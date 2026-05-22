close Đăng nhập

Chân dung bà Vũ Ngọc Lan Châu, tân Phó Tổng Giám đốc KienlongBank

Hoàng Anh
Hoàng Anh

Sau khi kiện toàn nhân sự, Ban điều hành KienlongBank có 9 thành viên gồm Tổng Giám đốc Trần Hồng Minh, 7 Phó Tổng Giám đốc và 1 Kế toán trưởng.

00:00
0:00
00:00
Tốc độ phát 1x

Ngân hàng TMCP Kiên Long (KienlongBank - Mã: KLB) vừa bổ nhiệm bà Vũ Ngọc Lan Châu giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc kể từ ngày 21/5.

Theo giới thiệu của ngân hàng, bà Châu có hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính và quản trị hệ thống, với nền tảng chuyên môn về kế toán - tài chính và từng đảm nhiệm nhiều vị trí quản lý cấp cao tại các tổ chức tài chính.

kienlongbank-bo-sung-them-pho-tong-giam-doc-cung-co-ban-dieu-hanh-6a0fbd46097e6.png
Bà Vũ Ngọc Lan Châu (ở giữa). Ảnh: KienlongBank.

Trước đó, KienlongBank cũng đã bổ nhiệm bà Vũ Thị Phương và ông Phan Đức Kha vào vị trí Phó Tổng Giám đốc. Sau kiện toàn nhân sự, Ban điều hành KienlongBank hiện có 9 thành viên gồm Tổng Giám đốc Trần Hồng Minh, 7 Phó Tổng Giám đốc và 1 Kế toán trưởng.

"Việc chủ động kiện toàn đội ngũ lãnh đạo điều hành phản ánh chiến lược nhân sự bài bản nhằm đáp ứng yêu cầu tăng trưởng quy mô tài sản, mở rộng thị phần và triển khai các định hướng chiến lược trong giai đoạn 2026 - 2030", KienlongBank nhấn mạnh.

Động thái bổ nhiệm nhân sự diễn ra trong bối cảnh KienlongBank ghi nhận kết quả kinh doanh tích cực trong quý I/2026 với lợi nhuận trước thuế đạt 522 tỷ đồng, tăng gần 50% so với cùng kỳ.

Năm 2026, ngân hàng đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế đạt 2.600 tỷ đồng, tăng gần 12% so với năm trước. Như vậy, sau 3 tháng, KienlongBank đã thực hiện được 20% kế hoạch năm.

Tin liên quan

Từ khóa:

#Ngân hàng Kiên Long. KienlongBank #KLB #cổ phiếu KLB

Đừng bỏ lỡ

Kinh tế số

Giá vàng hôm nay điều chỉnh mạnh.

Giá vàng hôm nay giảm hơn 1 triệu đồng

Giá vàng miếng SJC sáng 22/5 niêm yết ở mức 159,4 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào, bán ra ở mức 162,4 triệu đồng/lượng, giảm 1,1 triệu đồng/lượng so với phiên giao dịch hôm 21/5.

Sau 23 năm, Đất Xanh đổi tên thành Bluemarq Group?

Sau 23 năm, Đất Xanh đổi tên thành Bluemarq Group?

Tập đoàn Đất Xanh công bố đổi tên thành Bluemarq Group, đồng thời triển khai tái cấu trúc toàn diện, chuyển từ mô hình bán sản phẩm sang kết hợp phát triển và khai thác tài sản nhằm tạo dòng tiền ổn định, dài hạn.

Giá vàng hôm nay đồng loạt giảm mạnh,

Giá vàng hôm nay đồng loạt giảm mạnh

Giá vàng miếng SJC sáng 20/5 niêm yết ở mức 159,5 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào, bán ra ở mức 162,5 triệu đồng/lượng, giảm 1,3 triệu đồng/lượng so với hôm qua.

Chân dung tân Tổng Giám đốc Petrovietnam

Chân dung tân Tổng Giám đốc Petrovietnam

Tổng Giám đốc Petrovietnam Lê Mạnh Cường có hơn 30 năm công tác trong ngành dầu khí và từng giữ nhiều chức vụ quan trọng tại đơn vị thành viên của Petrovietnam.