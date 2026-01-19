Sau Greenland, ông Trump thể hiện quan ngại về an ninh Bắc Cực của Canada

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày càng bày tỏ quan ngại về việc Canada không đủ khả năng bảo vệ các vùng lãnh thổ phía bắc của mình trước những đối thủ tiềm tàng, sử dụng cùng một lập luận an ninh quốc gia mà ông từng viện dẫn để biện minh cho nỗ lực đưa Greenland về dưới sự kiểm soát của Mỹ, theo lời một số quan chức được NBC News dẫn lại.

Trong các cuộc trao đổi riêng với các trợ lý, Tổng thống Trump trong những tuần gần đây tỏ ra ngày càng bức xúc trước điều mà ông coi là sự mong manh của Canada trước nguy cơ bị Nga hoặc Trung Quốc “lấn át”, đồng thời cho rằng Ottawa cần chi nhiều hơn cho quốc phòng, các quan chức giấu tên cho biết.

Cả Bắc Kinh lẫn Moscow đều bác bỏ lập luận này. Trung Quốc trước đó chỉ trích Tổng thống Mỹ vì sử dụng vấn đề an ninh như một “cái cớ” cho tham vọng tại Bắc Cực, trong khi Nga nhiều lần phản đối việc quân sự hóa khu vực, nhấn mạnh đây nên là không gian của hợp tác hòa bình.

“Ông Trump thực sự lo ngại việc Mỹ tiếp tục đánh mất vị thế tại Tây Bán Cầu và đang tập trung rất mạnh vào vấn đề này”, một quan chức nói với NBC. Một quan chức cấp cao khác trong chính quyền cho biết mục tiêu là “củng cố” toàn bộ Tây Bán Cầu dưới vai trò lãnh đạo của Mỹ, trong đó việc bảo đảm an ninh cho biên giới phía bắc của Canada là một phần then chốt của tầm nhìn này.

Tuy nhiên, các quan chức khẳng định rằng, không giống như việc công khai theo đuổi Greenland, hiện không có bất kỳ cuộc thảo luận nào về việc mua Canada hay triển khai binh sĩ Mỹ dọc theo biên giới phía bắc của nước này. Thay vào đó, trọng tâm là gây sức ép buộc Canada phải tự tăng cường năng lực và làm sâu sắc hơn hợp tác quân sự song phương, bao gồm mở rộng huấn luyện chung, tăng cường tuần tra và nâng cấp các hệ thống cảnh báo sớm trên lãnh thổ Canada.

“Họ chắc chắn cần phải nâng tầm đáng kể năng lực tại Bắc Cực”, một quan chức nói. “Hiện trạng như bây giờ là không đủ”.

Những cảnh báo từ phía các quan chức Mỹ đã làm dấy lên thêm các nỗi lo vốn đã tồn tại ở Canada rằng nước này có thể trở thành mục tiêu tiếp theo của Washington, sau vụ bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro và những phát ngôn của Tổng thống Trump về việc giành quyền kiểm soát Greenland, theo Bloomberg đưa tin hồi tuần trước.

Trong chuyến thăm gần đây tới Bắc Kinh, Thủ tướng Canada Mark Carney cho biết việc ứng phó với Trung Quốc đã trở nên “dễ đoán hơn” so với mối quan hệ phức tạp với Washington. Ông Carney cũng công khai đồng tình với các đồng minh châu Âu, khẳng định tương lai của Greenland là vấn đề của riêng Greenland và Đan Mạch, đồng thời bày tỏ “quan ngại” trước các đe dọa áp thuế của ông Trump liên quan đến hòn đảo này.

Theo RT