Quốc hội đồng ý bổ sung Phó thủ tướng và miễn nhiệm 3 Bộ trưởng

Chiều 24/10, dưới sự điều hành của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Quốc hội họp riêng để xem xét, quyết định một số nội dung quan trọng về công tác nhân sự theo thẩm quyền.



Tại phiên họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính trình bày Tờ trình về việc bổ sung số lượng Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2021–2026 và phê chuẩn miễn nhiệm một số bộ trưởng.

Sau khi nghe báo cáo thẩm tra và tổng hợp ý kiến thảo luận tại Đoàn, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết thông qua nghị quyết bổ sung số lượng Phó thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026 với 430/434 đại biểu tán thành, chiếm 90,72% tổng số đại biểu Quốc hội.

Cũng trong buổi làm việc, Quốc hội biểu quyết thông qua nhiều nghị quyết về công tác nhân sự, gồm miễn nhiệm: ông Lê Quang Tùng khỏi chức vụ Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội; bà Nguyễn Thanh Hải khỏi chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu; ông Lê Quang Huy khỏi chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường.

Đồng thời Quốc hội đã phê chuẩn miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng đối với 3 thành viên Chính phủ gồm: ông Bùi Thanh Sơn (Bộ trưởng Bộ Ngoại giao), bà Phạm Thị Thanh Trà (Bộ trưởng Bộ Nội vụ), ông Đỗ Đức Duy (Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường). Nghị quyết được thông qua với 418/418 đại biểu có mặt tán thành, chiếm 88,19% tổng số đại biểu Quốc hội.

Bà Phạm Thị Thanh Trà là một trong 3 người Quốc hội vừa miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng

Ngoài ra, Quốc hội thông qua nghị quyết bãi nhiệm đại biểu Quốc hội khóa XV đối với ông Trần Văn Thức và phê chuẩn miễn nhiệm ba ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia gồm bà Phạm Thị Thanh Trà, bà Nguyễn Thanh Hải và ông Lê Quang Tùng.

Nghị quyết cũng bãi nhiệm đại biểu Quốc hội khóa XV đối với ông Trần Văn Thức bằng hình thức biểu quyết điện tử, kết quả như sau: có 422 đại biểu tham gia biểu quyết (89,03% tổng số đại biểu Quốc hội); trong đó, có 422 đại biểu tán thành (89,03% tổng số đại biểu Quốc hội).

Cuối buổi, Quốc hội nghe Tờ trình của Ủy ban Thường vụ và Thủ tướng về việc bầu, phê chuẩn các chức danh mới, trong đó có nhân sự Phó thủ tướng nhiệm kỳ 2021-2026 và một số Bộ trưởng mới. Các nhân sự này sẽ được Quốc hội quyết định vào ngày mai.