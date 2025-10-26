Bộ trưởng Công an: Công ước Hà Nội mở ra tương lai an toàn, công bằng hơn cho tất cả mọi người

Bộ trưởng Công an Lương Tam Quang nhấn mạnh 3 kết quả đồng thuận đạt được qua Công ước Hà Nội và tin tưởng rằng Công ước này sẽ thật sự trở thành ngọn hải đăng, đưa thế giới đến mục tiêu "Công nghệ vì con người, số hóa vì hòa bình".

Đại tướng Lương Tam Quang - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam phát biểu bế mạc Lễ mở ký Công ước Liên Hợp Quốc về chống tội phạm mạng (Công ước Hà Nội)

3 đồng thuận thúc đẩy hợp tác an ninh mạng toàn cầu

Phát biểu bế mạc Lễ mở ký Công ước của Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng (Công ước Hà Nội), chiều 26/10, Bộ trưởng Công an Lương Tam Quang cho biết trong 2 ngày vừa qua, sự kiện được tiến hành trang trọng, thành công tốt đẹp với đại diện 72 quốc gia đăng ký tham gia Công ước.

Bên cạnh thành tựu quan trọng đạt được về việc các quốc gia ký kết tham gia Công ước Hà Nội, Bộ trưởng Lương Tam Quang nhấn mạnh 3 kết quả đồng thuận:

Thứ nhất, cùng thống nhất nhận thức rằng Công ước Hà Nội là bước đi chiến lược có tính lịch sử, thể hiện tầm nhìn, trách nhiệm, nỗ lực chung, tinh thần hợp tác của cộng đồng quốc tế vì một không gian mạng an toàn, tin cậy, vì con người, vì hòa bình và phát triển bền vững. Công ước Hà Nội đã tạo nền tảng pháp lý cho hợp tác quốc tế, đồng thời khẳng định giá trị của hợp tác đa phương, đối thoại bình đẳng và tôn trọng chủ quyền quốc gia, nhằm đảm bảo không gian mạng thực sự trở thành môi trường hòa bình, công bằng và phát triển bền vững

Thứ hai, sự hiện diện của đông đảo các quốc gia, tổ chức quốc tế, tổ chức và cá nhân tham dự Lễ mở ký cho thấy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, ý chí chính trị và quyết tâm cao của cộng đồng quốc tế trong cuộc chiến tội phạm mạng, mở ra cơ hội mới tăng cường hợp tác, củng cố lòng tin và thúc đẩy tiến bộ chung của nhân loại.

Thứ ba, việc Công ước được thông qua bằng đồng thuận và tổ chức thành công Lễ mở ký tại Hà Nội tái khẳng định vai trò trung tâm của Liên hợp quốc, tăng cường hợp tác quốc tế để đối phó với các thách thức toàn cầu, đồng thời thể hiện sự tin tưởng của Liên hợp quốc đối với vai trò, uy tín, năng lực, trách nhiệm của Việt Nam, Bộ Công an Việt Nam trong giải quyết các vấn đề toàn cầu, trước hết là bảo vệ a ninh mạng “vì một không gian mạng công bằng, nhân văn, bền vững”.

Vì một tương lai số an toàn, công bằng, nhân văn, Bộ trưởng Lương Tam Quang đề nghị và kêu gọi các quốc gia, các tổ chức và doanh nghiệp tăng cường hợp tác thực thi có hiệu quả Công ước Hà Nội bằng sự đoàn kết và lòng tin chiến lược, bằng tinh thần trách nhiệm, chia sẻ kinh nghiệm, công nghệ và nguồn lực, nhất là hỗ trợ các quốc gia đang phát triển.

Việt Nam tin tưởng sâu sắc rằng Lễ mở ký Công ước của Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng sẽ là cột mốc lịch sử, mở ra kỷ nguyên hợp tác mới trong nỗ lực bảo vệ hòa bình, ổn định và phát triển bền vững của nhân loại. Công ước Hà Nội sẽ thật sự trở thành ngọn hải đăng soi đường cho sự hợp tác toàn cầu về an ninh mạng, đưa thế giới đến mục tiêu: "Công nghệ vì con người, số hóa vì hòa bình".

Cột mốc lịch sử từ 72 chữ ký

Ông John Brandolino - Giám đốc Ban Các vấn đề Hiệp ước, Cơ quan Phòng, chống Ma túy và Tội phạm của Liên Hợp Quốc (UNODC) - cũng khẳng định Công ước Hà Nội đã mang đến một cột mốc lịch sử. Đó là 72 chữ ký của các quốc gia thành viên đồng thuận với Công ước Hà Nội.

“Chúng ta đã có một trong những quy trình đàm phán hiệp ước mang tính toàn diện nhất tại Liên Hợp Quốc. Chúng ta đã lắng nghe các lãnh đạo, các nhà hoạch định chính sách, các tình nguyện viên… trao đổi về những thách thức về gian lận, lừa đảo trực tuyến, bạo lực giới liên quan công nghệ, lạm dụng và bóc lột tình dục trẻ em. Điều này gây ra những hậu quả với nạn nhân và cộng đồng.

Vì vậy, hội nghị này đã tìm kiếm những giải pháp an toàn trên không gian mạng trên toàn thế giới. Thông điệp từ những cuộc thảo luận này là chúng ta cần bảo đảm một tương lai công bằng, an toàn hơn cho tất cả mọi người, cho cuộc sống hôm nay và tương lai mai sau”, ông John Brandolino nhấn mạnh.

Các đại biểu dự phiên bế mạc Lễ mở ký Công ước Hà Nội

Ông John Brandolino lưu ý việc đàm phán Công ước mới chỉ là bước khởi đầu. Giờ đây, nhiệm vụ của các nước là cùng nhau hướng tới cột mốc tiếp theo, đó là việc Công ước có hiệu lực.

Sau quá trình kéo dài hơn 4 năm, Lễ mở ký và Hội nghị cấp cao Công ước Liên Hợp Quốc về chống tội phạm mạng đã đưa ra những sáng kiến về việc ngăn ngừa và đấu tranh với vấn nạn tội phạm mạng toàn cầu, cũng như bảo đảm các nguyên tắc về quyền con người đã được ủng hộ bởi các quốc gia thành viên Liên Hợp Quốc. Quá trình đàm phán được ghi nhận là một trong những nỗ lực xây dựng Công ước toàn diện và bao trùm nhất trong lịch sử Liên Hợp Quốc.

Hai ngày qua đánh dấu chặng cuối của một hành trình khởi đầu từ năm 2019, khi Đại hội đồng Liên Hợp Quốc thành lập Ủy ban đặc biệt để đàm phán về Công ước này, với thông điệp: "Công ước Hà Nội mở ra một tương lai an toàn và công bằng hơn cho tất cả mọi người - cả trong thế giới thực và trên không gian mạng".