Cuộc chiến Mỹ-Israel và Iran kéo dài bao lâu: Giới phân tích đưa ra manh mối

Các nhà phân tích nhận định rằng UAV của Iran đang ngày càng chiếm ưu thế khi đối phương liên tục sử dụng những tên lửa đắt tiền, trong khi một người gọi cuộc chiến này là "sai lầm nghiêm trọng" của Mỹ.

Kho vũ khí tên lửa và máy bay không người lái (UAV) của Iran có thể duy trì thêm 2-3 tháng trong bối cảnh các cuộc không kích của Mỹ - Israel tiếp diễn, trong khi quân đội Mỹ cũng đang dần cạn kiệt các tên lửa đánh chặn đắt đỏ, theo nhận định của các nhà phân tích Trung Quốc.

Tuy nhiên, một chuyên gia cảnh báo thời gian kéo dài của cuộc chiến không chỉ phụ thuộc vào kho vũ khí mà còn vào hiệu quả của các lực lượng triển khai mới của Mỹ và tính toán chính trị của Tổng thống Donald Trump.

Iran đã tiếp tục tấn công Israel và các mục tiêu của Mỹ trên khắp Trung Đông kể từ khi xung đột bùng phát ngày 28/2 sau các đòn không kích của Mỹ - Israel nhằm vào giới lãnh đạo cấp cao của nước này.

Dù vậy, nhịp độ phóng tên lửa và UAV của Iran đã giảm so với những ngày đầu.

Ông Hu Bo, Giám đốc Sáng kiến Thăm dò Tình hình Chiến lược Biển Đông, cho rằng kho tên lửa đạn đạo của Iran có thể chỉ còn khoảng 30%, với chưa đến 1.000 quả còn lại theo dữ liệu nguồn mở.

Tuy nhiên, ông nhấn mạnh Iran lại có lợi thế lớn về UAV.

“Ngược lại, UAV của Iran dễ sản xuất và triển khai hơn, cho thấy nguồn dự trữ khá dồi dào. Trong ngắn hạn, nguồn cung UAV khó bị hạn chế”, ông nói.

Theo ước tính của quân đội Israel, Iran sở hữu khoảng 2.500 tên lửa đạn đạo khi chiến tranh bắt đầu. Trong khi tổng số UAV chưa rõ, Lầu Năm Góc cho biết đến ngày 5/3, Iran đã phóng hơn 500 tên lửa và 2.000 UAV trong cuộc xung đột hiện tại.

Các báo cáo cho thấy Iran đã triển khai hàng nghìn UAV trên khắp Trung Đông, đôi khi gây thiệt hại nghiêm trọng. 6 binh sĩ Mỹ đã thiệt mạng khi một UAV Iran tấn công trung tâm tác chiến tại một cảng dân sự ở Kuwait.

Các UAV này cũng tạo ra sự mất cân đối lớn về chi phí trong chiến tranh.

Drone giá rẻ Shahed-136 của Iran, có giá khoảng 20.000–50.000 USD, đang bị đánh chặn bởi các hệ thống tên lửa Mỹ như Patriot và THAAD – mỗi quả có giá lên tới hàng triệu USD.

Ông Hu cho biết số lần phóng tên lửa đạn đạo mỗi ngày của Iran đã giảm đáng kể.

“Với tốc độ này, Iran có thể duy trì chiến đấu thêm 2-3 tháng nếu không có biến động nội bộ. Mục tiêu Mỹ xóa sổ hoàn toàn năng lực tên lửa Iran là không thực tế, vì phần còn lại rất khó phát hiện hoặc được bảo vệ nghiêm ngặt”, ông nói.

“Đối với Iran, chỉ cần còn khả năng trả đũa, cuộc chiến sẽ không thể kết thúc nhanh”, ông nói thêm.

Các nhà phân tích cũng nhận định Mỹ và Israel đang dần cạn kiệt một số loại vũ khí quan trọng, bất chấp tuyên bố trước đó của ông Trump rằng Mỹ có kho vũ khí “gần như vô hạn”.

Theo một báo cáo của tờ Washington Post, Lầu Năm Góc đã điều chuyển một phần hệ thống THAAD từ Hàn Quốc sang Trung Đông.

Số lượng tên lửa đánh chặn THAAD của Mỹ vẫn được giữ bí mật, nhưng một báo cáo năm ngoái cho biết Mỹ đã sử dụng khoảng 1/4 kho dự trữ cao cấp – hơn 100, có thể tới 150 quả – chỉ trong 12 ngày chiến sự với Iran vào tháng 6 năm ngoái.

Một nhà thầu quốc phòng Mỹ đã đồng ý tăng gấp 4 lần sản lượng tên lửa THAAD hàng năm, lên 400 quả từ mức 96 hiện tại.

Lầu Năm Góc cũng đã yêu cầu Quốc hội cấp hơn 200 tỷ USD để tài trợ cho cuộc chiến và khẩn cấp tăng sản xuất vũ khí quan trọng.

Các quan chức chính quyền Trump ước tính chỉ trong 6 ngày đầu, cuộc chiến với Iran đã tiêu tốn của Mỹ khoảng 11,3 tỷ USD.

Một báo cáo khác cho biết Israel cũng đang thiếu nghiêm trọng tên lửa đánh chặn.

Theo ông Hu, các loại vũ khí dẫn đường chính xác và tên lửa đánh chặn của Mỹ đang chịu áp lực lớn. “Đó là lý do Mỹ và Israel hiện chỉ tập trung vào các mục tiêu giá trị cao”, ông nói.

Các chuyên gia nhận định dù Mỹ có năng lực quân sự vượt trội, lợi thế cốt lõi của Iran nằm ở khả năng kiểm soát eo biển Hormuz.

“Iran còn nhiều công cụ khác để kiểm soát eo biển ngoài UAV và tên lửa, đặc biệt là thủy lôi có thể tồn tại lâu dài”, ông Yue Gang, đại tá về hưu của Trung Quốc, cho biết.

Ông nhấn mạnh yếu tố quyết định thời điểm kết thúc chiến tranh không phải là đạn dược, mà là ý chí chính trị – liệu ông Trump có muốn đẩy xung đột đến cùng hay không.

Trước đó, ông Trump từng nói cuộc chiến có thể kéo dài 4–5 tuần, nhưng nếu kéo dài hơn, tình hình có thể trở nên xấu đi.

Ông Yang Shu, cựu trưởng khoa nghiên cứu Trung Á tại Đại học Lan Châu, nhận định: “Mỹ đã mắc sai lầm chiến lược nghiêm trọng” khi đánh giá thấp khả năng chịu đựng của Iran.

Các hệ thống như THAAD “không thể bảo vệ 100%… chỉ một đòn đánh trúng cũng có thể gây thiệt hại lớn”, ông nói.

Ông cũng nhấn mạnh Iran phụ thuộc nhiều vào UAV để tấn công lực lượng Mỹ, đồng thời đã phân tán hệ thống chỉ huy quân sự và bố trí căn cứ rộng khắp – khiến việc nhắm mục tiêu của Mỹ trở nên khó khăn hơn.

“Tên lửa và UAV của Iran không thể bị xóa sổ trong ngắn hạn. Các bãi thủy lôi và năng lực hải quân còn lại của Iran vẫn là mối đe dọa dai dẳng”, ông Yang kết luận.

Theo SCMP