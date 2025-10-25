Thủ tướng Phạm Minh Chính kêu gọi các nước "5 đẩy mạnh" triển khai Công ước Hà Nội

“Không có an ninh mạng vững chắc sẽ không có xã hội số an toàn”, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh việc bảo đảm an ninh mạng và phòng, chống tội phạm mạng là trách nhiệm chung của toàn nhân loại trong kỷ nguyên số.

Bảo đảm an ninh mạng là trách nhiệm chung của toàn nhân loại

Chiều 25/10, tại Hà Nội, trong khuôn khổ Lễ mở ký Công ước của Liên Hợp Quốc về chống tội phạm mạng đã diễn ra Phiên thảo luận cấp cao do Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn và bà Ghada Waly, Giám đốc điều hành UNODC đồng chủ trì; với sự tham dự của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres, lãnh đạo Nhà nước, Chính phủ và đại diện của hơn 110 quốc gia; và nhiều tổ chức quốc tế, khu vực.

Phát biểu dẫn đề tại Phiên thảo luận, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cảm ơn Tổng Thư ký và đại diện các nước thành viên Liên Hợp Quốc đã đến dự Lễ mở ký, trong đó đã có gần 70 nước và tổ chức đã tham gia ký Công ước, qua đó cùng thúc đẩy và ủng hộ Việt Nam đảm nhiệm trọng trách tổ chức Lễ mở ký, sự kiện lịch sử khởi đầu một giai đoạn mới trong hợp tác toàn cầu về chống tội phạm mạng.

Cho rằng những thành tựu to lớn chưa từng thấy của khoa học công nghệ đã làm thay đổi căn bản cấu trúc của nền kinh tế, phương thức sản xuất và quản trị xã hội toàn cầu, Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh, chuyển đổi số không chỉ là xu thế tất yếu, yêu cầu khách quan, mà còn là lựa chọn chiến lược và ưu tiên hàng đầu của mọi quốc gia để phát triển nhanh và bền vững. Tuy nhiên, đi cùng với đó là những nguy cơ chưa từng có tiền lệ như tội phạm mạng, tấn công mạng.

"Đây là thách thức chung của cả nhân loại mang tính toàn diện, toàn dân, toàn cầu: Không có an ninh mạng vững chắc – sẽ không có xã hội số an toàn!". Trong bối cảnh đó, Thủ tướng Chính phủ khẳng định bảo đảm an ninh mạng và phòng, chống tội phạm mạng không chỉ là vấn đề của mỗi quốc gia, dân tộc, mà còn là trách nhiệm chung của cả cộng đồng quốc tế.

Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định, bảo đảm an ninh mạng và phòng, chống tội phạm mạng là trách nhiệm chung của cả cộng đồng quốc tế

Thủ tướng nêu bật nhận thức về công tác bảo đảm an ninh mạng và chống tội phạm mạng là trụ cột, "xương sống" của công cuộc chuyển đổi số quốc gia, Việt Nam đã ban hành nhiều chiến lược, luật pháp, chương trình hành động về chống tội phạm, chuyển đổi tư duy chiến lược từ "phòng thủ bị động" sang "chủ động, tích cực tiến công", xây dựng "thế trận an ninh mạng chủ động, toàn diện, toàn dân", từng bước nâng cao năng lực "Tự chủ - Tự lực – Tự cường – Tự tin" về an ninh mạng.

Đồng thời, nhận thức "không một quốc gia nào đủ mạnh để đơn độc chống lại tội phạm mạng", Việt Nam luôn thể hiện tinh thần chủ động, trách nhiệm, luôn luôn sẵn sàng để đóng góp vào mục tiêu bảo đảm an ninh mạng toàn cầu. Việc tham gia, thúc đẩy và đăng cai tổ chức Lễ mở ký Hà Nội là minh chứng quan trọng cho cam kết và nỗ lực này.

“5 đẩy mạnh” toàn cầu vì một không gian mạng an toàn

Thủ tướng kêu gọi các quốc gia cùng chung tay thực hiện tinh thần "5 đẩy mạnh":

Thứ nhất, đẩy mạnh hợp tác quốc tế, thiết lập mạng lưới đối tác chặt chẽ giữa các quốc gia, tổ chức quốc tế và các tập đoàn công nghệ lớn.

Thứ hai, đẩy mạnh hoàn thiện khuôn khổ pháp lý quốc gia phù hợp với Công ước.

Thứ ba, đẩy mạnh hợp tác đầu tư vào hạ tầng kỹ thuật an ninh mạng.

Thứ tư, đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực chuyên trách, nâng cao năng lực điều tra, ứng phó và xử lý tội phạm mạng.

Thứ năm, đẩy mạnh tham gia khuôn khổ pháp lý quốc tế về không gian mạng.

Theo Thủ tướng, tinh thần "5 đẩy mạnh" sẽ là lời kêu gọi hành động chung của thời đại để Công ước Hà Nội sẽ thực sự trở thành nguồn cảm hứng cho hợp tác toàn cầu, niềm tin và trách nhiệm chung của nhân loại trong việc bảo vệ tương lai số.

Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn điều hành Phiên thảo luận toàn thể cấp cao thứ nhất.

Sau phát biểu dẫn đề của Thủ tướng Chính phủ, đại diện của 18 quốc gia đã phát biểu. Các nước đề cao vai trò của Công ước là bước tiến quan trọng trong việc xây dựng khuôn khổ pháp lý toàn cầu đầu tiên để điều phối các nỗ lực chung ứng phó với tội phạm mạng – thách thức xuyên biên giới ngày càng tăng về số lượng và mức độ phức tạp. Các nước đều ghi nhận thách thức to lớn mà tội phạm mạng đang tác động đến từng nền kinh tế cũng như đời sống người dân.

Các nước đánh giá cao vai trò lãnh đạo, dẫn dắt của Việt Nam thông qua sáng kiến đăng cai Lễ mở ký; bày tỏ quyết tâm cùng hành động để đưa Công ước đi vào cuộc sống, thực thi hiệu lực, đầy đủ.