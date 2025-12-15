Cựu thẩm phán bật khóc tại tòa, khai vì “thương cháu” nên môi giới hối lộ

Tại phiên xét xử vụ đưa, nhận và môi giới hối lộ xảy ra tại TAND Cấp cao ở Đà Nẵng, một cựu thẩm phán đã bật khóc trước tòa, thừa nhận vì “thương cháu” nên nhờ người can thiệp, dẫn đến hành vi môi giới hối lộ.

Cấp dưới khai đưa 80 triệu đồng, cựu phó chánh án tòa cấp cao phủ nhận

Chiều 15/12, TAND TP Hà Nội xét hỏi các bị cáo trong vụ án Đưa, Nhận, Môi giới hối lộ xảy ra tại TAND Cấp cao ở Đà Nẵng (nay là Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại Đà Nẵng).

Trong 28 bị cáo, có 10 người nguyên là lãnh đạo, thẩm phán, công chức TAND Cấp cao tại Đà Nẵng (cũ) và TAND địa phương; 3 bị cáo nguyên là kiểm sát viên, nhân viên ngành kiểm sát nhân dân; 2 bị cáo nguyên là chấp hành viên, công chức cơ quan thi hành án dân sự; 4 bị cáo là luật sư, nhân viên văn phòng luật sư...

Theo cáo buộc, các bị cáo từng là thẩm phán, kiểm sát viên, chấp hành viên, luật sư, các bị cáo, đương sự, người nhà bị cáo hoặc đương sự trong các vụ án khác đã thực hiện 20 vụ đưa, nhận, môi giới hối lộ để giải quyết vụ án theo hướng có lợi cho người đưa hối lộ.

Bị cáo Bùi Thị Phương, cựu thư ký Chi cục Thi hành án dân sự huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị, bị cáo buộc môi giới hối lộ 135 triệu đồng để nhờ xét xử giám đốc thẩm hủy bản án phúc thẩm của TAND tỉnh Quảng Trị theo Quyết định giám đốc thẩm số 10/2024/DS-GĐT ngày 27/1/2024 của TAND Cấp cao tại Đà Nẵng. Nội dung vụ án là tranh chấp hợp đồng đặt cọc thửa đất.

Bản án sơ thẩm và phúc thẩm đều chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn. Bị đơn trong vụ án là ông Nguyễn Văn Cường đã cùng 2 người góp tiền mua đất là bà Hoàng Thị Diệu và bà Nguyễn Thị Nhàn thống nhất nhờ người có thẩm quyền giúp hủy các bản án trên. Sau đó, ông Cường và bà Diệu đã đến nhờ bị cáo Phương.

Các bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: P.A.

Tại phiên tòa hôm nay, bị cáo Phương thừa nhận nội dung cáo trạng truy tố. Bà Phương khai là bạn đại học với bị cáo Nguyễn Thị Nga, cựu Phó trưởng Phòng giám đốc kiểm tra về dân sự, lao động, kinh doanh thương mại TAND Cấp cao tại Đà Nẵng. Sau khi được ông Cường, bà Diệu nhờ, Phương liên hệ với Nga nhờ giúp.

Bị cáo Nga đồng ý và yêu cầu đưa 135 triệu đồng. Sau khi nhận 135 triệu đồng từ ông Cường, bà Diệu, bị cáo Phương đã chuyển tiền cho Nga 2 lần tổng số tiền 130 triệu đồng.

Về phần mình, bị cáo Nguyễn Thị Nga thừa nhận lời khai của bị cáo Phương. Nữ bị cáo khai có sang phòng làm việc gặp ông Phạm Tấn Hoàng (khi đó là thẩm phán chủ tọa phiên tòa giám đốc thẩm, Phó Chánh án TAND Cấp cao tại Đà Nẵng) nhờ "giúp đỡ". Lúc này, ông Hoàng trả lời “để nghiên cứu”.

Sau khi “nghiên cứu”, ông Hoàng trả lời có căn cứ và đồng ý giúp. Quá trình trao đổi, bà Nga không trao đổi về tiền bạc, chỉ nhờ giúp.

