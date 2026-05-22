Chủ tịch HĐQT Công ty Tư vấn Xây dựng Điện 1 bị khởi tố

Phương Hằng
Sau khi Chủ tịch và Kế toán trưởng của PECC2 bị khởi tố thì Chủ tịch của một công ty tư vấn xây dựng điện khác là PECC1 cũng vướng vòng lao lý.

Ông Nguyễn Hữu Chỉnh - Chủ tịch HĐQT PECC1 (bên trái) vừa bị khởi tố.

CTCP Tư vấn Xây dựng Điện 1 (PECC1 - Mã: TV1) vừa có thông báo liên quan đến việc Chủ tịch Hội đồng quản trị Nguyễn Hữu Chỉnh bị khởi tố.

Cụ thể, ngày 7/5 vừa qua, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với ông Nguyễn Hữu Chỉnh.

Ông Chỉnh sinh năm 1971, quê quán Bắc Giang (nay là Bắc Ninh), có trình độ thạc sĩ. Ngày 29/4/2021, ông đảm nhận vị trí Chủ tịch HĐQT PECC1 và giữ chức vụ này đến khi bị khởi tố.

Trước đó, ông Chỉnh từng là Phó Tổng Giám đốc phụ trách khối thủy điện của công ty và được bổ nhiệm vào vị trí Tổng Giám đốc tháng 5/2021.

Tại PECC1, ông Nguyễn Hữu Chỉnh đang là đại diện 40% số vốn của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), tương ứng với 5,8 triệu cổ phần, chiếm tỷ lệ 21,74% vốn điều lệ.

Hiện EVN đang là cổ đông lớn nhất tại PECC1 với tỷ lệ 54,34%.

Việc khởi tố Chủ tịch HĐQT PECC1 diễn ra sau khi CTCP Tập đoàn PC1 (Mã: PC1) và CTCP Tư vấn Xây dựng Điện 2 (PECC2 - Mã: TV2) công bố thông tin về việc một số lãnh đạo bị khởi tố, bắt tạm giam.

Tại PC1, các cá nhân bị khởi tố gồm: ông Trịnh Văn Tuấn - Chủ tịch HĐQT; ông Vũ Ánh Dương - Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc; ông Nguyễn Minh Đệ - Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc PC1, đồng thời là Tổng Giám đốc Công ty TNHH Cột thép Đông Anh; ông Trịnh Ngọc Anh - Phó Tổng Giám đốc PC1, Chủ tịch HĐQT CTCP Khoáng sản Tấn Phát; và bà Trần Thị Minh Việt - Kế toán trưởng.

PC1 cho biết các cá nhân trên bị điều tra về hành vi "vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" và "tham ô tài sản".

Ngoài ra, ông Võ Hồng Quang - Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc, và ông Đặng Quốc Tưởng - Phó Tổng Giám đốc PC1, cũng đang bị áp dụng biện pháp tạm giam.

Tại PECC2, công ty cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Chơn Hùng - Chủ tịch HĐQT và bà Bùi Thị Ngọc Lý - Kế toán trưởng - do liên quan vụ án hình sự xảy ra tại Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia, CTCP Tập đoàn PC1 và các công ty liên quan trên địa bàn toàn quốc.

#PECC1 #Nguyễn Hữu Chỉnh #TV1

