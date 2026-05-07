Đoàn xe bọc thép của ông Trump xuất hiện ở Bắc Kinh trước thượng đỉnh Mỹ–Trung

Đoàn xe bọc thép của Tổng thống Donald Trump đã xuất hiện tại Bắc Kinh trước hội nghị thượng đỉnh Mỹ–Trung, kéo theo chiến dịch an ninh quy mô lớn.

Các phương tiện bọc thép hạng nặng của Mật vụ Mỹ xuất hiện tại thủ đô Trung Quốc đang báo hiệu sự kiện ngoại giao quan trọng nhất trong năm.

Trước khi Tổng thống Donald Trump chính thức tới Bắc Kinh vào ngày 14/5, đoàn xe hộ tống của ông đã bắt đầu xuất hiện tại thủ đô Trung Quốc.

Hai chiếc SUV màu đen với cửa kính tối màu và biển số chính phủ Mỹ đã được nhìn thấy trên một tuyến cao tốc ở Bắc Kinh, theo các hình ảnh lan truyền hôm 6/5, báo hiệu sự khởi đầu của đợt tăng cường an ninh quy mô lớn cho sự kiện ngoại giao quan trọng nhất năm – hội nghị thượng đỉnh Trung Quốc–Mỹ.

Mạng xã hội Trung Quốc tràn ngập hình ảnh các xe Suburban bọc thép hạng nặng của Mật vụ Mỹ – dòng SUV từ lâu đã đóng vai trò phương tiện chủ lực trong đoàn xe tổng thống – cùng với chiếc limousine nổi tiếng của tổng thống Mỹ có biệt danh “Quái thú” (The Beast).

Một số hình ảnh còn để lộ biển số của một chiếc xe – D01290 – khiến cư dân mạng đùa rằng liệu các xe này đã có giấy phép lưu thông trên đường phố Bắc Kinh hay chưa. “Xe nước ngoài đã được cấp phép vào thành phố chưa vậy?” một người dùng mạng xã hội viết.

Các xe SUV này được cho là đã được vận chuyển tới Trung Quốc trong vài ngày gần đây bằng máy bay vận tải C-17 Globemaster III của Không quân Mỹ.

Kể từ ngày 1/5, nhiều máy bay C-17 đã hạ cánh xuống Sân bay Quốc tế Thủ đô Bắc Kinh, mang theo cơ sở hạ tầng chuyên dụng phục vụ chuyến thăm của tổng thống Mỹ, bao gồm xe bọc thép, thiết bị liên lạc của Mật vụ và các đội an ninh tiền trạm liên bang.

Trung tâm của đoàn xe là chiếc limousine “Quái thú” – một mẫu Cadillac được chế tạo riêng, còn có mật danh “Stagecoach”, được xem như một pháo đài di động.

Theo tập đoàn mẹ General Motors, phiên bản hiện tại được phát triển dựa trên mẫu CT6 và lần đầu được triển khai năm 2018 trong chuyến thăm New York của ông Trump. Chiếc xe có giá khoảng 1,5 triệu USD, nặng từ 6,8–9,1 tấn và được đặt trên khung gầm xe tải hạng nặng dài khoảng 5,5 mét.

Phần thân xe – được cho là chế tạo từ thép, nhôm, gốm và titan – được thiết kế để chịu được đạn và các vụ đánh bom. Kính xe được cho là sử dụng kính chống đạn nhiều lớp dày 7,6 cm, trong khi thân xe dày tới 20,3 cm.

Hình ảnh biển số xe Mỹ thuộc về một trong những chiếc xe gây ra nhiều bàn tán trên mạng xã hội Trung Quốc. Ảnh: SCMP.

Chiếc limousine 7 chỗ này còn được cho là tích hợp hệ thống lái ban đêm, súng bắn hơi cay, màn khói và tay nắm cửa tích điện. Khoang cabin kín với hệ thống oxy độc lập nhằm chống tấn công hóa học cũng lưu trữ nhóm máu của tổng thống trong tủ lạnh phòng trường hợp khẩn cấp.

