Giá vàng SJC sáng 18/4 tăng 1,5 triệu đồng/lượng

Giá vàng miếng SJC niêm yết ở mức 168,5 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào, bán ra ở mức 172 triệu đồng/lượng, tăng 1,5 triệu đồng/lượng so với phiên giao dịch hôm qua (17/4).

Sáng 18/4, Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn, Doji, Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 168,5 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào, bán ra ở mức 172 triệu đồng/lượng, tăng 1,5 triệu đồng/lượng so với phiên giao dịch hôm qua (17/4).

Mức chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra hiện là 3,5 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn, SJC giao dịch mua vào - bán ra ở mức 168 - 171,5 triệu đồng/lượng. Chênh lệch mua bán ở ngưỡng 3,5 triệu đồng/lượng, tăng 1,5 triệu đồng/lượng so với sáng 17/4.

Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 168,5 - 171,5 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), chênh lệch mua - bán ở ngưỡng 3 triệu đồng/lượng, tăng 1,5 triệu đồng/lượng so với phiên giao dịch hôm qua.

Trong khi đó, tại Bảo Tín Minh Châu, vàng nhẫn được giao dịch ở mức 168,5 – 171,5 triệu đồng/lượng, chênh lệch mua - bán ở ngưỡng 3 triệu đồng/lượng, tăng 1,5 triệu đồng/lượng so với ngày 17/4.

Giá vàng thế giới tăng 1,9 triệu đồng

Dữ liệu từ Goldprice, giá vàng thế giới trong phiên sáng 18/4 giao dịch ở mức 4.831 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng khoảng 26.357 đồng/USD, giá vàng tương đương khoảng hơn 153,5 triệu đồng/lượng (chưa bao gồm thuế và phí), tăng 1,9 triệu đồng/lượng so với hôm qua (17/4).

Mức chênh lệch giá bán giữa vàng SJC và vàng thế giới hiện là 18,5 triệu đồng/lượng.

Theo Trading Economics, giá vàng thế giới tiếp đà khởi sắc, bứt phá hơn 1% để vượt ngưỡng 4.850 USD/ounce. Thị trường kim loại quý đang phản ứng đầy nhạy cảm trước những diễn biến mới tại vùng Vịnh, khi eo biển Hormuz được thông báo sẽ mở cửa hoàn toàn cho các tàu thương mại trong suốt thời gian diễn ra lệnh ngừng bắn 10 ngày giữa Israel và Lebanon.

Mặc dù tuyến hàng hải huyết mạch đã thông suốt, nhưng theo nhà chức trách hàng hải Iran và tuyên bố từ Ngoại trưởng nước này, các tàu thuyền bắt buộc phải di chuyển qua một "lộ trình điều phối" nghiêm ngặt. Thông tin này lập tức kích hoạt làn sóng bán tháo trên thị trường năng lượng, đẩy giá dầu thô lao dốc hơn 10%. Nhịp điều chỉnh sâu của giá dầu được kỳ vọng sẽ hạ nhiệt áp lực lạm phát toàn cầu, ít nhất là trong ngắn hạn.

Tuy nhiên, bầu không khí lạc quan vẫn bị bao phủ bởi sự thận trọng. Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định lệnh phong tỏa hải quân của Mỹ "vẫn sẽ duy trì toàn lực" cho đến khi một thỏa thuận toàn diện và thực chất được ký kết.

Với diễn biến hiện tại, vàng đang hướng tới mục tiêu kết thúc tuần với mức tăng 0,8%, đánh dấu tuần tăng trưởng thứ tư liên tiếp. Đà tăng này được củng cố bởi kỳ vọng rằng một thỏa thuận Mỹ - Iran bền vững hơn sẽ giúp triệt tiêu các rủi ro lạm phát dài hạn, từ đó hạn chế nhu cầu thắt chặt chính sách tiền tệ từ các ngân hàng trung ương.

Giá Bitcoin tăng 3,4%

Về giá Bitcoin, theo dữ liệu từ Coin Desk, hôm nay (18/4) giá Bitcoin giao dịch quanh ngưỡng 77.290 USD/BTC, ghi nhận mức tăng trưởng mạnh mẽ 3,4% trong 24 giờ qua. Đà bứt phá này diễn ra ngay sau khi các nhà chức trách hàng hải Iran xác nhận eo biển Hormuz sẽ mở cửa hoàn toàn cho tàu thuyền thương mại trong suốt thời gian diễn ra lệnh ngừng bắn 10 ngày giữa Israel và Lebanon.

So với mức giá của 7 ngày trước (72.985 USD/BTC), đồng tiền kỹ thuật số lớn nhất thế giới ghi nhận mức tăng thực tế 5,9%. Đây là tuần tăng trưởng ấn tượng nhất của Bitcoin kể từ đầu quý 2, phản ánh sự thích nghi nhạy bén của tài sản số trước các biến số địa chính trị phức tạp.

Việc giá dầu thô lao dốc hơn 10% do nguồn cung dự kiến hồi phục đã làm giảm áp lực lạm phát, đồng thời củng cố niềm tin vào việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ sớm chuyển sang lộ trình cắt giảm lãi suất. Trong bối cảnh đó, Bitcoin đang trở thành điểm đến ưu tiên của các quỹ ETF khi dòng vốn tổ chức có dấu hiệu tháo chạy khỏi vàng để tìm kiếm lợi nhuận từ sự phục hồi của nền kinh tế toàn cầu.

Tính chung trong vòng 1 tháng qua, Bitcoin ghi nhận mức bứt phá lên tới 10,5% so với mức ghi nhận một tháng trước (69.941 USD/BTC). Con số này chính thức đánh dấu sự kết thúc của chu kỳ tích lũy kéo dài và mở ra giai đoạn tăng trưởng mới đầy hưng phấn.

Giá Bitcoin hôm nay. Ảnh: Tiến Dũng.

Theo Binance, khối lượng giao dịch trong 24h là khoảng hơn 248 tỷ USD. BTC ghi nhận vốn hóa thị trường hiện tại là 1.547 tỷ USD chiếm 50,3% tổng giá trị thị trường tiền mã hoá.

Theo dữ liệu của Coin Glass, trong 10 đồng tiền mã hóa có giá trị vốn hóa lớn nhất thị trường tiền mã hóa, có 9 đồng tiền mã hoá đều chứng kiến xu hướng tăng so với 24h trước đó.