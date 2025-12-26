Não mô cầu tấn công trở lại

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa vừa ghi nhận một ca tử vong do não mô cầu. Trong khi đó, cả nước đã có 95 ca mắc từ đầu năm, tăng gấp nhiều lần so với cùng kỳ, khiến cơ quan y tế cảnh báo nguy cơ lây lan trong mùa đông - xuân.

Số ca mắc tăng gấp 6 lần, dấu hiệu bùng phát trở lại

Theo Bộ Y tế, ca bệnh khởi phát với biểu hiện sốt, đau đầu, chóng mặt, buồn nôn. Sau khi điều trị tại cơ sở y tế ban đầu nhưng không tiến triển, bệnh nhân được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa và được chẩn đoán mắc viêm màng não do não mô cầu.

Dù được điều trị tích cực, bệnh nhân nhanh chóng rơi vào tình trạng hôn mê sâu, sốc nhiễm khuẩn, suy đa tạng và tử vong.

Bệnh viện cho biết do não mô cầu xâm lấn là bệnh nhiễm khuẩn cấp tính do vi khuẩn Não mô cầu gây ra, diễn biến cực nhanh và có khả năng lây lan cho người tiếp xúc gần. Một người khỏe mạnh có thể chuyển nặng trong vài giờ và tử vong trong vòng 24-48 giờ nếu không điều trị kịp thời.

Không chỉ Thanh Hóa, trước đó, Hà Nội cũng đã thông báo có thêm một ca bệnh não mô cầu.

Theo thông tin từ Bộ Y tế, riêng tháng 11/2025, cả nước có 11 ca mắc. Tính đến tháng 12/2025, cả nước ghi nhận 95 trường hợp, trong đó có một ca tử vong. Con số này tăng tới 74 ca so với cùng kỳ năm 2024 - mức tăng đáng báo động, phản ánh xu hướng bệnh quay trở lại mạnh mẽ sau nhiều năm chỉ xuất hiện rải rác.

Bác sĩ chăm sóc bệnh nhân não mô cầu ở Bệnh viện Bạch Mai

Năm 2025, số ca mắc viêm màng não mô cầu tăng gấp 6 lần so với cùng kỳ năm trước. Miền Bắc ghi nhận mức tăng tới 45%, trong khi phía Nam tăng 83%, trở thành mối đe dọa rõ rệt đối với sức khỏe cộng đồng, đặc biệt trong giai đoạn giao mùa đông - xuân, khi thời tiết lạnh và ẩm tạo điều kiện cho vi khuẩn phát triển.

Căn bệnh có thể giết người trong 24 giờ

Theo Cục Phòng bệnh Bộ Y tế, não mô cầu do vi khuẩn Neisseria meningitidis gây ra, với hơn 12 nhóm huyết thanh, trong đó A, B, C, W, Y là phổ biến nhất, trong đó 2 nhóm W và C được ghi nhận gây tỉ lệ tử vong cao.

Bệnh xuất hiện quanh năm nhưng dễ bùng phát thành ổ dịch nhỏ vào mùa lạnh. Trẻ em, học sinh - sinh viên sống tập trung trong ký túc xá, người có sức đề kháng yếu là nhóm nguy cơ cao.

Tỷ lệ tử vong có thể lên tới 50% nếu không điều trị sớm. Ngay cả khi cứu sống, người bệnh vẫn có nguy cơ chịu di chứng nặng nề như điếc, tổn thương não, hoại tử chi hoặc suy giảm nhận thức. Tốc độ diễn tiến nhanh khiến phần lớn ca bệnh không kịp trở tay, đặc biệt nếu chủ quan với những triệu chứng ban đầu như sốt cao, đau đầu dữ dội, buồn nôn, cứng gáy hoặc nổi ban xuất huyết.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội cảnh báo: Một người hoàn toàn khỏe mạnh có thể tử vong chỉ trong vài chục giờ sau khi nhiễm não mô cầu xâm lấn.

Đường lây nguy hiểm: Chỉ cần tiếp xúc gần

Viêm não mô cầu lây chủ yếu qua đường hô hấp qua nước bọt, dịch mũi họng khi tiếp xúc gần với người bệnh hoặc người lành mang vi khuẩn. Chỉ một hạt dịch nhỏ bắn ra khi ho, nói chuyện, hoặc việc dùng chung đồ cá nhân cũng có thể khiến người khác nhiễm bệnh.

Một số dấu hiệu nhận biết sớm gồm:

● Sốt cao đột ngột

● Đau đầu dữ dội

● Cứng gáy

● Buồn nôn, ói mửa

● Xuất hiện ban xuất huyết đỏ tím trên da

Khi xuất hiện bất kỳ dấu hiệu nghi ngờ nào, người dân cần đưa bệnh nhân đi khám ngay, tránh mất “thời gian vàng ”.

Thường xuyên rửa tay bằng xà phòng, súc miệng, họng bằng các dung dịch sát khuẩn mũi họng thông thường.

Vệ sinh thông thoáng nơi ở, nơi làm việc.

Chủ động tiêm phòng vắc xin phòng bệnh cho trẻ, vắc xin được tiêm tại các cơ sở tiêm chủng dịch vụ.

Khi có biểu hiện sốt cao, đau đầu, buồn nôn và nôn, cổ cứng, cần đến ngay cơ sở y tế để được khám và điều trị kịp thời.