tầm bay khoảng 20 km, trọng tải phù hợp cho vận chuyển y tế khoảng 10 kg, đáp ứng tốt hơn nhu cầu thực tiễn.

Hướng đi mới cho logistics y tế thông minh

Mô hình UAV vận chuyển y tế tại BV ĐK Đức Giang mang lại giá trị rõ nét cho hoạt động chuyên môn. Thời gian luân chuyển mẫu bệnh phẩm và thuốc được rút ngắn giúp bác sĩ sớm có kết quả xét nghiệm, người bệnh giảm thời gian chờ đợi và tăng cơ hội can thiệp kịp thời.

Trong các tình huống cấp cứu, thiên tai, dịch bệnh hoặc khi giao thông đô thị bị gián đoạn, UAV có thể trở thành mắt xích quan trọng, bảo đảm dòng chảy y tế không bị đứt gãy.

Giám đốc BVĐK Đức Giang thông tin về kế hoạch triển khai UAV

Mô hình cũng góp phần tăng cường kết nối giữa y tế cơ sở và bệnh viện tuyến trên. Mẫu bệnh phẩm từ trạm y tế xã, phường hoặc các cơ sở khám chữa bệnh tuyến dưới có thể được chuyển nhanh chóng về trung tâm xét nghiệm, qua đó nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ y tế kỹ thuật cao cho người dân ngay từ tuyến đầu. Quy trình giao – nhận được quản lý minh bạch, có theo dõi trạng thái vận chuyển, bảo đảm đúng mục đích và hướng tới lợi ích sức khỏe cộng đồng.

Giám đốc Sở Y tế Hà Nội, ông Nguyễn Trọng Diện nhấn mạnh việc tiên phong triển khai UAV trong vận chuyển y tế khẳng định vai trò chủ động, đổi mới của BV ĐK Đức Giang trong ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số y tế, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý chuỗi cung ứng y khoa, rút ngắn thời gian vận chuyển, tăng tính chủ động và bảo đảm an toàn trong phục vụ người bệnh.

UAV chính thức tham gia vận chuyển trọng y tế

Mô hình này đặc biệt có ý nghĩa trong các tình huống cấp cứu, thiên tai, dịch bệnh hoặc khi hệ thống giao thông đô thị bị gián đoạn.

“Từ mô hình thí điểm này, thành phố sẽ hướng tới xây dựng hệ thống y tế thông minh, hiện đại, tiệm cận các chuẩn mực quốc tế, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe nhân dân”- Giám đốc Sở Y tế thông tin.

PGS.TS Đỗ Đình Tùng, Giám đốc BV ĐK Đức Giang cho biết mô hình này giúp nâng cao tính chủ động và kịp thời trong công tác chuyên môn, đặc biệt trong các tình huống cần phản ứng nhanh, đồng thời góp phần bảo đảm công bằng y tế thông qua việc kết nối hiệu quả tuyến cơ sở với tuyến trên.

Về phía đơn vị phối hợp, ông Nguyễn Trường Giang, Chủ tịch Hội đồng thành viên Vietnam Post, nhận định đây là một thử nghiệm quan trọng trong quá trình nghiên cứu, làm chủ và từng bước phát triển hệ sinh thái dịch vụ UAV tại Việt Nam. Trong định hướng dài hạn, Vietnam Post sẽ ưu tiên lĩnh vực y tế.

Từ chuyến bay UAV y tế đầu tiên này, một hướng đi mới cho logistics y tế thông minh đang dần hình thành, đặt nền móng cho việc nhân rộng các mô hình công nghệ phục vụ trực tiếp lợi ích của người bệnh trong thời gian tới.