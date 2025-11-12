Đánh bạc 7 triệu USD, cựu phó chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ lĩnh 3,5 năm tù

Sau gần 20 ngày xét xử và nghị án, Tòa án nhân dân TP Hà Nội tuyên án đối với 141 bị cáo trong vụ đánh bạc tại câu lạc bộ King Club (tầng 1 khách sạn Pullman, Hà Nội).

Chiều 12/11, TAND TP Hà Nội tuyên án đối với 141 bị cáo trong vụ án tổ chức đánh bạc, đánh bạc xảy ra tại câu lạc bộ King Club (tầng 1 khách sạn Pullman, Hà Nội).

Trong vụ án này có 5 người bị truy tố tội Tổ chức đánh bạc; 136 người bị truy tố tội Đánh bạc. Quá trình xét xử, có 5 bị cáo xin xét xử vắng mặt vì lý do sức khỏe trong đó có bị cáo Hồ Đại Dũng, cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ cũ.

Những người tham gia đánh bạc có nhiều người là doanh nhân, bác sĩ, ca sĩ, thậm chí là quan chức, điển hình là bị cáo Hồ Đại Dũng và bị cáo Ngô Ngọc Đức, cựu Bí thư Thành ủy Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình (cũ).

Các bị cáo tại phiên xét xử. Ảnh: V.Phương.

HĐXX đánh giá hành vi phạm tội của các bị cáo gây nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến an toàn công cộng, trật tự công cộng, phần nào là nguyên nhân dẫn đến các loại tội phạm khác tác động xấu đến đạo đức, lối sống, ảnh hưởng lớn đến kinh tế, hạnh phúc của gia đình, xã hội. Do đó, việc đưa các bị cáo ra xét xử trước pháp luật là cần thiết, đáp ứng yêu cầu đấu tranh và phòng ngừa tội phạm.

Tại tòa, các bị cáo nhận án tù thuộc trường hợp: đánh bạc với số tiền đặc biệt lớn, nhân thân rất xấu chưa được xóa án tích và mới xóa án tích; đang bỏ trốn hoặc tiếp tục phạm luật mới trong thời gian tại ngoại, bị khởi tố trong vụ án khác.

Tòa áp dụng án treo với các bị cáo có vai trò thứ yếu, tuổi cao, bệnh tật hay còn ít tuổi, nhân dân tốt, lần đầu phạm tội, đánh bạc không lớn... Việc cho cải tạo ngoài xã hội dưới sự giám sát của giáo dục của chính quyền địa phương cũng đủ cải tạo các bị cáo trở thành công dân tốt và cũng không gây nguy hại cho xã hội.

Theo HĐXX, đây là vụ án nghiêm trọng, có tới 141 người, số tiền đánh bạc cộng dồn đặc biệt lớn, diễn ra thời gian dài. Thành phần tham gia đánh bạc đa dạng, gồm nhiều người có chức vụ cao, công chức Nhà nước, giáo viên bác sĩ, ca sĩ, luật sư hướng dẫn viên du lịch lái xe, người đứng đầu các doanh nghiệp.

Số tiền đánh bạc được quan tố tụng căn cứ các quy định pháp luật, gồm: tiền thực tế mang đi đánh bạc, tiền thắng bạc trong quá trình đánh được tặng voucher... Mỗi lần tham gia đánh bạc trong khoảng thời gian dài, được cộng dồn lại. Do vậy, tổng số tiền các bị cáo dùng đánh bạc sẽ lớn hơn số tiền thực tế mang đi.

Từ những nhận định trên HĐXX tuyên phạt các bị cáo ở tội Tổ chức đánh bạc là 3 quản lý King clup đều quốc tịch Hàn Quốc gồm: Cho Choo Keun bị tòa tuyên 4 năm tù; Shim Hawn Hee lãnh 2 năm tù; Choi Jin Bok bị tuyên 3 năm 6 tháng tù.

Hai người còn lại là Phan Trường Giang (giám đốc chi nhánh) bị toà tuyên 30 tháng tù và Nguyễn Đình Lâm, Phó Tổng giám đốc Công ty Việt Hải Đăng bị toà tuyên 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo.

5 bị cáo ở tội này đều bị phạt thêm mỗi người 100 triệu đồng.

136 người còn lại bị truy tố về tội Đánh bạc, trong đó, bị cáo Hồ Đại Dũng là cựu quan chức bị tòa án tuyên mức án 3 năm 6 tháng tù với cáo buộc đánh bạc hơn 7 triệu USD.

