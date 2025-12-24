Nhiều người muốn đổi ngày làm việc để nghỉ Tết Dương lịch 4 ngày

Phó Chủ tịch Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam Ngọ Duy Hiểu cho biết đa số người lao động đồng tình với đề xuất hoán đổi ngày làm việc để dịp Tết Dương lịch 2026 4 ngày.

Chiều 24/12, trao đổi với VietTimes, Phó Chủ tịch Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam Ngọ Duy Hiểu cho biết sau khi nhận được công văn của Bộ Nội vụ về việc xin ý kiến đối với phương án nghỉ Tết Dương lịch 2026, đơn vị này đã tổ chức lấy ý kiến các đoàn viên, người lao động trên fanpage Công đoàn Việt Nam.

Kết quả, đến trưa cùng ngày, đã có 46.304 trả lời, trong đó có 62% ý kiến đồng ý hoán đổi ngày làm việc thứ sáu (2/1/2026) và làm bù vào ngày thứ bảy (10/1). 38% còn lại đồng ý với phương án chỉ nghỉ ngày 1/1/2026.

Theo ông Hiểu, đại diện người lao động đồng tình với đề xuất hoán đổi ngày làm việc để dịp Tết Dương lịch 2026 được nghỉ dài hơn. Và đây cũng là mong muốn chung của rất nhiều người lao động. Việc có thêm ngày nghỉ sẽ giúp người lao động tái tạo sức lao động, nâng cao sức khỏe, tinh thần, từ đó tăng năng suất và hiệu quả công việc.

62% ý kiến đồng ý hoán đổi ngày làm việc thứ sáu để nghỉ tết Dương lịch 4 ngày. Ảnh: VGP.

Trước đó, Bộ Nội vụ đã lấy ý kiến các bộ, ngành liên quan đến đề xuất mới về phương án nghỉ Tết Dương lịch năm 2026.

Cụ thể, cơ quan này đề xuất nghỉ ngày 1/1/2026 dương lịch theo quy định; hoán đổi từ ngày làm việc thứ sáu (ngày 2/1/2026) sang ngày nghỉ hằng tuần thứ bảy (ngày 10/1/2026).

Nếu đề xuất này được thông qua, dịp tết Dương lịch năm 2026, công chức, viên chức được nghỉ 4 ngày liên tục từ thứ năm ngày 1/1/2026 dương lịch đến hết chủ nhật ngày 4/1/2026 dương lịch. Trong đó, có 2 ngày nghỉ liên tiếp do hoán đổi với ngày làm việc và 2 ngày nghỉ hằng tuần.

Bộ Nội vụ cho biết đề xuất này cũng khuyến khích người sử dụng lao động áp dụng thời gian nghỉ tết Dương lịch năm 2026 cho người lao động như quy định đối với công chức, viên chức nhưng đảm bảo thực hiện đầy đủ các chế độ cho người lao động theo quy định của pháp luật; khuyến khích những thỏa thuận có lợi hơn cho người lao động.