Mỹ triển khai thêm chiến đấu cơ tàng hình F-22 sát Trung Quốc, ngay cạnh điểm nóng trong khu vực

Mỹ triển khai thêm tiêm kích F-22 tới đảo Okinawa (Nhật Bản) và Philippines, các trường hợp nhạy cảm trong trường hợp xảy ra khủng hoảng tại khu vực

Không quân Mỹ đã triển khai thêm các tiêm kích thế hệ 5 F-22 Raptor tới căn cứ không quân Kadena ở Okinawa, chỉ vài ngày sau khi điều F-22 tới căn cứ Basa tại Philippines để tham gia các cuộc tập trận chung với lực lượng địa phương mô phỏng hoạt động nhắm vào lực lượng Trung Quốc.

Căn cứ không quân Kadena được xem là cơ sở đặc biệt nhạy cảm do căng thẳng kéo dài với Trung Quốc tại eo biển Đài Loan, khi hòn đảo Nhật Bản này là một trong những vị trí gần nhất để Washington và Tokyo có thể phản ứng trong trường hợp xảy ra khủng hoảng tại khu vực.

Dù F-22 được phát triển cho tác chiến cường độ cao và thiết kế cho các nhiệm vụ giành ưu thế trên không mang tính đột phá, mẫu tiêm kích này thực hiện chuyến bay đầu tiên từ năm 1990 và ngừng sản xuất năm 2011, chưa đầy sáu năm sau khi chính thức đi vào hoạt động muộn màng.

Tuổi đời lớn cùng việc thiếu đầu tư hiện đại hóa đã khiến hệ thống điện tử hàng không của F-22 tụt hậu đáng kể so với các dòng chiến đấu cơ đối thủ như F-15EX và F-35A Lightning II, cũng như các chiến đấu cơ hiện đại của Trung Quốc như J-16 và J-20.

Máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5 J-20 của Trung Quốc, thuộc lô sản xuất hàng loạt đầu tiên năm 2016. Ảnh: MW.

Việc triển khai F-22 diễn ra ngay sau khi các đơn vị F-35A luân phiên rút khỏi căn cứ Kadena để trở về căn cứ Hill và căn cứ Eielson trên lãnh thổ Mỹ, trong khi sự xuất hiện của F-22 giúp duy trì sự hiện diện của tiêm kích thế hệ năm tại Okinawa.

Các tiêm kích F-22 được triển khai dưới biên chế Phi đội tiêm kích viễn chinh số 90, đơn vị sử dụng máy bay và nhân sự từ Không đoàn số 3 đóng tại Alaska – một trong những lực lượng F-22 chủ lực của không quân Mỹ phụ trách kế hoạch tác chiến tại Thái Bình Dương và Bắc Cực.

Một số F-22 khác được triển khai dưới Phi đội tiêm kích viễn chinh số 27, đơn vị sử dụng chiến đấu cơ từ Không đoàn tiêm kích số 1 tại Langley – lực lượng F-22 tác chiến đầu tiên trong lịch sử.

Trong bối cảnh Trung Quốc vẫn là quốc gia duy nhất tạo ra thách thức ngang hàng với sức mạnh không quân Mỹ, các đợt triển khai tiêm kích thế hệ năm F-22 và F-35 được tập trung đặc biệt dày đặc tại Nhật Bản và khu vực Tây Thái Bình Dương.

Máy bay F-22 và F-15 tại Căn cứ Không quân Kadena. Ảnh: MW.

Tuy nhiên, khả năng phù hợp của F-22 đối với các chiến dịch tại Thái Bình Dương đã nhiều lần bị đặt dấu hỏi. Dù ban đầu loại tiêm kích này được yêu cầu có tầm hoạt động gần gấp đôi tiêm kích chiếm ưu thế trên không thế hệ bốn hàng đầu phương Tây là F-15, nhưng trên thực tế tầm bay của F-22 lại thấp hơn đáng kể so với F-15, khiến nó trở thành chiến đấu cơ hạng nặng có tầm hoạt động ngắn nhất đang được vận hành trên thế giới.

Ngoài ra, radar của F-22 không chỉ nhỏ hơn nhiều so với radar trên F-15 và các chiến đấu cơ hạng nặng Trung Quốc như J-20 và J-16, mà còn kém hiện đại hơn đáng kể, làm hạn chế khả năng nhận thức tình huống khi hoạt động trên phạm vi rộng.

Trước đây, các đợt triển khai luân phiên được xem là biện pháp tạm thời cho tới khi đủ số lượng F-15EX được sản xuất để triển khai thường trực tại Kadena. Tuy nhiên, những chậm trễ lớn trong chương trình F-15EX đã khiến không quân Mỹ tiếp tục phải dựa vào các đợt luân chuyển F-22 và những dòng chiến đấu cơ có tầm hoạt động ngắn hơn.

Các nguyên mẫu bay được phát triển cho hai chương trình máy bay chiến đấu thế hệ thứ 6 riêng biệt của Trung Quốc. Ảnh: MW.

Những hạn chế của F-22, cũng như việc tiếp tục phụ thuộc vào F-15 bao gồm cả biến thể mới F-15EX, được cho là hệ quả trực tiếp của sự suy giảm đáng kể trong ngành quốc phòng Mỹ sau khi Chiến tranh Lạnh kết thúc.

F-15EX hiện được đánh giá là lép vế đáng kể trước các tiêm kích thế hệ năm J-20 mới của Trung Quốc, vốn có kích thước tương đương nhưng sở hữu tầm hoạt động xa hơn nhiều cùng năng lực tàng hình tiên tiến.

Trung Quốc dự kiến đưa các chiến đấu cơ thế hệ sáu đầu tiên vào biên chế từ đầu thập niên 2030, trong khi Mỹ sẽ chưa thể đưa chiến đấu cơ thế hệ tiếp theo vào hoạt động trước thập niên 2040. Điều này khiến các đơn vị không quân Mỹ trong khu vực ngày càng bị vượt mặt với khoảng cách ngày một lớn hơn.

Theo MW