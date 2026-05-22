Điện Máy Xanh IPO: chốt giá chào bán 80.000 đồng/CP, định giá chạm ngưỡng 4 tỷ USD

Ngày 22/5/2026, Công ty Cổ phần Đầu tư Điện Máy Xanh (DMX) – thành viên của Tập đoàn Thế Giới Di Động (mã CK: MWG) cho biết đã nhận được giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) từ Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN).

Theo bản cáo bạch vừa được công bố, Điện Máy Xanh sẽ chào bán ra công chúng hơn 179,5 triệu cổ phiếu với mức giá ấn định là 80.000 đồng/cổ phiếu. Thương vụ này dự kiến sẽ mang về cho doanh nghiệp khoản vốn lên tới 14.360 tỷ đồng.

Sau IPO vốn điều lệ của Điện Máy Xanh sẽ tăng mạnh từ mức hơn 11.012 tỉ đồng lên mức 12.807 tỉ đồng.

Với mức giá IPO 80.000 đồng/cổ phiếu, định giá của Điện Máy Xanh ước đạt hơn 102.460 tỷ đồng, tương đương gần 4 tỷ USD, trở thành một trong những thương vụ IPO lớn nhất ngành bán lẻ trong lịch sử thị trường chứng khoán Việt Nam.

Thương vụ IPO là chất xúc tác để doanh nghiệp chinh phục mục tiêu tăng trưởng lợi nhuận sau thuế 16%/năm trong 5 năm tới, Điện Máy Xanh cho hay.

Động thái diễn ra ngay sau khi tập đoàn mẹ MWG hoàn tất chiến lược chuyên biệt hóa các mảng kinh doanh vào cuối năm ngoái. Theo đó, pháp nhân Điện Máy Xanh (DMX) sau tái cấu trúc sẽ chịu trách nhiệm vận hành toàn bộ trục xương sống công nghệ - điện máy của tập đoàn, bao gồm các chuỗi: Thế Giới Di Động, Điện Máy Xanh, Topzone, Thợ Điện Máy Xanh và liên doanh Erablue tại thị trường Indonesia.

Trong bối cảnh thị trường điện máy trong nước đang dần tiến vào giai đoạn bão hòa về mặt quy mô cửa hàng. Nguồn vốn 14.360 tỷ đồng từ đợt IPO này của Điện Máy Xanh theo các chuyên gia kinh tế có thể nhằm đến mục tiêu đầu tư mạnh vào công nghệ, hệ thống dữ liệu lớn (Big Data) và AI để cá nhân hóa dịch vụ, nâng cấp hệ sinh thái dịch vụ gia đình thông qua chuỗi Thợ Điện Máy Xanh, một cách tối ưu hóa giá trị vòng đời khách hàng (Customer Lifetime Value);

Bên cạnh đó là nhằm dồn lực đầu tư cho liên doanh Erablue tại Indonesia – nơi vừa ghi nhận mức tăng trưởng lợi nhuận lên đến 150% trong 4 tháng đầu năm 2026, một bước tiến nhằm "đánh chiếm" thị trường Đông Nam Á:

Và đây cũng có thể là mục tiêu nhằm đưa Điện Máy Xanh trở thành một công ty đại chúng độc lập, minh bạch hóa dòng vốn và sẵn sàng cho việc niêm yết trực tiếp lên sàn HOSE ngay sau khi hoàn tất IPO.

Theo thông báo từ tổ chức tư vấn và đại lý phát hành là Công ty Cổ phần Chứng khoán Vietcap (VCI), đợt chào bán sẽ diễn ra như sau:

Thời gian nhận đăng ký mua: Từ ngày 27/5/2026 đến 16h00 ngày 17/6/2026 (tổng cộng 21 ngày).

Mức đăng ký tối thiểu: 100 cổ phiếu/nhà đầu tư.

Mức đăng ký tối đa: Không quá 5% vốn điều lệ sau đợt chào bán (tương đương hơn 64 triệu cổ phiếu).

Quy định đặt cọc: Nhà đầu tư phải đặt cọc 10% tổng giá trị đăng ký mua.

Thông báo kết quả phân bổ: Dự kiến từ ngày 18/6 đến 19/6/2026.