Giá dầu giảm khi Mỹ và các đồng minh tìm cách tăng nguồn cung và giải tỏa eo biển Hormuz

Giá dầu giảm trong phiên 20/3 khi các quốc gia châu Âu hàng đầu và Nhật Bản đề nghị tham gia nỗ lực đảm bảo an toàn hàng hải qua eo biển Hormuz, đồng thời Mỹ đưa ra các biện pháp nhằm tăng nguồn cung dầu.

Trong nỗ lực kiềm chế đà tăng nóng của giá dầu, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết Washington có thể sớm dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đối với dầu mỏ Iran đang bị “mắc kẹt” trên các tàu chở dầu, đồng thời không loại trừ khả năng tiếp tục xả dầu từ Kho Dự trữ Dầu mỏ Chiến lược của Mỹ.

Giá dầu Brent giảm 1,24 USD, tương đương 1,1%, xuống còn 107,41 USD/thùng vào lúc 08h48, trong khi dầu thô WTI của Mỹ giảm 1,24 USD, tương đương 1,3%, xuống 94,90 USD/thùng.

Dù vậy, tính chung cả tuần, dầu Brent chuẩn quốc tế vẫn đang hướng tới mức tăng hơn 4%, sau khi Iran tấn công các cơ sở dầu khí tại các quốc gia vùng Vịnh khiến hoạt động sản xuất bị gián đoạn.

Trong khi đó, dầu WTI lại dự kiến giảm gần 4% trong tuần – mức giảm đầu tiên sau 5 tuần tăng liên tiếp. WTI hiện đang giao dịch với mức chiết khấu so với Brent lớn nhất trong 11 năm qua.

Trong tuyên bố chung hôm thứ Năm, sau thời gian do dự, Anh, Pháp, Đức, Italy, Hà Lan và Nhật Bản bày tỏ “sẵn sàng đóng góp vào các nỗ lực phù hợp nhằm đảm bảo lưu thông an toàn qua eo biển Hormuz” – tuyến đường vận chuyển khoảng 20% lượng dầu và khí tự nhiên hóa lỏng của thế giới.

Trong khi đó, Tổng thống Donald Trump cho biết ông đã yêu cầu Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu không lặp lại các cuộc tấn công vào hạ tầng năng lượng của Iran.

“Tôi đã nói với ông ấy: ‘Đừng làm vậy’, và ông ấy sẽ không làm”, ông Trump nói với các phóng viên tại Phòng Bầu dục hôm thứ Năm.

Ở chiều nguồn cung, sản lượng dầu tại bang North Dakota – bang sản xuất dầu lớn thứ ba của Mỹ – được dự báo sẽ tăng trong tháng này và các tháng tiếp theo, khi các công ty vận hành khởi động lại các giếng dầu không hoạt động và các hạn chế mùa đông được nới lỏng, theo cơ quan quản lý bang.

Tuy nhiên, Sở Tài nguyên Khoáng sản North Dakota cho biết tốc độ tăng sản lượng sẽ phụ thuộc vào việc giá dầu duy trì ở mức cao trong bao lâu, đồng thời lưu ý rằng ngân sách của các tập đoàn dầu khí lớn đã được thiết lập từ trước.

Theo Reuters