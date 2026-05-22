Sân bay hơn 5.800 tỷ tại Quảng Trị của T&T Group tăng tốc triển khai

Quảng Trị đang đồng loạt tăng vốn giải phóng mặt bằng, hoàn thiện hạ tầng điện nước và đẩy nhanh thi công để đưa sân bay hơn 5.800 tỷ đồng do liên danh của bầu Hiển đầu tư sớm về đích.

UBND tỉnh Quảng Trị vừa liên tiếp ban hành các quyết định nhằm đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện hạ tầng thiết yếu và giải phóng mặt bằng phục vụ dự án Cảng hàng không Quảng Trị.

Theo quyết định ngày 20/5/2026, tỉnh phê duyệt dự án đầu tư xây dựng hạ tầng thiết yếu phục vụ cảng hàng không với tổng vốn hơn 19,5 tỷ đồng. Dự án gồm hai hạng mục chính là cấp điện và cấp nước đến chân hàng rào sân bay.

Trong đó, hạng mục cấp điện xây dựng mới tuyến đường dây trung áp 22kV ba pha dài khoảng 2,29 km, được cấp từ hai nguồn điện đấu nối từ Trạm 110kV Quán Ngang. Tuyến điện bao gồm cả phần đi ngầm và đi nổi, kết nối đến các tủ RMU đặt tại hàng rào sân bay nhằm đảm bảo nguồn điện ổn định cho quá trình vận hành.

Hạng mục cấp nước gồm tuyến ống dài khoảng 2 km sử dụng ống nhựa HDPE, kèm cụm đồng hồ đo lưu lượng nước phục vụ hoạt động khai thác của sân bay trong giai đoạn đầu.

Theo UBND tỉnh Quảng Trị, việc đầu tư các hạ tầng thiết yếu nhằm đảm bảo điều kiện cấp điện, cấp nước đồng bộ, đáp ứng tiến độ đưa sân bay vào khai thác vận hành liên tục, lâu dài.

Cùng với việc đầu tư hạ tầng, tỉnh Quảng Trị cũng vừa điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án giải phóng mặt bằng xây dựng sân bay giai đoạn 1. Theo quyết định do Phó chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Tiến ký ngày 21/5, tổng mức đầu tư dự án giải phóng mặt bằng được nâng từ hơn 303 tỷ đồng lên hơn 327 tỷ đồng, tăng khoảng 24 tỷ đồng.

Diện tích thực hiện dự án cũng được điều chỉnh tăng từ hơn 267,8 ha lên gần 267,9 ha (tăng 0,1 ha). Trong đó, giảm diện tích giải phóng mặt bằng khu vực nắn sông Cánh Hòm nhưng bổ sung thu hồi thêm đất của hai hộ dân tại xã Cửa Việt.

Ngoài ra, dự án cũng được điều chỉnh tiến độ thực hiện từ giai đoạn 2023 - quý II/2026 sang kéo dài đến quý III/2026. Trong đó, công tác giải phóng mặt bằng dự kiến hoàn tất trong quý II/2026, các hạng mục và thủ tục còn lại sẽ được hoàn thành trong quý III cùng năm nhằm bảo đảm tiến độ chung của dự án sân bay.

Các nội dung khác giữ nguyên, thực hiện theo các Nghị quyết của HĐND tỉnh và quyết định ngày 9/12/2025 của UBND tỉnh về phê duyệt, điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án giải phóng mặt bằng xây dựng Cảng hàng không Quảng Trị (giai đoạn 1).

Dự án Cảng hàng không Quảng Trị có quy mô hơn 265 ha với tổng vốn đầu tư hơn 5.800 tỷ đồng. Dự án gồm hai hợp phần, trong đó phần giải phóng mặt bằng và xây dựng cơ quan nhà nước thực hiện theo hình thức đầu tư công, còn hạng mục xây dựng sân bay triển khai theo phương thức PPP, hợp đồng BOT.

Liên danh T&T Group - CIENCO4 là nhà đầu tư dự án thành phần xây dựng cảng hàng không. Sau gần 2 năm kể từ ngày khởi công vào tháng 7/2024, các hạng mục đang được nhà đầu tư đẩy nhanh thi công để tăng tốc về đích.

Dù vẫn còn một số vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng khiến thời hạn thực hiện dự án phải điều chỉnh, nhà đầu tư vẫn đặt mục tiêu quyết tâm hoàn thành, đưa sân bay vào khai thác trong thời gian sớm nhất.