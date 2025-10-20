Chủ tịch Quốc hội: Pháp luật phải đi trước một bước, mở đường cho đổi mới sáng tạo

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội sẽ xem xét, thông qua 53 dự án luật và nghị quyết nhằm thể hiện tinh thần pháp luật đi trước, mở đường cho đổi mới sáng tạo.

Sáng 20/10, phát biểu khai mạc kỳ họp thứ 10, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh kỳ họp cuối cùng của khóa XV không chỉ mang tính tổng kết nhiệm kỳ mà còn là bước khởi đầu cho thời kỳ phát triển mới.

Theo Chủ tịch Quốc hội, trong khoảng 40 ngày làm việc, Quốc hội sẽ xem xét, thảo luận và quyết định khối lượng công việc rất lớn, nhiều nội dung có ý nghĩa quan trọng chiến lược.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu khai mạc kỳ họp thứ 10, Quốc hội khoá XV. Ảnh: Quốc hội.

Dự kiến, Quốc hội sẽ xem xét, thông qua 53 dự án luật, nghị quyết. “Đây là khối lượng công tác lập pháp lớn nhất trong lịch sử các kỳ họp Quốc hội, là minh chứng sinh động cho tinh thần pháp luật phải đi trước một bước, mở đường cho đổi mới sáng tạo, lấy cuộc sống và lợi ích của Nhân dân làm thước đo của chính sách”.

Nhấn mạnh điều này, Chủ tịch Quốc hội nêu rõ các dự án luật bao quát hầu hết các lĩnh vực trọng yếu, nhiều vấn đề mới, biến động liên tục; kịp thời thể chế hóa các chủ trương, nghị quyết mới của Đảng, tập trung tháo gỡ điểm nghẽn thể chế, nhất là trong lĩnh vực đất đai, đầu tư, quy hoạch, xây dựng, môi trường, năng lượng; lành mạnh hóa thị trường trái phiếu doanh nghiệp, bất động sản…

Tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ xem xét các báo cáo của Chính phủ về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước, kế hoạch đầu tư công năm 2025...

Cùng với đó, Quốc hội sẽ xem xét, quyết định điều chỉnh Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030; phê chuẩn Hiệp định thuộc lĩnh vực đối ngoại theo đề nghị của Chủ tịch nước; xem xét, quyết định công tác nhân sự thuộc thẩm quyền. Đồng thời, trong chương trình kỳ họp sẽ bố trí thời gian để Quốc hội thảo luận, góp ý kiến vào các dự thảo văn kiện trình Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV.

Toàn cảnh kỳ họp thứ 10, Quốc hội khoá XV. Ảnh: Quốc hội.

Quốc hội sẽ tiến hành thảo luận dự thảo Báo cáo công tác nhiệm kỳ khóa XV của Quốc hội; xem xét báo cáo công tác nhiệm kỳ 2021 - 2026 của Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao và Kiểm toán Nhà nước.

Bên cạnh đó, Quốc hội xem xét các báo cáo công tác năm 2025 của Chính phủ, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao và về công tác phòng, chống tham nhũng; phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, thi hành án, công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo về hành chính.

Chủ tịch Quốc hội cho biết những ngày gần đây, nhiều tỉnh, thành phố phải hứng chịu thiên tai, bão chồng bão, lũ chồng lũ, sạt lở, ngập lụt trên diện rộng, gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản của nhà nước và nhân dân.

Quốc hội xin gửi lời thăm hỏi, lời chia sẻ sâu sắc tới đồng bào các địa phương bị ảnh hưởng; đồng thời biểu dương cấp ủy, chính quyền, MTTQ, lực lượng quân đội, công an, đội ngũ cán bộ ngành y tế, giáo dục, các tổ chức, cá nhân và các lực lượng khác đã không quản ngại hiểm nguy, nỗ lực cứu trợ, bố trí chỗ ở, khắc phục nhanh hậu quả, đưa các em học sinh được đến trường học tập.

“Quốc hội đề nghị Chính phủ, các địa phương, các ngành tiếp tục tập trung nguồn lực, hỗ trợ khẩn cấp cho vùng bị thiệt hại, đồng thời, rà soát, đề xuất hoàn thiện chính sách pháp luật về phòng, chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu, đảm bảo cho sự phát triển bền vững của đất nước”, ông Mẫn nhấn mạnh.