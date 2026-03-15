Điều động tàu đổ bộ cùng 2.200 lính đến Trung Đông: Mỹ muốn đánh chiếm đảo Kharg của Iran?

Mỹ điều tàu tấn công đổ bộ USS Tripoli cùng nhóm tác chiến và 2.200 lính thủy đánh bộ từ Nhật Bản tới Trung Đông. Lực lượng này có thể mở thêm phương án tấn công Iran và các mục tiêu chiến lược như đảo Kharg.

Bộ Chiến tranh Mỹ đã xác nhận rằng tàu tấn công đổ bộ lớp Wasp USS Tripoli (LHA-7) cùng Đơn vị Viễn chinh Thủy quân Lục chiến số 31 đang được tái triển khai từ Nhật Bản tới Trung Đông.

Con tàu nặng 40.000 tấn này sẽ được hộ tống bởi Nhóm tác chiến đổ bộ Tripoli, bao gồm tuần dương hạm lớp Ticonderoga USS Robert Smalls (CG-62), khu trục hạm lớp Arleigh Burke USS Rafael Peralta (DDG-115), cùng khoảng 2.200 lính thủy đánh bộ.

Bản thân USS Tripoli có thể triển khai tới 20 tiêm kích thế hệ thứ 5 F-35B Lightning II, cũng như các máy bay vận tải cánh xoay nghiêng MV-22B Osprey.

Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) – cơ quan chịu trách nhiệm các chiến dịch chống Iran – đã điều động lực lượng này với mục tiêu cụ thể là “có thêm nhiều lựa chọn cho các hoạt động quân sự chống Iran”, đồng thời xác nhận đơn vị Thủy quân Lục chiến “có thể tiến hành các hoạt động trên bộ nếu được lệnh”.

Máy bay F-35B của Thủy quân lục chiến cất cánh từ tàu đổ bộ tấn công lớp Wasp. Ảnh: MW.

Việc đưa thêm một tàu tấn công đổ bộ lớp Wasp vào khu vực sẽ mang lại nhiều năng lực mới, đáng chú ý nhất là khả năng cải thiện đáng kể trong việc phát động các cuộc tấn công vào lãnh thổ Iran, đặc biệt là đảo Kharg, bằng cả máy bay MV-22 và các tàu đổ bộ xuất phát từ khoang đổ bộ của con tàu.

Trước đây, các tàu lớp Wasp gần như không có năng lực không quân chiến đấu đáng kể, khi các tiêm kích tấn công AV-8B Harrier II của chúng có tầm hoạt động rất ngắn, cảm biến lỗi thời và vũ khí hạn chế. Tuy nhiên, việc tích hợp F-35B đã nâng cao đáng kể tiềm năng chiến đấu của không đoàn trên tàu.

Các máy bay này có thể đóng vai trò cảm biến trên không để hỗ trợ xác định mục tiêu, đóng góp cho nhiệm vụ phòng không, đồng thời tiến hành các đòn tấn công xuyên phá vào lãnh thổ Iran.

Các tiêm kích F-35C Lightning II của Thủy quân Lục chiến Mỹ đã hoạt động tại khu vực chống Iran trong thành phần không đoàn của siêu tàu sân bay USS Abraham Lincoln (CVN-72), và chúng có tầm hoạt động xa hơn đáng kể cùng tiềm năng chiến đấu cao hơn so với F-35B.

Máy bay F-35B cất cánh từ tàu tấn công đổ bộ lớp Wasp USS Tripoli. Ảnh: MW.

Tàu tấn công đổ bộ linh hoạt hơn các tàu sân bay truyền thống nhờ khả năng dễ dàng chuyển đổi vai trò từ hỗ trợ đổ bộ tấn công, thực hiện nhiệm vụ chống tàu ngầm phòng thủ, cho tới tiến hành các cuộc không kích bằng tiêm kích cánh cố định.

Tuy nhiên, năng lực của không đoàn trên các tàu này vẫn bị hạn chế đáng kể so với 3 siêu tàu sân bay đã được triển khai trong khu vực. Nguyên nhân không chỉ do giới hạn của F-35B, mà còn vì tốc độ cất cánh và thu hồi máy bay thấp hơn nhiều, cũng như thiếu các máy bay hỗ trợ như EA-18G Growler tác chiến điện tử và E-2 Hawkeye cảnh báo sớm trên không.

Bản thân F-35 cũng chưa có các tên lửa không đối đất do chưa đạt chuẩn nâng cấp Block 4 – năng lực dự kiến chỉ xuất hiện vào đầu những năm 2030 – khiến máy bay này nhiều khả năng sẽ được sử dụng chủ yếu cho nhiệm vụ phòng thủ trước các xuồng tên lửa và máy bay không người lái của Iran.

Khoang chứa tàu trên tàu tấn công đổ bộ lớp Wasp có khả năng chứa tàu đổ bộ cho lính thủy đánh bộ. Ảnh: MW.

Một lợi thế tiềm năng lớn của tàu tấn công đổ bộ là chúng cần ít thủy thủ đoàn hơn và chi phí vận hành thấp hơn nhiều, cho phép chúng có thể được triển khai trong các nhiệm vụ rủi ro cao gần lãnh thổ Iran.

Tuy nhiên, các năng lực tên lửa đạn đạo và máy bay không người lái tiên tiến mà Iran sở hữu được dự báo sẽ tạo ra những thách thức chưa từng có nếu một cuộc đổ bộ được tiến hành.

Do đảo Kharg đóng vai trò tuyến xuất khẩu năng lượng chủ yếu của Iran, việc Mỹ cho đến nay vẫn chưa phá hủy các cơ sở hạ tầng then chốt tại đây có thể cho thấy hoặc Washington muốn chiếm giữ hòn đảo này, hoặc đang cố tránh làm leo thang thêm các cuộc tấn công của Iran nhằm vào các mục tiêu chiến lược giá trị cao.

Các cuộc tấn công của Mỹ nhằm vào kho tên lửa đạn đạo của Iran cho đến nay chỉ đạt thành công hạn chế. Trong khi đó, Iran đã phá hủy nhiều mạng lưới radar phòng thủ tên lửa của Mỹ và đồng minh trên khắp Trung Đông, làm suy giảm nghiêm trọng kho dự trữ tên lửa đánh chặn của họ, đồng thời gây thiệt hại nặng nề cho các căn cứ lớn cũng như các mục tiêu chiến lược tại Israel và trên toàn khu vực vùng Vịnh.

