Sáng 25/10, Quốc hội bỏ phiếu kín bầu Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, bầu 2 Chủ nhiệm Ủy ban của Quốc hội và Tổng Thư ký - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội.

Nghị quyết bầu các nhân sự của Quốc hội cũng được thông qua sau đó với 434/434 đại biểu có mặt tán thành.

Theo đó, Quốc hội phê chuẩn ông Lê Quang Mạnh giữ chức Tổng thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội; ông Nguyễn Hữu Đông làm Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu; và bà Nguyễn Thanh Hải làm Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường nhiệm kỳ 2021-2026.

Ông Lê Quang Mạnh, sinh năm 1974, quê TP Hà Nội. Ông là Ủy viên Trung ương khóa XIII, có trình độ TS Kinh tế.

Có nhiều năm công tác gắn với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, ông Mạnh kinh qua nhiều chức vụ lãnh đạo tại đơn vị, như: Cục trưởng Cục Quản lý đăng ký kinh doanh; Vụ trưởng Vụ Kinh tế đối ngoại; Vụ trưởng Vụ Kinh tế địa phương và lãnh thổ.

Tháng 3/2018, ông được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Hơn một năm sau, Ban Bí thư chỉ định ông Lê Quang Mạnh tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Cần Thơ, nhiệm kỳ 2015-2020.

Đầu tháng 6/2019, ông Mạnh được bầu giữ chức Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, sau đó trở thành Bí thư Thành ủy Cần Thơ vào năm 2020 và giữ chức vụ này cho đến khi Quốc hội bầu giữ chức vụ Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính Ngân sách, vào tháng 5/2023.

Sau khi sắp xếp các cơ quan của Quốc hội, ông Lê Quang Minh giữ chức Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Tài chính - Ngân sách.

Cuối tháng 9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội điều động, bổ nhiệm ông Lê Quang Mạnh giữ chức Phó Chủ nhiệm Thường trực Văn phòng Quốc hội.

Ông Nguyễn Hữu Đông, sinh năm 1972, quê ở tỉnh Phú Thọ. Ông là Ủy viên Trung ương Đảng, có trình độ Ths Quản trị Kinh doanh, Cử nhân Luật.

Ông Đông bắt đầu sự nghiệp ở địa phương và kinh qua nhiều chức vụ quan trọng như: Phó Viện trưởng VKSND thành phố Việt Trì; Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Phú Thọ. Tháng 10/2015, ông làm Phó Bí thư rồi Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phú Thọ.

Đến tháng 3/2016, ông Nguyễn Hữu Đông được điều động tới Sơn La và giữ chức Phó Bí thư, rồi Bí thư Tỉnh ủy Sơn La.

Cuối tháng 6/2024, ông Nguyễn Hữu Đông được Bộ Chính trị điều động, bổ nhiệm làm Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương.

Bà Nguyễn Thanh Hải, sinh năm 1970, quê ở Hà Nội, là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, XIII; đại biểu Quốc hội khóa XIII, XIV, XV và có trình độ chuyên môn là Phó Giáo sư, TS Vật lý.

Từ một học sinh chuyên Lý của Trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam, bà Hải trở thành giáo viên Trường THPT Trần Phú Hà Nội; giảng viên rồi Phó trưởng Phòng Khoa học và Công nghệ, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội.

Năm 2007, bà được bổ nhiệm chức danh Phó Giáo sư.

Bà Hải cũng từng kinh qua các chức vụ như Phó Giám đốc Học viện Thanh Thiếu niên Việt Nam, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; Phó Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Huấn luyện Trung ương Hội (2010-2011).

Sau hơn 2 năm là Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội khóa XIII, bà Hải trở thành Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội và giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội khóa XIII vào cuối năm 2015.

Sau hơn 1 năm giữ cương vị Chủ nhiệm, bà Hải giữ chức Trưởng Ban Dân nguyện thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV.

Giữa năm 2020, bà chuyển công tác về địa phương, giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên và đảm nhận cương vị đó cho đến giữa năm 2024, khi được bầu giữ chức Trưởng Ban Công tác Đại biểu. Sau đó, khi Quốc hội tiến hành sắp xếp các cơ quan, Ban Công tác Đại biểu chuyển thành Ủy ban Công tác Đại biểu, bà Hải nắm giữ cương vị Chủ nhiệm Ủy ban cho đến nay.