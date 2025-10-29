Đại biểu Quốc hội đề nghị luật hóa Công ước Hà Nội càng sớm càng tốt

Thảo luận ở hội trường về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, các đại biểu Quốc hội cho rằng cần quan tâm đến phòng ngừa tội phạm công nghệ cao, sớm luật hóa đưa các nội dung của Công ước Hà Nội về phòng chống tội phạm mạng vào cuộc sống.

Chiều 29/10, thảo luận ở hội trường về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đại biểu Trịnh Xuân An, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai cho rằng phát triển kinh tế không thể tách rời giữ vững độc lập, chủ quyền, an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội.

Đại biểu đề nghị Chính phủ tiếp tục đẩy mạnh kết hợp phát triển kinh tế với củng cố quốc phòng- an ninh, mở rộng đối ngoại kinh tế, ngoại giao xanh và ngoại giao khoa học công nghệ.

Bên cạnh đó, đại biểu An cũng đề nghị tiếp tục xây dựng các Khu kinh tế - quốc phòng hiện đại, đầu tư cho công nghiệp quốc phòng, an ninh; tiếp tục tăng cường nguồn lực cho các chương trình, dự án trọng điểm trong lĩnh vực quốc phòng và an ninh.

Đại biểu Trịnh Xuân An phát biểu. Ảnh: Quốc hội.

Ngoài ra, đại biểu Trịnh Xuân An đề nghị tăng chi ngân sách cho công tác huấn luyện, diễn tập, đầu tư trang thiết bị cho công tác cứu hộ, cứu nạn cho lực lượng vũ trang. Tập trung bảo đảm an ninh quốc gia trên không gian mạng, làm sạch không gian mạng; triệt để xử lý, dẹp bỏ việc lợi dụng mạng xã hội để vi phạm pháp luật; ngăn ngừa các hành vi như “giang hồ mạng” và “ngáo quyền lực” trên không gian mạng, lợi dụng mạng xã hội để gây rối trục lợi và vi phạm pháp luật.

“Tôi đề nghị Chính phủ sớm đưa các nội dung của Công ước Hà Nội về phòng chống tội phạm mạng được luật hóa và đưa Công ước này vào cuộc sống càng sớm càng tốt”, đại biểu Trịnh Xuân An nhấn mạnh.

Cùng quan điểm về vấn đề này, đại biểu Nguyễn Thị Minh Trang, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Long cũng đề nghị cần tăng cường các giải pháp phòng, chống tội phạm lừa đảo trên không gian mạng, bởi tội phạm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trên lĩnh vực này hiện chiếm 59%.

Đại biểu Nguyễn Thị Yến Nhi, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Long phát biểu. Ảnh: Quốc hội.

Còn đại biểu Nguyễn Thị Yến Nhi, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Long cho rằng Công ước của Liên hợp Quốc về chống tội phạm mạng đã được 72 quốc gia ký kết, điều này sẽ giúp cho các quốc gia có cơ chế hợp tác trong công tác phòng ngừa và đấu tranh chống tội phạm trên không gian mạng, bảo vệ chủ quyền quốc gia, quyền con người và an ninh mạng. Vấn đề còn lại là quá trình tổ chức thực thi sao cho thật sự hiệu quả.

Để phòng ngừa tội phạm công nghệ cao, đại biểu cũng cho rằng cần xây dựng khung pháp lý chặt chẽ, hoàn thiện Luật An ninh mạng, Luật Tội phạm công nghệ cao, Bộ luật Hình sự nhằm quy định rõ hình phạt cho hành vi bắt cóc online với một chế tài thật sự mạnh mẽ. Ngoài ra, yêu cầu các nền tảng xuyên biên giới ký cam kết báo cáo gỡ bỏ nội dung vi phạm và công khai số liệu xử lý với mức phạt tài chính hoặc tạm ngưng quảng cáo nếu những nền tảng này không thực hiện đúng quy định.

Cũng theo đại biểu Nhi cần tăng cường hợp tác quốc tế, thiết lập cơ chế trao đổi thông tin, phối hợp điều tra với các quốc gia, tổ chức quốc tế để phá vỡ mạng lưới tội phạm xuyên biên giới, đồng thời hỗ trợ hồi hương và tái hòa nhập cho nạn nhân.