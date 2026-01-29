Elon Musk muốn IPO SpaceX trùng ngày sinh và hiện tượng thiên văn hiếm thấy

Elon Musk đề xuất đưa SpaceX IPO vào tháng 6, trùng sinh nhật ông và thời điểm các hành tinh thẳng hàng, với tham vọng tạo nên vụ niêm yết lớn nhất lịch sử.

Tỷ phú Elon Musk đã đề xuất lựa chọn thời điểm phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) của SpaceX trùng với một hiện tượng thiên văn hiếm gặp, đồng thời rơi vào đúng tháng sinh nhật của ông, trong nỗ lực tìm một “ngày lành” cho thương vụ có thể trở thành vụ IPO lớn nhất trong lịch sử.

Theo năm nguồn tin am hiểu vấn đề, công ty tên lửa SpaceX đang nhắm tới giữa tháng 6 cho kế hoạch IPO, thời điểm sao Mộc và sao Kim xuất hiện rất gần nhau trên bầu trời – một hiện tượng được gọi là “giao hội”, lần đầu xảy ra sau hơn 3 năm.

Các nguồn tin cho biết SpaceX đang tìm cách huy động tới 50 tỷ USD, với mức định giá xấp xỉ 1.500 tỷ USD. Nếu thành công, đây sẽ là vụ IPO lớn nhất từ trước đến nay, vượt xa kỷ lục 29 tỷ USD mà Saudi Aramco huy động được vào năm 2019. Tuy nhiên, họ lưu ý rằng mọi con số hiện vẫn chỉ mang tính sơ bộ và có thể thay đổi.

Tuần trước, Financial Times đưa tin SpaceX đang chuẩn bị mời các ngân hàng lớn gồm Bank of America, Goldman Sachs, JPMorgan Chase và Morgan Stanley đảm nhiệm vai trò bảo lãnh chính cho thương vụ bom tấn này.

Theo tổ chức phi lợi nhuận The Planetary Society, vào ngày 8 và 9/6 năm nay, sao Mộc và sao Kim sẽ nằm “cách nhau chỉ hơn 1 độ trên bầu trời, tương đương bề rộng của một ngón tay cái khi giơ thẳng cánh tay”. Vài ngày sau đó, sao Thủy cũng sẽ xuất hiện theo một đường chéo, tạo thành sự thẳng hàng với hai hành tinh này.

Một lý do khác khiến tháng 6 được lựa chọn là sinh nhật của Elon Musk, rơi vào ngày 28/6, các nguồn tin cho biết.

Đề xuất thời điểm khác thường này phản ánh rõ dấu ấn cá nhân của Musk tại SpaceX, nơi nhiều quyết định doanh nghiệp lớn thường gắn liền với niềm tin và ưu tiên cá nhân của vị tỷ phú, từ các mục tiêu sản xuất đầy tham vọng cho tới những cách thức quản lý không theo khuôn mẫu.

Musk vốn nổi tiếng với việc đùa cợt xoay quanh các quyết định kinh doanh. Năm 2018, ông từng đăng trên Twitter rằng sẽ đưa Tesla về trạng thái tư nhân với giá 420 USD/cổ phiếu. Nhiều người cho rằng con số này ám chỉ ngày 20/4 – thời điểm gắn liền với văn hóa sử dụng cần sa ở Mỹ.

Gần đây, sau một màn tranh cãi trên mạng xã hội liên quan đến việc hãng hàng không Ryanair mua dịch vụ Internet Starlink cho đội bay, Musk đã đe dọa mua lại hãng hàng không giá rẻ này và thay thế Giám đốc điều hành Michael O’Leary bằng một người tên là Ryan.

Tuy vậy, một số ngân hàng và nhà đầu tư cho rằng mốc thời gian vào tháng 6 là quá gấp. Họ chỉ ra rằng SpaceX vẫn cần nộp hồ sơ Form S-1 lên Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC) để thông báo ý định niêm yết, đồng thời phải tổ chức một chuỗi sự kiện toàn cầu để tiếp thị cổ phiếu.

Bất kỳ kế hoạch IPO nào cũng còn phụ thuộc lớn vào điều kiện và tâm lý thị trường, vốn ngày càng khó đoán trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump thường xuyên đe dọa áp thuế và tìm cách gây ảnh hưởng tới chính sách lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), các nguồn tin bổ sung.

Theo những người nắm rõ tình hình, Giám đốc tài chính Bret Johnsen đã tiến hành các cuộc trao đổi trực tiếp và họp trực tuyến với các nhà đầu tư tư nhân hiện hữu từ giữa tháng 12, nhằm thăm dò khả năng IPO vào giữa năm 2026.

Dự kiến, đợt phát hành này sẽ thu hút nhu cầu khổng lồ từ cả nhà đầu tư tổ chức lẫn cá nhân, những đối tượng lâu nay không thể tiếp cận cổ phiếu SpaceX do công ty lựa chọn duy trì trạng thái tư nhân.

Một số nguồn tin cho biết động lực khiến ông Musk muốn đưa SpaceX lên sàn đến từ nhu cầu huy động thêm vốn để phát triển hệ thống tên lửa Starship, được thiết kế cho các sứ mệnh bay tới sao Hỏa.

SpaceX cũng đã thông báo với nhà đầu tư rằng họ đang phát triển công nghệ triển khai các trung tâm dữ liệu trong không gian, kết nối thông qua mạng lưới 9.400 vệ tinh Starlink. Musk tin rằng đây là yếu tố then chốt để tập đoàn các công ty của ông có thể cạnh tranh trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo với những đối thủ như Google và OpenAI.

Vào tháng 12 vừa qua, SpaceX từng tiến hành đàm phán về một đợt bán cổ phần tư nhân với mức định giá 800 tỷ USD, cao hơn gấp đôi so với mức gần 400 tỷ USD trước đó.

Năm ngoái, SpaceX đã đầu tư 2 tỷ USD vào xAI, một công ty tư nhân khác của ông Musk, sau đó được sáp nhập với nền tảng mạng xã hội X vào tháng 3. Vị tỷ phú này cũng từng tuyên bố muốn hãng xe điện Tesla rót vốn vào xAI.

Theo FT