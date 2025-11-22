Bắt nguyên Phó Cục trưởng An toàn thực phẩm Bộ Y tế Đỗ Hữu Tuấn

Ngày 22/11, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố, bắt tạm giam ông Đỗ Hữu Tuấn, nguyên Phó Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm Bộ Y tế, cùng Lê Mạnh Hùng, Trưởng phòng Quản lý sản phẩm thực phẩm; Vũ Huy Long, chuyên viên Phòng quản lý sản phẩm thực phẩm về tội "Nhận hối lộ".

Cựu Phó Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm Đỗ Hữu Tuấn. Ảnh: VGP.

Cùng tội danh trên, C01 cũng khởi tố, cấm đi khỏi nơi cư trú với Nguyễn Thị Thu Quỳnh, chuyên viên Phòng giám sát ngộ độc thực phẩm và thông tin truyền thông; Nguyễn Thị Yến, Phó chánh văn phòng cục; Phạm Hoàng Giang và Trần Thị Hồng Nhung, đều là chuyên viên Phòng quản lý sản phẩm thực phẩm; Trần Thị Tuyết, Chuyên viên Phòng quản lý tiêu chuẩn và kiểm nghiệm.

Các quyết định nêu trên là kết quả Bộ Công an mở rộng điều tra vụ án hình sự Đưa hối lộ và Nhận hối lộ, xảy ra tại Cục An toàn thực phẩm thuộc Bộ Y tế và các công ty có liên quan trên địa bàn thành phố Hà Nội và các tỉnh, thành phố trên toàn quốc.

Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tiến hành điều tra mở rộng vụ án, làm rõ toàn bộ sai phạm của các cá nhân có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Trước đó ngày 28/8, cơ quan điều tra đã khởi tố 10 bị can, trong đó bắt tạm giam Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm Trần Việt Nga, Phó Trưởng phòng Trần Thị Thu Liễu và chuyên viên Nguyễn Thị Hải Hà về tội Nhận hối lộ.

Bước đầu, Bộ Công an xác định các bị can trong vụ án đã có nhiều sai phạm trong việc thẩm xét hồ sơ, cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm bảo vệ sức khỏe.