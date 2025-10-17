Tòa cấp phúc thẩm tuyên miễn trách nhiệm hình sự, người bán gà lôi trắng nói gì?

Sau khi được tòa tuyên miễn trách nhiệm hình sự vụ bán gà lôi trắng, bị cáo Thái Khắc Thành xúc động cảm ơn Hội đồng xét xử, Viện Kiểm sát và các luật sư đã hỗ trợ.

Người bán gà lôi trắng được miễn trách nhiệm hình sự

Sáng 17/10, TAND tỉnh Hưng Yên mở phiên tòa phúc thẩm xét xử bị cáo Thái Khắc Thành (Nghệ An) trong vụ án nuôi, bán 13 con gà lôi trắng. Trước đó, cấp sơ thẩm tuyên phạt bị cáo 6 năm tù.



Tại phiên tòa, đại diện VKSND tỉnh Hưng Yên cho biết đã thay đổi nội dung kháng nghị theo hướng đề nghị miễn trách nhiệm hình sự cho bị cáo. Lý do là cấp sơ thẩm chưa áp dụng Thông tư 27/2025 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, có hiệu lực từ ngày 1/7, quy định gà lôi trắng thuộc nhóm IIB – được phép nuôi thương mại có kiểm soát, không còn thuộc nhóm IB bị cấm khai thác, sử dụng vì mục đích thương mại như thời điểm khởi tố vụ án.

VKS cho rằng việc tuyên án theo nhóm IB là không phù hợp với chính sách pháp luật hiện hành. Hội đồng xét xử tiếp tục làm việc để xem xét nội dung kháng nghị và kháng cáo.

Trình bày tại phiên tòa, bị cáo Thái Khắc Thành nhận biết được hành vi của mình. Bị cáo mong được cấp phúc thẩm xem xét lại, tuyên một bản án khoan hồng.

Bị cáo Thái Khắc Thành trình bày tại phiên tòa. Ảnh: N.Lam.

Tại tòa hôm nay, Hội đồng xét xử phúc thẩm nhận định bị cáo Thái Khắc Thành bị truy tố về tội danh là đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.

Do đến thời điểm xét xử phúc thẩm có sự thay đổi về pháp luật, hành vi của bị cáo Thành không còn nguy hiểm cho xã hội nữa, Hội đồng xét xử phúc thẩm thấy, sửa bản án sơ thẩm, miễn trách nhiệm hình sự, miễn hình phạt bổ sung cho bị cáo như quan điểm đề nghị của Viện Kiểm sát là phù hợp.

Hội đồng xét xử phúc thẩm quyết định, sửa bản án hình sự sơ thẩm, miễn trách nhiệm hình sự, miễn hình phạt bổ sung cho bị cáo Thái Khắc Thành; hủy bỏ biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú với bị cáo này.

Đồng thời tòa cũng tuyên miễn hình phạt bổ sung 30 triệu đồng cho bị cáo Thành.

"Vợ chồng tôi rất hạnh phúc"

Sau phiên tòa, bị cáo Thái Khắc Thành bày tỏ sự xúc động, gửi lời cảm ơn đến Chánh án TAND và đại diện VKSND tỉnh Hưng Yên. Vợ bị cáo cũng chia sẻ niềm vui khi bản án được xem xét lại, đồng thời cảm ơn Hội đồng xét xử cấp phúc thẩm đã xem xét lại toàn bộ bản án, các luật sư đã hỗ trợ miễn phí và cộng đồng mạng đã đồng hành, chia sẻ với hoàn cảnh gia đình trong suốt quá trình vụ án được giải quyết.

"Để có được kết quả như hôm nay, vợ chồng tôi rất hạnh phúc", vợ bị cáo Thành nói.

Vợ chồng anh Thái Khắc Thành không giấu nổi xúc động sau phiên tòa. Ảnh: N.Lam.

Bản án sơ thẩm tuyên ngày 8/8 của TAND khu vực 5, tỉnh Hưng Yên xác định, năm 2022, bị cáo Thành biết gà lôi trắng là động vật nguy cấp, quý, hiếm cần được bảo tồn, không được nuôi, nhốt, mua bán và có giá trị cao nên nảy sinh ý định nhân giống bán.

Năm 2024, thông qua mạng xã hội, bị cáo Thành mua một con gà lôi trống của một người không quen biết ở Cần Thơ với giá 4,5 triệu đồng.

Sau đó, qua mạng xã hội, bị cáo Thành tiếp tục liên hệ với một người ở huyện Diễn Châu cũ (tỉnh Nghệ An) thỏa thuận trao đổi một con chim chích chòe lửa mà mình đang nuôi, lấy hai con gà lôi mái của người này mang về nuôi chung với con gà lôi trống đã mua trước đó.

Đại diện VKSND tỉnh Hưng Yên trình bày tại phiên tòa. Ảnh: N.Lam.

Nhà chức trách cáo buộc, việc mua và nuôi gà lôi tại nhà của bị cáo Thành không được đăng ký với cơ quan có thẩm quyền. Sau một thời gian, các con gà lôi mái mà Thành nuôi đẻ được 13 trứng và ấp nở ra 10 gà lôi con, 3 trứng bị hỏng.

Đến tháng 3/2025, bị cáo Thành đã bán 10 cá thể gà lôi con cho một người không quen biết để lấy số tiền 6 triệu đồng. Khi giao gà ở khu vực thuộc địa phận thôn Quý Sơn, xã Song An, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình (nay là phường Vũ Phúc, tỉnh Hưng Yên), anh Thành bị tổ công tác của Công an tỉnh Thái Bình (nay là tỉnh Hưng Yên) phát hiện thu giữ.

Cơ quan công an khám xét khẩn cấp nơi ở của anh Thành và thu giữ thêm 3 con gà lôi.

Sau đó Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình cũ khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, bắt tạm giam Thành về tội Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm.

4 tháng sau, bị cáo Thành bị Tòa án khu vực 5, tỉnh Hưng Yên đưa ra xét xử và tuyên phạt 6 năm tù.

Vụ án sau đó được dư luận quan tâm, nhiều luật sư sau đó đã đề nghị bào chữa miễn phí.

Đến ngày 13/8, VKSND tỉnh Hưng Yên kháng nghị toàn bộ bản án sơ thẩm, đề nghị TAND tỉnh Hưng Yên xét xử vụ phúc thẩm theo hướng hủy án sơ thẩm để điều tra lại.

VKS cho rằng cấp sơ thẩm chưa áp dụng Thông tư 27/2025 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường về quản lý loài nguy cấp, quý, hiếm; nuôi động vật rừng thông thường và Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp, có hiệu lực từ ngày 1/7.

Cùng ngày, bị cáo Thành được thay đổi biện pháp ngăn chặn từ tạm giam sang cấm đi khỏi nơi cư trú.