Cựu Phó Bí thư tỉnh Đồng Nai Phan Thị Mỹ Thanh bị khởi tố

Bà Phan Thị Mỹ Thanh, cựu Phó bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai bị khởi tố để điều tra tội nhận hối lộ.

Chiều 6/10, tại họp báo quý 3/2025 của Bộ Công an, thượng tá Vũ Thanh Tùng, Cục phó Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng, buôn lậu (C03, Bộ Công an), cho biết đơn vị đã khởi tố bà Phan Thị Mỹ Thanh, cựu Phó bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai, để điều tra tội nhận hối lộ.

Ngoài bà Thanh còn có 7 người khác bị khởi tố gồm: Đinh Quốc Thái, Cao Tiến Dũng, đều là cựu Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai; Võ Văn Chánh, Nguyễn Quốc Hùng, cựu Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai; Võ Thanh Nhuận, nguyên Trưởng Phòng đầu tư của Văn phòng UBND tỉnh Đồng Nai; bà Vũ Minh Lý, Chủ tịch hội đồng quản trị Công ty cổ phần Free Land.

Bà Phan Thị Mỹ Thanh. Ảnh: Báo Vietnamnet.

Các bị can trên bị khởi tố để điều tra tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Bà Phan Thị Mỹ Thanh sinh năm 1965, quê tỉnh Bình Dương (cũ) nay là TP.HCM. Sau một thời gian làm Phó giám đốc Công ty gỗ Tân Mai, bà Mỹ Thanh được bổ nhiệm làm Giám đốc Sở Công nghiệp (nay là Sở Công Thương Đồng Nai), Bí thư Huyện ủy Nhơn Trạch (cũ), Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai, Phó Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai khóa XIV.

Trong quá trình công tác, bà Thanh bị Ủy ban Kiểm tra Trung ương kỷ luật cảnh cáo do vi phạm quy định về phòng, chống tham nhũng.

Tháng 5/2018, Ban Bí thư quyết định cách tất cả chức vụ trong Đảng đối với bà Phan Thị Mỹ Thanh. Sau đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ra nghị quyết cho bà thôi nhiệm vụ đại biểu Quốc hội.