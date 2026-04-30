Đặt mục tiêu lãi lớn trong năm 2026, Masan, Vinhomes, Thế giới di động đang kỳ vọng gì?

Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2026 dần khép lại, phần nào hé lộ cuộc đua tham vọng của các doanh nghiệp khi loạt ông lớn đặt mục tiêu tăng trưởng cao, sẵn sàng chinh phục kỷ lục kinh doanh. Diễn biến này diễn ra trong bối cảnh thị trường có nhiều tín hiệu tích cực, khởi sắc.

“Ông lớn” địa ốc sẵn sàng bứt tốc

Năm 2026, CTCP Vinhomes (Mã: VHM) tiếp tục đặt mục tiêu lợi nhuận sau thuế 60.000 tỷ đồng, tăng 38% so với năm trước. Nếu đạt được đây tiếp tục là một kỷ lục mới của nhà phát triển bất động sản lớn nhất Việt Nam.

Chia sẻ với cổ đông tại ĐHĐCĐ thường niên 2026, ông Lê Tiến Công - Giám đốc Tài chính Vinhomes cho biết doanh nghiệp đặt kế hoạch kinh doanh dựa trên diễn biến thị trường, tiến độ pháp lý dự án. Trong quý I, Vinhomes đã thực hiện nhiều bước đệm quan trọng trong quá trình phát triển dự án, cũng như tiến trình thực hiện các giao dịch hiện hữu.

Về cơ sở cụ thể cho kế hoạch này, ông Công cho hay 30-40% doanh thu đến từ doanh số đã bán tính đến cuối 2025. Đây là các sản phẩm chờ bàn giao để ghi nhận tại báo cáo tài chính, gồm dự án Đan Phượng, Dương Kinh, Ocean Park 2, Ocean Park 3, Vinhomes Vũ Yên. Ngoài ra, kế hoạch cũng được xây dựng trên cơ sở bán và bàn giao dự án Cần Giờ, Hậu Nghĩa, Hải Vân Bay Ocean Park 2, Ocean Park 3 và kỳ vọng sắp tới có thêm Hạ Long Xanh.

Cùng với đó, ông Công cho hay việc bán buôn các dự án cũng kỳ vọng đóng góp lớn cho kế hoạch kể trên, hiện một số dự án đang trong quá trình thương thảo để bán buôn.

Ông Lê Tiến Công cũng ước tính trong năm nay, doanh số pre-sales của Vinhomes dự kiến đạt 300.000-350.000 tỷ đồng, chủ yếu đến từ dự án Cần Giờ, Hải Vân Bay, Hậu Nghĩa, Ocean Park 2, Ocean Park 3.

ĐHĐCĐ thường niên 2026 của Vinhomes.

CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland - Mã: NVL) đặt kế hoạch kinh doanh năm 2026 đầy tham vọng, với mục tiêu doanh thu 22.715 tỷ đồng, gấp 3 lần năm trước và lợi nhuận sau thuế đạt 1.852 tỷ đồng, giảm nhẹ so với cùng kỳ. Động lực chính đến từ việc tăng tốc bàn giao tại loạt đại dự án như Aqua City, NovaWorld Phan Thiet, NovaWorld Ho Tram, The Grand Manhattan và Palm City.

Tại ĐHĐCĐ thường niên 2026, cổ đông cho rằng kế hoạch này khá tham vọng khi thị trường bất động sản vẫn chịu áp lực từ lãi suất, pháp lý dự án và sức cầu nhưng ông Bùi Thành Nhơn - nhà sáng lập, Chủ tịch HĐQT Novaland cho rằng kế hoạch được xây dựng trên cơ sở rà soát tiến độ pháp lý, khả năng triển khai dự án và dòng tiền thực tế.

"Niềm tin của thị trường không thể chỉ được xây dựng bằng lời nói, mà phải được khôi phục bằng những hành động cụ thể và kết quả thực tế", ông Nhơn nói.

CTCP Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền (Mã: KDH) lên kế hoạch doanh thu 4.200 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 1.500 tỷ đồng, tương ứng giảm 10% về doanh thu nhưng tăng 44% về lợi nhuận so với kết quả đạt được trong năm 2025.

CTCP Đầu tư Nam Long Group (Mã: NLG) tiếp tục theo đuổi chiến lược tăng trưởng ổn định, với mục tiêu lợi nhuận 720 tỷ đồng tăng 3%, trong khi doanh thu dự kiến đạt 7.630 tỷ đồng, tăng 35%. Doanh nghiệp vẫn tập trung vào phân khúc nhà ở vừa túi tiền – trụ cột giúp duy trì dòng tiền bền vững.

Trong khi đó, CTCP Phát triển Bất động sản Văn Phú (Mã: VPI) gây chú ý khi đặt mục tiêu lợi nhuận 720 tỷ đồng, tăng tới 83% – nếu hoàn thành sẽ là mức cao nhất trong lịch sử hoạt động của doanh nghiệp.

2 thái cực ở nhóm nhà băng

Ngân hàng TMCP An Bình (ABBank - Mã: ABB) là một trong số những nhà băng lên kế hoạch lợi nhuận khủng trong năm 2026. Cụ thể, ABBank đặt mục tiêu lãi trước thuế 4.500 tỷ đồng trong năm nay, tăng 28% so với 2025.

