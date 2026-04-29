Giá vàng giảm mạnh phiên sáng 29/4

Tiến Dũng
VietTimes - Giá vàng miếng SJC sáng 29/4 niêm yết ở mức 163 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào, bán ra ở mức 166 triệu đồng/lượng, giảm 2,5 triệu đồng/lượng so với phiên giao dịch hôm qua (28/4).

Giá vàng hôm nay giảm mạnh.
Sáng 29/4, Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn, Doji, Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 163 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào, bán ra ở mức 166 triệu đồng/lượng, giảm 2,5 triệu đồng/lượng so với phiên giao dịch hôm qua (28/4).

Mức chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra hiện là 3 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn, SJC giao dịch mua vào - bán ra ở mức 162,5 - 165,5 triệu đồng/lượng. Chênh lệch mua bán ở ngưỡng 3 triệu đồng/lượng, giảm 2,5 triệu đồng/lượng so với sáng 28/4.

Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 163 - 166 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), chênh lệch mua - bán ở ngưỡng 3 triệu đồng/lượng, giảm 2,5 triệu đồng/lượng so với phiên giao dịch hôm qua.

Trong khi đó, tại Bảo Tín Minh Châu, vàng nhẫn được giao dịch ở mức 163 – 166 triệu đồng/lượng, chênh lệch mua - bán ở ngưỡng 3 triệu đồng/lượng, giảm 2,8 triệu đồng so với ngày 28/4.

Giá vàng thế giới giảm 2,3 triệu đồng/lượng

Dữ liệu từ Goldprice, giá vàng thế giới trong phiên sáng 29/4 giao dịch ở mức 4.601 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng khoảng 26.366 đồng/USD, giá vàng tương đương khoảng hơn 146,3 triệu đồng/lượng (chưa bao gồm thuế và phí), giảm 2,3 triệu đồng/lượng so với hôm qua (28/4).

Mức chênh lệch giá bán giữa vàng SJC và vàng thế giới hiện là 19,7 triệu đồng/lượng.

Theo Trading Economics, giá vàng thế giới tiếp tục lùi sâu và duy trì dưới ngưỡng 4.600 USD/ounce, chạm mức thấp nhất trong vòng một tháng qua. Thị trường kim loại quý đang chịu áp lực kép từ thế bế tắc ngoại giao tại Trung Đông và "bóng ma" lạm phát năng lượng đang buộc các ngân hàng trung ương phải duy trì lập trường cứng rắn.

Sức nóng từ giá dầu đã củng cố kỳ vọng rằng các ngân hàng trung ương sẽ phải duy trì lãi suất ở mức cao trong thời gian dài hơn (Higher for Longer) để kìm giữ lạm phát. Điều này đã trực tiếp làm giảm sức hấp dẫn của các tài sản không sinh lời như vàng.

Trong khi Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) vừa quyết định giữ nguyên lãi suất điều hành, giới đầu tư đang nín thở chờ đợi các thông điệp từ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), ECB, và các ngân hàng trung ương tại Anh, Canada dự kiến sẽ được công bố vào cuối tuần này.

Giá Bitcoin giảm 0,4%

Về giá Bitcoin, theo dữ liệu từ Coin Desk, hôm nay (29/4) giá Bitcoin giao dịch quanh ngưỡng 76.569 USD/BTC, ghi nhận mức điều chỉnh nhẹ 0,4% trong 24 giờ qua. Đà đi ngang này phản ánh tâm lý thận trọng bao trùm khi tiến trình hòa bình tại Islamabad rơi vào trạng thái "rung lắc" cực mạnh.

So với mức giá của 7 ngày trước (77.510 USD/BTC), đồng tiền kỹ thuật số lớn nhất thế giới ghi nhận mức giảm thực tế 1,2%.

Tính chung trong vòng 1 tháng qua, Bitcoin ghi nhận mức bứt phá 13,2% so với mức ghi nhận một tháng trước (67.628 USD/BTC). Con số này khẳng định Bitcoin đã chính thức thiết lập một mặt bằng giá mới, tách biệt khỏi các tài sản rủi ro thông thường.

Giá Bitcoin hôm nay. Ảnh: Tiến Dũng.

Theo Binance, khối lượng giao dịch trong 24h là khoảng hơn 147 tỷ USD. BTC ghi nhận vốn hóa thị trường hiện tại là 1.533 tỷ USD chiếm 50,3% tổng giá trị thị trường tiền mã hoá.

Theo dữ liệu của Coin Glass, trong 10 đồng tiền mã hóa có giá trị vốn hóa lớn nhất thị trường tiền mã hóa, có 8 đồng tiền mã hoá đều chứng kiến xu hướng giảm so với 24h trước đó.

Chiến lược giúp T&T Group của bầu Hiển chinh phục thị trường bất động sản

Khi thị trường bất động sản bước vào giai đoạn tái cấu trúc, những doanh nghiệp kiểm soát tốt pháp lý, tiến độ và chất lượng sản phẩm đang dần chiếm ưu thế. Với chiến lược tập trung hoàn thiện dự án trước khi đưa ra thị trường, T&T Group cho thấy cách tiếp cận khác biệt trong việc tạo dựng niềm tin và khả năng hấp thụ trên thị trường.

Kỳ tích 365 ngày ở Vinhomes Green Paradise Cần Giờ

Từ những cọc tiêu khảo sát cô đơn giữa sóng nước đến một đại công trường rực sáng ánh đèn xuyên đêm. Từ những ánh mắt hoài nghi đến tiếng thốt lên đầy thán phục. Chỉ 1 năm sau ngày khởi công, siêu đô thị Vinhomes Green Paradise Cần Giờ đang hiện hữu ngày càng rõ nét, trở thành câu chuyện đầy cảm hứng về tốc độ thi công thần tốc và uy tín của thương hiệu phát triển bất động sản hàng đầu Việt Nam.

SeABank ghi nhận kết quả quý I/2026 ổn định, bám sát định hướng kế hoạch năm

Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank, HOSE: SSB) công bố kết quả kinh doanh quý I/2026 với các chỉ tiêu tài chính duy trì ổn định theo đúng lộ trình kế hoạch đã đề ra với lợi nhuận trước thuế 1.388 tỷ đồng, phản ánh định hướng điều hành thận trọng, bám sát kế hoạch năm và phù hợp với diễn biến thị trường.

NCB bứt tốc mạnh mẽ trong quý I/2026

Báo chí quốc tế nhìn về thị trường BĐS Việt Nam: Masterise Homes – "Người định chuẩn" cho bất động sản cao cấp

VietABank thông qua kế hoạch tăng vốn hơn 55%, lợi nhuận gần 2.000 tỷ đồng

