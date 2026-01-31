Email hé lộ Elon Musk từng bàn chuyện tới “đảo riêng tai tiếng” của Jeffrey Epstein

Tài liệu mới công bố cho thấy tỷ phú Elon Musk từng trao đổi email với Jeffrey Epstein về việc ghé thăm đảo Little Saint James, trong bối cảnh tranh cãi quanh hồ sơ Epstein tiếp tục bùng lên tại Mỹ.

Tỷ phú công nghệ Elon Musk đã trao đổi email với Jeffrey Epstein về khả năng tới thăm hòn đảo riêng của nhà tài phiệt này tại vùng Caribe, theo các tài liệu mới được công bố, bao gồm những thư điện tử từ giai đoạn 2012–2013.

Các email cho thấy Epstein đã bàn bạc với Musk về phương án di chuyển tới Little Saint James, hòn đảo thuộc quần đảo Virgin thuộc Mỹ do Epstein sở hữu, nơi sau này trở thành tâm điểm của hàng loạt cáo buộc lạm dụng tình dục.

Trong một email gửi tháng 11/2012, Epstein hỏi Musk sẽ muốn bao nhiêu người được trực thăng đưa tới đảo. Musk, người giàu nhất thế giới, trả lời rằng có lẽ chỉ có ông và bạn đời khi đó là nữ diễn viên Talulah Riley, đồng thời hỏi ngày hay đêm nào trên đảo sẽ là “bữa tiệc hoang dã nhất”.

Đến tháng 12/2013, khi lên kế hoạch du lịch vùng Caribe dịp cuối năm, Musk tiếp tục liên hệ với ông Epstein, cho biết ông sẽ ở khu vực Quần đảo Virgin thuộc Anh và St. Barts, đồng thời hỏi liệu có “thời điểm nào phù hợp để ghé thăm”. Epstein trả lời rằng nên tới sau dịp năm mới và nói rằng “luôn có chỗ cho anh”, sau đó bổ sung: “Tôi sẽ đến đón anh”.

Hiện chưa rõ liệu Elon Musk có từng thực sự đặt chân lên hòn đảo này hay không.

Trước đây, Musk từng phủ nhận việc tới đảo của ông Epstein, khẳng định ông đã từ chối các lời mời. Trong một bài đăng trên nền tảng X năm 2025, ông Musk viết rằng ông Epstein “đã cố gắng mời tôi tới đảo của ông ta và tôi ĐÃ TỪ CHỐI”, sau khi các nghị sĩ Dân chủ tại Hạ viện Mỹ công bố một lịch trình của Epstein có đề cập tới khả năng Musk ghé thăm.

Jeffrey Epstein đã tự sát trong phòng giam tại New York năm 2019, khi đang chờ xét xử với các cáo buộc buôn bán tình dục trẻ vị thành niên ở cấp liên bang.

Màn đấu khẩu công khai Musk – Trump xoay quanh hồ sơ Epstein

Elon Musk và Tổng thống Mỹ Donald Trump đã lao vào một cuộc đấu khẩu công khai gay gắt, leo thang vào ngày 5/6/2025, khi Musk đưa ra cáo buộc gây chấn động rằng tên của ông Trump xuất hiện trong các hồ sơ liên quan tới ông Epstein.

Trong một bài đăng trên X, Musk viết: “Đã đến lúc thả quả bom thật sự lớn: @realDonaldTrump có tên trong các hồ sơ Epstein. Đó là lý do thực sự khiến chúng chưa bao giờ được công bố. Chúc một ngày tốt lành, DJT!”. Ông tiếp tục viết: “Hãy đánh dấu bài đăng này cho tương lai. Sự thật sẽ được phơi bày”.

Cáo buộc này xuất hiện không lâu sau khi ông Trump đe dọa hủy các hợp đồng và khoản trợ cấp liên bang dành cho các công ty của Musk, bao gồm Tesla và SpaceX. Trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump viết: “Cách dễ nhất để tiết kiệm tiền cho ngân sách của chúng ta, hàng tỷ và hàng tỷ USD, là chấm dứt các khoản trợ cấp và hợp đồng chính phủ của Elon”.

Cuộc khẩu chiến tiếp tục leo thang khi Musk – người đã đóng góp hơn 200 triệu USD cho chiến dịch tranh cử của ông Trump và từng tự gọi mình là “người bạn đầu tiên” của Tổng thống – công khai chỉ trích dự luật do chính quyền hậu thuẫn mang tên “One Big Beautiful Bill” (Một dự luật to và đẹp đẽ). Dự luật này nhằm gia hạn cắt giảm thuế, tăng cường thực thi chính sách nhập cư và chấm dứt các ưu đãi cho người tiêu dùng mua xe điện.

Musk gọi dự luật là “một sự ghê tởm đáng khinh”, cảnh báo nó sẽ khiến nợ công Mỹ tăng thêm hàng nghìn tỷ USD.

Tuy nhiên, đến tháng 9/2025, Musk và ông Trump được cho là đã hàn gắn quan hệ khi cùng xuất hiện tại một lễ tưởng niệm ở bang Arizona dành cho nhà hoạt động bảo thủ Charlie Kirk, người đã bị sát hại.

Theo Newsweek