Lãnh đạo ngân hàng cho biết động lực tăng trưởng sẽ đến từ “lương khô” xử lý nợ xấu cùng việc mở rộng các nguồn thu mới. Bên cạnh đó ABBank sẽ ưu tiên vốn cho mảng bán lẻ, coi đây là trụ cột tăng trưởng chính, với mục tiêu đưa thu nhập từ bán lẻ lên khoảng 70% tổng thu nhập trong những năm tới.

Ngân hàng TMCP Phương Đông (Mã: OCB) kỳ vọng lãi trước thuế đạt mức 6.960 tỷ đồng trong năm nay, tăng 39% so với năm 2025. Theo ông Phạm Hồng Hải, Tổng Giám đốc OCB kế hoạch năm 2026 với mục tiêu lợi nhuận trước thuế tăng 39% là rất thách thức trong bối cảnh kinh tế còn nhiều biến động. Tuy nhiên, với nền tảng đã xây dựng từ 2024 - 2025, ngân hàng tin vẫn có dư địa để đạt được.

Lãnh đạo OCB cũng cho rằng quan trọng là tăng trưởng sẽ không chỉ phụ thuộc vào tín dụng mà tỷ trọng thu nhập ngoài lãi sẽ tiếp tục gia tăng. Tỷ lệ này đã tăng từ khoảng 14% năm 2024 lên 20% năm 2025 và còn nhiều tiềm năng để cải thiện.

Nhiều nhà băng thận trọng với kế hoạch kinh doanh 2026.

Trái ngược với nhóm nhà băng có quy mô nhỏ, một số nhà băng cổ phần lớn và nhóm Big4 lại đưa ra kế hoạch khá khiêm tốn trong năm 2026. Vietcombank, VietinBank và BIDV tiếp tục duy trì mục tiêu lợi nhuận ở mức hợp lý, song song với ưu tiên kiểm soát chất lượng tín dụng và duy trì tỷ lệ bao phủ nợ xấu ở mức cao.

Tương tự, MB và ACB cũng định hướng kiểm soát chặt tăng trưởng tín dụng, tập trung vào các phân khúc ít rủi ro và chủ động tăng trích lập dự phòng nhằm củng cố nền tảng tài chính.

Trong khi đó, Sacombank đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế năm 2026 tăng 6,2% so với năm 2025, còn LPBank dự kiến trình cổ đông kế hoạch tăng trưởng lợi nhuận khiêm tốn khoảng 5% cho năm tới.

Nhóm bán lẻ vào "sóng" mới

CTCP Đầu tư Thế giới Di Động (Mã: MWG) gây chú ý khi đặt mục tiêu lợi nhuận sau thuế hơn 9.200 tỷ đồng, tăng khoảng 30% so với năm trước – nếu hoàn thành sẽ là mức cao nhất trong lịch sử. Tại ĐHĐCĐ thường niên 2026, lãnh đạo khẳng định doanh nghiệp tự tin hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2026 và không có ý định điều chỉnh các chỉ số đã đặt ra.

Tương tự, CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (Mã: PNJ) cũng lên kế hoạch lợi nhuận khoảng 3.409 tỷ đồng, tăng hơn 20%, hướng tới kỷ lục mới trong bối cảnh kỳ vọng sức mua trang sức cải thiện.

Chủ tịch PNJ Cao Thị Ngọc Dung nhận định con số tăng trưởng trình năm 2026 rất tích cực. Song, PNJ có chiến lược tính toán từng năm, nhưng thị trường thay đổi liên tục nên con số sẽ tùy theo tình hình và môi trường.

Ở nhóm tiêu dùng, CTCP Tập đoàn Masan (Mã: MSN) đặt mục tiêu lợi nhuận sau thuế 7.900 tỷ đồng trong năm 2026, tăng khoảng 17%, phản ánh kỳ vọng phục hồi của mảng tiêu dùng – bán lẻ.

Nhiều doanh nghiệp bán lẻ kỳ vọng ngành sẽ bước vào chu kỳ "sóng" mới.

Trong khi đó, CTCP Bán lẻ Kỹ thuật số FPT (FPT Retail – Mã: FRT) dự kiến lợi nhuận trước thuế tăng mạnh 27% lên khoảng 1.550 tỷ đồng trong năm, chủ yếu nhờ động lực từ chuỗi nhà thuốc.

Theo kế hoạch, công ty sẽ mở rộng mạng lưới nhà thuốc và trung tâm tiêm chủng trên toàn quốc thêm 450 điểm theo hướng chọn lọc, đồng thời Long Châu dự kiến đưa về Việt Nam hơn 30 loại thuốc thế hệ mới và giải pháp điều trị tiên tiến.

CTCP Thế giới Số (Digiworld – Mã: DGW) cũng đặt kế hoạch tăng trưởng tích cực với lợi nhuận trước thuế tăng 19% lên 660 tỷ đồng. Tại ĐHĐCĐ thường niên 2026, Chủ tịch Đoàn Hồng Việt cho rằng công ty đã tăng trưởng kép trên 20% trong suốt 10 năm vừa qua, nên không có trở ngại gì để tăng trưởng kép 20% trong 10 năm tiếp theo. “Không có lý do gì mà công ty không thể tăng trưởng gấp đôi tăng trưởng GDP của đất nước, có những năm thuận lợi sẽ còn tăng trưởng hơn 20%”, ông Việt nhấn mạnh.