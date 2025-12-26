Đà Nẵng: Thưởng Tết 2026 giảm sâu so với 2025

Ngày 26/12, Sở Nội vụ TP Đà Nẵng đã công bố báo cáo về tình hình tiền lương và thưởng Tết năm 2026, theo đó mức thưởng Tết 2026 giảm mạnh so với Tết 2025.

Theo báo cáo tổng hợp từ 175 doanh nghiệp trên địa bàn TP Đà Nẵng, mức thưởng Tết 2026 cao nhất thuộc về nhóm doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) với mức thưởng là 368,2 triệu đồng. Mức thưởng này chỉ bằng 1/2 mức thưởng năm 2025 (mức cao nhất năm 2025 là 700 triệu đồng, thuộc về khối doanh nghiệp dân doanh - doanh nghiệp tư nhân).

Cụ thể, khối doanh nghiệp FDI dẫn đầu mức thưởng Tết Dương lịch lẫn Tết Nguyên đán Bính Ngọ với hơn 140 triệu đồng đối với Tết Dương lịch và 368,2 triệu đồng đối với Tết Nguyên. Tuy nhiên, mức thưởng thấp nhất cũng thuộc về khối này khi mức thưởng chỉ từ 50.000 - 150.000 đồng.

Xếp thứ hai là khối doanh nghiệp tư nhân với mức thưởng Tết Nguyên đán cao nhất đạt 281 triệu đồng; mức thưởng thấp nhất ở nhóm này là 150.000 đồng. Đây cũng là khối có mức thưởng bình quân khả quan nhất thành phố, đạt 11,3 triệu đồng/người.

Đối với các doanh nghiệp cổ phần có vốn góp của Nhà nước, sự chênh lệch cũng rất lớn khi mức thưởng Tết Bính Ngọ cao nhất là 220 triệu đồng, trong khi Tết Dương lịch chỉ là 20,4 triệu đồng. Mức thưởng thấp nhất ghi nhận là 100.000 đồng.

Đặc biệt, các công ty TNHH MTV do Nhà nước giữ 100% vốn điều lệ có mức thưởng ổn định và ít chênh lệch nhất. Thưởng Tết Dương lịch cao nhất đạt 35 triệu đồng và Tết Nguyên đán đạt 40 triệu đồng. Mức thấp nhất tại khối này khá cao so với mặt bằng chung, khi Tết Dương lịch thấp nhất là 1,9 triệu đồng và Tết Nguyên đán là 5 triệu đồng.

Một số ý kiến cho rằng, do tình hình kinh doanh gặp nhiều khó khăn nên mức thưởng Tết năm 2026 không thể cao bằng năm 2025. Nhiều doanh nghiệp phải cố gắng mới có khoản thưởng Tết cho người lao động.