Sau khi nhận tiền từ bị cáo Phương, bà Nga sang phòng làm việc của ông Phạm Tấn Hoàng đưa 80 triệu đồng.

Tháng 1/2024, TAND Cấp cao tại Đà Nẵng xét xử giám đốc thẩm, tuyên sửa Bản án dân sự phúc thẩm, bác toàn bộ yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn.

Sau khi có kết quả, bà Diệu, ông Cường, bà Nhàn cùng góp 10 triệu đồng chuyển khoản cho bị cáo Phương để cảm ơn.

Trình bày trước tòa, bà Diệu, ông Cường nói rằng họ tình nguyện cảm ơn bị cáo Phương và không có ý kiến gì về số tiền bị cáo Phương hưởng lợi. Họ xin tòa giảm nhẹ cho bị cáo.

Trả lời HĐXX, bị cáo Phạm Tấn Hoàng phủ nhận lời khai của bị cáo Nga. Ông Hoàng khai không nhận lời nhờ vả từ Nga. Bị cáo Nga là đồng nghiệp, việc bị cáo Nga có gửi tin nhắn gì là quyền của Nga, bị cáo không lưu tâm. Ông khẳng định không nhận 80 triệu đồng từ bà Nga.

Đối chất với lời khai này, bị cáo Nga nói rằng đã đưa tiền trong phòng làm việc của ông Hoàng, không có ai chứng kiến. Bà Nga không gọi điện nhưng có nhắn tin cho ông Hoàng nhưng ông Hoàng không trả lời.

Khi HĐXX hỏi bị cáo có tài liệu để chứng minh việc đưa 80 triệu đồng cho ông Hoàng không? Bị cáo Nga trình bày "bị cáo sang đưa tiền trực tiếp nên không có tài liệu để chứng minh. Kết quả giải quyết đúng như chị Phương nhờ và quá trình tôi đều thông báo cho Phương".

Tại tòa, bị cáo Hoàng khẳng định đã xét xử vụ án theo pháp luật. Sau này, 2 bên có khiếu nại và VKS đã rút hồ sơ về xem xét. Kết quả là bị cáo đã xét xử đúng pháp luật.

Cựu thẩm phán TAND TP Huế môi giới hối lộ vì thương cháu

Phiên tòa cũng xét hỏi bị cáo Ngô Văn Nam, cựu thẩm phán TAND TP Huế (nay là TAND khu vực 1, thành phố Huế). Bị cáo Nam bị truy tố về tội "Môi giới hối lộ".

Bị cáo Nam khai đã nhờ bà Nga giúp đỡ trong vụ án liên quan cháu gái Lê Trang Mỹ Dung, bị tuyên 20 năm tù, chồng bị án tử hình về tội Mua bán trái phép chất ma túy. Bản án sơ thẩm còn tuyên tịch thu mảnh đất đứng tên Dung.

Bị cáo Nam cho biết vì thương cháu nên đã liên hệ với bà Nga nhờ giúp đỡ và được nữ bị cáo này nhận lời. Tuy nhiên, do khá lâu không thấy bà Nga phản hồi và khi Dung giục, bị cáo Nam gọi lại cho bà Nga và nhận được thông tin không thể giảm án, nhưng phần đất bị tịch thu có thể giúp được nhưng chi phí hơi nhiều, khoảng 250 triệu đồng.

Bị cáo Nam về nói lại với cháu, sau đó mẹ của Dung chuyển 250 triệu đồng cho bà Nga. Kết quả, bản án phúc thẩm sửa theo hướng không tịch thu mảnh đất.

Tại tòa bị cáo Nam bật khóc và cho biết rất ân hận, bản thân vì thương cháu bị kết án nặng, chồng lại bị tuyên tử hình, trong khi Dung còn 2 con nhỏ nên mới nhận lời giúp.

Bị cáo “không nghĩ vấn đề nghiêm trọng đến thế này”, ông Nam nghẹn giọng.

Trình bày tại tòa, bị cáo Nga nói đã giúp đỡ vì hoàn cảnh gia đình Dung quá khó khăn. Bị cáo Nga khai đã rút tiền mặt và đưa cho thẩm phán xét xử phúc thẩm, nhưng việc này không có nhân chứng.

