Thế Giới Di Động thu kỷ lục gần 6 tỷ USD trong năm 2025

CTCP Đầu tư Thế Giới Di Động (MWG) ghi nhận 156.166 tỷ đồng doanh thu trong năm 2025. Kết quả kinh doanh kỷ lục đến từ sự dẫn dắt tăng trưởng của hai chuỗi chủ lực là Điện Máy Xanh và Bách Hóa Xanh.

CTCP Đầu tư Thế Giới Di Động (Mã: MWG) vừa công bố kết quả kinh doanh năm 2025. Doanh thu thuần đạt mức kỷ lục với 156.166 tỷ đồng (gần 6 tỷ USD), tăng 16% so với cùng kỳ, vượt 4% kế hoạch năm. Bình quân mỗi ngày trong năm ngoái, doanh nghiệp thu về hơn 427 tỷ đồng.

Xét về cơ cấu doanh thu theo chuỗi, Điện Máy Xanh giữ tỷ trọng lớn nhất với 43,8%, xếp sau đó là Bách Hoá Xanh (30%), Thế Giới Di Động (23,9%).

Tính theo cơ cấu doanh thu ngành hàng: Điện thoại, phụ kiện và thiết bị di động khác chiếm 38,2%; Thực phẩm tươi & FMCG chiếm 30%; Điện máy là 26%.

Nguồn: MWG.

Về riêng từng chuỗi, doanh thu của 2 chuỗi Thế Giới Di Động (TGDĐ) và Điện Máy Xanh (ĐMX) lần lượt đạt 37.300 tỷ đồng và 68.400 tỷ đồng, tương ứng mức tăng trưởng 18% so với năm 2024. Riêng quý IV/2025, doanh thu toàn chuỗi ghi nhận mức tăng trưởng vượt trội 28% so với cùng kỳ.

Theo MWG, doanh thu tăng trưởng cao hơn đáng kể so với mức tăng của thị trường điện thoại và điện máy, dù số lượng cửa hàng hoạt động thấp hơn khoảng 100 cửa hàng so với bình quân năm 2024. Đáng chú ý, doanh thu cửa hàng hiện hữu tăng trên 20%, phản ánh sự cải thiện rõ nét về năng lực vận hành.

Hầu hết các ngành hàng đều duy trì đà tăng trưởng dương trong khoảng 10% – 50%, trong đó các nhóm sản phẩm chủ lực như điện thoại, máy tính bảng, điện lạnh và gia dụng đạt mức tăng trưởng hai chữ số. Kết quả này góp phần củng cố hiệu quả kinh doanh của toàn chuỗi và duy trì vai trò động lực lợi nhuận chính cho Tập đoàn.

Chuỗi Bách Hóa Xanh đóng góp doanh thu gần 46.900 tỷ đồng, tăng 14% so với năm 2024. Riêng quý IV/2025, doanh thu tăng 15% so với cùng kỳ.

Chuỗi đạt kết quả tích cực trên hầu hết ngành hàng chính mặc dù thị trường hàng tiêu dùng chỉ tăng trưởng nhẹ, như thực phẩm tươi sống tăng trưởng trong khoảng 5% - 15% và hàng FMCGs tăng 5% - 20%.

Về mạng lưới, Bách Hóa Xanh đã đưa vào hoạt động 789 cửa hàng mới, vượt kế hoạch ban đầu là 600 cửa hàng. Gần 50% số cửa hàng mới tập trung tại khu vực miền Trung. Đồng thời, chuỗi chính thức hiện diện tại miền Bắc sau gần 10 năm phục vụ khách hàng miền Nam và miền Trung, đánh dấu bước tiến quan trọng trong chiến lược phủ sóng toàn quốc.

Năm 2025 cũng là năm thứ hai liên tiếp chuỗi ghi nhận lợi nhuận, với mức tăng trưởng lợi nhuận gấp nhiều lần so với năm 2024, thiết lập cột mốc mới về đóng góp lợi nhuận cho tập đoàn.

Nguồn: MWG.

Chuỗi EraBlue tại Indonesia ghi nhận doanh thu tăng hơn 70% so với cùng kỳ. Doanh thu bình quân cửa hàng mô hình M (tương đương ĐMX Mini) đạt khoảng 4 tỷ đồng/tháng và mô hình S (tương đương ĐMX Supermini) gần 2 tỷ đồng/tháng, mức này gấp gần 2 lần so với mô hình ĐMX tương tự tại Việt Nam.

Chuỗi đang vận hành 181 cửa hàng, vượt mốc vận hành 150 cửa hàng đã đề ra, đã chính thức mang lại lợi nhuận cả năm cho tập đoàn. Trong năm 2026 chuỗi sẽ tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng cao thông qua mở mới.

Chuỗi nhà thuốc An Khang có doanh thu đạt gần 2.200 tỷ đồng, giảm nhẹ so với năm 2024, dù số lượng cửa hàng bình quân trong năm thấp hơn khoảng 100 cửa hàng (tương ứng giảm 22%) so với cùng kỳ.

Doanh thu bình quân trên mỗi cửa hàng cải thiện với mức bình quân theo tháng tăng khoảng 17% so với cùng kỳ, khoảng 550 triệu đồng/cửa hàng/tháng, qua đó hướng tới mục tiêu đóng góp lợi nhuận từ năm 2026.

Chuỗi AVAKids đạt doanh thu gần 1.400 tỷ đồng, tăng 16% so với năm 2024. Kênh online đóng góp trên 50% tổng doanh thu của chuỗi và ghi nhận mức tăng trưởng gần 90% so với cùng kỳ, phản ánh chiến lược tập trung phát triển kênh trực tuyến cho các sản phẩm mẹ và bé.

Hệ thống này đã đóng góp lợi nhuận cho tập đoàn trong năm 2025, với mức lợi nhuận cải thiện rõ rệt so với năm 2024.

Tại thời điểm cuối năm, hệ sinh thái này gồm 1.012 cửa hàng TGDĐ, 2.008 cửa hàng ĐMX, 2.559 cửa hàng Bách Hóa Xanh, 382 nhà thuốc An Khang, 83 cửa hàng AVAKids và 181 cửa hàng EraBlue.