Bị cáo Ngô Ngọc Đức bị tòa tuyên 3 năm tù với cáo buộc đánh bạc gần 4,3 triệu USD.

Người chơi lớn nhất là Bùi Văn Huynh, ở Hải Dương (cũ), với số tiền đánh bạc 16,3 triệu USD bị tuyên 4 năm 6 tháng tù, phạt bổ sung 50 triệu đồng.

Vũ Phong, 53 tuổi, cũng ở Hải Dương, bị tuyên 4 năm 6 tháng, phạt bổ sung 50 triệu đồng, do đánh bạc hơn 10,7 triệu USD.

Ca sĩ Nguyễn Thế Vũ bị tòa tuyên 3 năm tù. Ông bị cáo buộc đánh bạc 116 lần tổng số tiền hơn 4,3 triệu USD.

Trong số bị cáo, đáng chú ý còn có ca sĩ Vũ Ngọc Hà (SN 1971, trú tại phố Hoàng Hoa Thám, phường 7, TP.HCM), HĐXX tuyên phạt bị cáo 100 triệu đồng, phạt bổ sung 50 triệu đồng.

Các bị cáo còn lại, hơn 60 người được hưởng án treo, hơn 40 người chỉ bị tuyên phạt tiền.

Theo cáo trạng, câu lạc bộ King Club (địa chỉ tầng 1, khách sạn Pullman, Hà Nội) thuộc Công ty Việt Hải Đăng, là doanh nghiệp được cấp phép kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài.

Lợi dụng sơ hở trong công tác kiểm tra, giám sát của các cơ quan chức năng và để tăng lợi nhuận, thu lời bất chính, sau khi ký kết hợp đồng quản lý, vận hành câu lạc bộ King Club giữa Công ty HS với Công ty Việt Hải Đăng, bị can Kim In Sung (quốc tịch Hàn Quốc, là quản lý King Club) đã thuê và cho các đối tượng khác tổ chức đánh bạc trái phép.

Từ ngày 4/2 đến 22/6/2024, các đối tượng đã tổ chức cho 145 người Việt Nam đánh bạc trái phép tại khách sạn Pullman.

Cáo trạng cũng xác định bị can Kim In Sung có vai trò chính, là giám đốc, đại diện theo pháp luật của Công ty HS có ký hợp đồng quản lý, vận hành câu lạc bộ doanh nghiệp Việt kiều - chi nhánh Hà Nội (King Club) tại khách sạn Pullman với Công ty Việt Hải Đăng.

Mọi hoạt động của King Club đều do Kim In Sung là người chỉ đạo. Kim In Sung thuê 3 người giúp việc cho mình gồm Cho Choon Keun, Shim Hawn Hee và Choi Jin Bok, với vai trò quản lý, quyết định việc cho người Việt Nam vào King Club đánh bạc, theo dõi, quản lý doanh thu.

Tổng số tiền cộng dồn mà các bị cáo đã sử dụng đánh bạc là gần 107 triệu USD (tương đương hơn 2.570 tỷ đồng) trong đó Kim In Sung thu lời hơn 9,2 triệu USD.

Trong vụ án, cựu Bí thư Thành ủy TP Hòa Bình (tỉnh Hòa Bình cũ) Ngô Ngọc Đức đã 74 lần đánh bạc. Tổng số tiền bị cáo Đức đã chi để đánh bạc là hơn 4,26 triệu USD. Lần chơi nhiều nhất là gần 230.000 USD, lần chơi ít nhất là 700 USD.

Trong khi đó, cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ (cũ) Hồ Đại Dũng đã chi hơn 7 triệu USD để đánh bạc 95 lần; lần chơi nhiều nhất là hơn 330.000 USD; lần ít nhất là gần 5.000 USD.

Trong 136 người chơi chỉ có 24 người thắng bạc, chiếm khoảng 17,6% tổng số người chơi. Nhóm này thu về hơn 5,8 tỷ đồng, chỉ tương đương 0,22% tổng số tiền đã đổ vào sòng bạc.

Trong khi đó, 112 người còn lại đều thua với số tiền từ vài triệu đến hàng chục tỷ đồng. Người thua nhiều nhất mất tới 34 tỷ đồng, còn người thắng nhiều nhất cũng chỉ thu về khoảng 2,2 tỷ đồng.