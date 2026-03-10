Trước diễn biến căng thẳng tại Trung Đông, Chính phủ ban hành Nghị định số 72 sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng xăng, dầu, nguyên liệu sản xuất xăng.

Diễn biến căng thẳng tại Trung Đông, đặc biệt là xung đột giữa Mỹ, Israel và Iran, đang ảnh hưởng mạnh tới thị trường năng lượng toàn cầu, nhất là hoạt động của tàu thuyền qua eo biển Hormuz - tuyến vận chuyển chiến lược của dầu thô Trung Đông.

Sự gián đoạn này ảnh hưởng trực tiếp tới khu vực châu Á - nơi phụ thuộc lớn vào nguồn dầu thô từ Trung Đông.

Từ tình hình thực tế đó, Chính phủ ban hành Nghị định số 72 sửa đổi mức thuế suất nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng xăng, dầu, nguyên liệu sản xuất xăng. Động thái này nhằm giúp doanh nghiệp chủ động nguồn nhập khẩu, góp phần ổn định nguồn cung xăng dầu trong nước.

Với việc ban hành Nghị định số 72, Chính phủ quyết định giảm thuế suất nhập khẩu ưu đãi từ 10% xuống 0% đối với xăng động cơ không pha chì và các nguyên liệu pha chế xăng như naphtha, reformate.

Thuế nhập khẩu ưu đãi cũng được giảm từ 7% xuống 0% đối với các mặt hàng nhiên liệu diesel, dầu nhiên liệu, nhiên liệu động cơ máy bay và kerosine.

Ngoài ra, một số nguyên liệu hóa dầu như xylen, condensate, p-xylen được giảm thuế từ 3% xuống 0%, còn hydrocarbon mạch vòng loại khác giảm từ 2% xuống 0%.

Nghị định này có hiệu lực kể từ 9/3 đến ngày 30/4. Trường hợp cần phải kéo dài thời gian có hiệu lực của nghị định, Chính phủ giao Bộ Công Thương có ý kiến đề xuất gửi Bộ Tài chính chủ trì, tổng hợp trình Chính phủ ban hành Nghị quyết quy phạm pháp luật để kéo dài thời hạn áp dụng.

Chính phủ giảm thuế nhập khẩu nhiều mặt hàng xăng dầu về 0%. Ảnh: VGP.

Trước đó, trong cuộc họp giữa Đảng ủy Chính phủ và Đảng ủy Quốc hội chiều cùng ngày, Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng cho biết do bối cảnh thế giới đang diễn biến nhanh, đặc biệt sau những căng thẳng tại Trung Đông, đã làm ảnh hưởng đến chuỗi cung ứng năng lượng, chi phí vận tải và việc điều hành kinh tế vĩ mô.

Theo Thủ tướng, Chính phủ đang họp và chỉ đạo liên tục để ứng phó với tình hình trên.

Đáng chú ý, Thủ tướng cho biết Việt Nam đã huy động được khoảng 4 triệu thùng dầu từ các đối tác nhằm bảo đảm nguồn cung trước mắt, góp phần ổn định tâm lý thị trường và đời sống nhân dân.