Khả năng của phương tiện còn bao gồm thiết bị “run-flat” ở mỗi bánh xe, cho phép xe tiếp tục di chuyển ngay cả khi lốp bị hỏng hoặc phá hủy. Bên trong xe được trang bị hệ thống liên lạc tối tân, bao gồm Internet, mạng điện thoại bảo mật và cả khả năng truyền mã hạt nhân.

Nhiều lãnh đạo nước ngoài từng ngồi trên “Quái thú” cùng tổng thống Mỹ, gần đây nhất là Tổng thống Vladimir Putin trong chuyến thăm Alaska hồi tháng 8 năm ngoái. Chuyến đi cùng nhau của ông Trump và ông Putin kéo dài khoảng 10 phút.

Chủ tịch Tập Cận Bình cũng sử dụng limousine chế tạo riêng của thương hiệu xe sang Hongqi, còn gọi là Hồng Kỳ – dòng xe chính thức được chính phủ Trung Quốc ưu tiên sử dụng trong các hoạt động nhà nước.

Dù thông tin về mẫu xe tổng thống Trung Quốc khá hạn chế, chiếc xe được cho là dài khoảng 5,5 mét, bọc thép hoàn toàn và trang bị mạng liên lạc mã hóa. Hongqi cũng sản xuất mẫu xe nội địa đắt đỏ và cao cấp nhất Trung Quốc, với các phiên bản thương mại có giá khoảng 1 triệu USD.

Dù khác biệt về thiết kế và xuất xứ, cả hai mẫu xe tổng thống đều được chế tạo như những trung tâm chỉ huy di động với năng lực an ninh cực cao.

Phần còn lại của đoàn xe tổng thống Mỹ là một đội hình bọc thép được phối hợp chặt chẽ bởi Mật vụ Mỹ, xây dựng nhằm đảm bảo mức độ an ninh và hiệu quả điều hành tối đa.

Thường được mô tả là “Nhà Trắng trên bánh xe”, đoàn xe này bao gồm cả lực lượng phản ứng khẩn cấp, đơn vị liên lạc và cơ sở y tế riêng.

Ngoài “Quái thú”, đoàn xe thường bao gồm từ 30–50 phương tiện khác như limousine mồi nhử, xe trinh sát tuyến đường, xe dọn đường và mô tô hộ tống, xe tác chiến điện tử “watchtower” và xe của đội phản ứng chống tấn công.

Đoàn xe còn có các phương tiện chuyên dụng đối phó với nguy cơ hạt nhân, sinh học hoặc hóa học, cùng các xe cứu thương.

Các xe SUV xuất hiện tại Bắc Kinh đã được cải tiến để chịu tải trọng cực lớn. Chúng được lắp giáp thép hạng nặng và kính chống đạn nhằm chống hỏa lực súng đạn, cùng với lốp run-flat. Các xe cũng mang theo thiết bị gây nhiễu công nghệ cao nhằm chặn tín hiệu vô tuyến dùng để kích nổ bom ven đường.

Ít nhất hai trực thăng vận tải tổng thống – hoặc Marine One Sea King hoặc Black Hawk – cũng đã được triển khai trước như một phần của kế hoạch an ninh.

Ông Trump dự kiến sẽ ở lại Bắc Kinh trong suốt chuyến thăm kéo dài hai ngày do lịch trình dày đặc và các lo ngại an ninh, theo thông tin mà South China Morning Post từng đưa hồi tháng 3.

“Việc thêm một điểm đến thứ hai có thể làm ảnh hưởng tới an ninh và tạo ra cơn ác mộng về hậu cần, vì vậy hai bên đã thống nhất rằng chuyến thăm sẽ chỉ diễn ra tại Bắc Kinh,” một nguồn tin nói với SCMP.

Theo SCMP