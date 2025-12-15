Cựu Bí thư Hoàng Thị Thúy Lan khai về "tâm huyết" đưa Vĩnh Phúc thoát khó khăn

Cựu Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan khai trong những năm công tác đã luôn tâm huyết, cố gắng đưa Vĩnh Phúc từ một tỉnh khó khăn trở thành một trong những địa phương phát triển dẫn đầu đất nước.

Ngày 15/12, TAND Tối cao tại Hà Nội mở phiên xét xử phúc thẩm theo đơn kháng cáo của các bị cáo trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Phúc Sơn và một số địa phương.

Hôm nay, bị cáo Phùng Quang Hùng, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc, vắng mặt do bị đột quỵ. Cơ quan tố tụng cho rằng việc vắng mặt không ảnh hưởng đến quá trình xét xử nên phiên phúc thẩm vẫn diễn ra.

Trong đơn kháng cáo, nhiều bị cáo đề nghị giảm nhẹ hình phạt, xin hưởng án treo hoặc cải tạo không giam giữ. Trong đó, bị cáo Hoàng Thị Thúy Lan, cựu Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc, kháng cáo xin giảm mức án 14 năm tù do nhận 25 tỷ đồng và 1 triệu USD từ Nguyễn Văn Hậu, Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn.

Bị cáo Hoàng Thúy Lan tại phiên tòa. N. D.

Là người đầu tiên trả lời thẩm vấn, cựu Bí thư tỉnh Vĩnh Phúc, trình bày trong quá trình công tác bản thân luôn tâm huyết, cố gắng trong công việc. Bị cáo đã cố gắng đưa Vĩnh Phúc cũ từ một tỉnh khó khăn trở thành một trong những địa phương phát triển dẫn đầu đất nước, đặc biệt về vấn đề kinh tế.

Tốc độ tăng trưởng của tỉnh Vĩnh Phúc cũ thời kỳ đó tăng cao và đến năm 2023 tốc độ tăng trưởng cao nhất nước và nguồn thu ngân sách trở thành một trong những tỉnh dẫn đầu cả nước.

Trong phần xét hỏi, bà Lan nhiều lần nghẹn giọng khi trình bày về hoàn cảnh cá nhân, gia đình. Bà nói hoàn cảnh gia đình rất khó khăn. Bản thân sống với mẹ già, bố đã mất, còn chồng mắc bệnh hiểm nghèo, con mắt kém.

"Sức khỏe của bị cáo cũng rất yếu, mắc bệnh tim", bà Hoàng Thị Thúy Lan trình bày và mong HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt.

Về việc khắc phục hậu quả vụ án, cựu Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc cho biết đã cùng với gia đình nộp lại tất cả số tiền mà bị cáo đã nhận. Bà Lan cũng đề xuất dành 2 thửa đất đã mua để khắc phục hậu quả vụ án.

Bà Lan cho biết trong quá trình làm việc thấy có doanh nghiệp đầu tư tại địa phương để giải quyết công ăn việc làm cho người dân nên bà ủng hộ nhưng không ký vào giấy tờ, không có hứa hẹn gì với doanh nghiệp.

Còn ông Lê Duy Thành - cựu Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc, lĩnh án 12 năm tù về tội Nhận hối lộ - bày tỏ ăn năn, hối lỗi, nói đã nhận thức rõ sai phạm của bản thân, muốn khắc phục thêm để được sớm trở về với gia đình.

Tại phần xét đơn kháng cáo, HĐXX cho biết ông Thành có nhiều tình tiết giảm nhẹ như: được nhiều cơ sở giáo dục, y tế, bà mẹ Việt Nam anh hùng, doanh nghiệp và hơn 2.000 cá nhân có đơn xin giảm án; sức khỏe yếu, tiền sử bệnh rối loạn chuyển hóa; gia đình có nhiều hoạt động thiện nguyện, tình nguyện cùng khắc phục bão lũ.

Giai đoạn điều tra, ông Thành được ghi nhận thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, tích cực hợp tác để làm rõ bản chất vụ án, tự nguyện nộp lại tiền khắc phục hậu quả 25,5 tỷ đồng và 1,63 triệu USD - lớn hơn số nhận hối lộ (20 tỷ đồng và 1,3 triệu USD).