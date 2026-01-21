Đầu đạn xuyên boongke lớn nhất thế giới được tích hợp vào tên lửa đạn đạo mới của Hàn Quốc

Lục quân Hàn Quốc đã bắt đầu triển khai tác chiến lần đầu đối với tên lửa đạn đạo chiến thuật mới Hyunmoo-5, loại vũ khí tích hợp đầu đạn chiến thuật lớn nhất từng được lắp trên một tên lửa đạn đạo, với khối lượng ước tính từ 8.000 đến 9.000 kg.

Được phát triển trong khuôn khổ chiến lược “Trừng phạt và Trả đũa Ồ ạt của Hàn Quốc” (Korean Massive Punishment and Retaliation), Hyunmoo-5 dường như được thiết kế nhằm tấn công các cơ sở ngầm của Triều Tiên, nhấn mạnh vào vận tốc va chạm cao, khả năng xuyên phá và dẫn đường chính xác để tiêu diệt các trung tâm chỉ huy và căn cứ quân sự chôn sâu dưới lòng đất.

Để hình dung quy mô đầu đạn của Hyunmoo-5, cần lưu ý rằng gần như toàn bộ các tên lửa đạn đạo chiến thuật hiện nay chỉ mang đầu đạn có trọng lượng từ 500 đến 1.000 kg; tên lửa Iskander-M của Nga mang đầu đạn 500 kg, trong khi ATACMS của Mỹ chỉ mang đầu đạn 227 kg.

Hyunmoo-5 được triển khai từ các bệ phóng cơ động thay vì phải đặt trong hầm phóng cố định như Sarmat. Ảnh: MW.

Trước đây, tất cả các loại tên lửa đạn đạo có khối lượng đầu đạn tương đương Hyunmoo-5 đều là vũ khí chiến lược mang đầu đạn hạt nhân, tiêu biểu như Sarmat của Nga – tên lửa lớn nhất thế giới – với đầu đạn ước tính nặng 8.000–10.000 kg.

Tuy nhiên, nếu Sarmat có khối lượng phóng lên tới 208.000 kg, thì Hyunmoo-5 chỉ nặng khoảng 36.000 kg, đồng nghĩa tỷ lệ khối lượng đầu đạn so với tổng khối lượng của Hyunmoo-5 cao hơn xấp xỉ 5 lần.

Dù điều này làm hạn chế đáng kể tầm bắn, nhưng việc tích hợp một đầu đạn lớn như vậy trên một tên lửa có kích thước nhỏ hơn là điều chưa từng có tiền lệ, đồng thời cho phép Hyunmoo-5 được triển khai từ các bệ phóng cơ động thay vì phải đặt trong hầm phóng cố định như Sarmat.

Tên lửa xuyên hầm Hwasong-11-Da-4.5 của Triều Tiên chỉ vài mili giây trước khi va chạm. Ảnh: MW.

Sức công phá của đầu đạn Hyunmoo-5 còn được kết hợp với vận tốc va chạm siêu vượt âm, cho phép tên lửa xuyên sâu xuống lòng đất trước khi kích nổ, khiến nó có khả năng trở thành vũ khí xuyên phá boongke phi hạt nhân đáng gờm nhất thế giới.

Triều Tiên được ước tính sở hữu mạng lưới boongke và công sự ngầm lớn nhất thế giới xét theo tương quan với diện tích lãnh thổ, bao gồm các nhà máy sản xuất đạn dược quy mô lớn, các cơ sở quân sự nhiều tầng và các trung tâm chỉ huy chôn sâu dưới lòng đất. Khả năng nhiều tên lửa Hyunmoo-5 có thể được phóng nhằm vào cùng một mục tiêu để xuyên phá các công trình ngầm đặc biệt sâu vẫn còn được để ngỏ.

Bản thân Triều Tiên cũng đã thử nghiệm các tên lửa xuyên boongke tiên tiến với đầu đạn đặc biệt lớn. KN-23B mang đầu đạn 2.500 kg, trong khi một biến thể mới của thiết kế này, lần đầu bay thử vào tháng 9/2024, được trang bị đầu đạn mở rộng 4.500 kg, mang tên Hwasong-11-Da-4.5.

Trước khi Hyunmoo-5 của Hàn Quốc chính thức đi vào biên chế, đây từng là đầu đạn lớn nhất từng được tích hợp trên một tên lửa đạn đạo chiến thuật. Hai miền Triều Tiên được dự báo sẽ tiếp tục dẫn đầu thế giới về khối lượng đầu đạn của các tên lửa chiến thuật, trong bối cảnh Triều Tiên nhiều khả năng sẽ tiếp tục xuất khẩu tên lửa của mình sang Nga.

