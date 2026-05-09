Những cục nợ xấu ngân hàng đang nằm ở đâu?

Sau quý I/2026, nhiều ngân hàng có số dư nợ xấu tăng thêm hàng nghìn tỷ đồng. Trong đó, BIDV đã vượt Sacombank về quy mô, với hơn 42.600 tỷ đồng.

Theo thống kê của VietTimes, số dư nợ xấu toàn ngành ngân hàng tiếp tục tăng trong 4 tháng đầu năm 2026.

Trong đó, Ngân hàng BIDV đã vượt qua Sacombank để dẫn đầu về số dư nợ xấu với hơn 42.600 tỷ đồng, tăng gần 7.700 tỷ đồng sau 1 quý, tương ứng mức tăng 22%.

Nguồn: PV tổng hợp từ báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2026.

Tổng dư nợ xấu của BIDV tăng vọt trong 3 tháng đầu năm với nguyên nhân đến chủ yếu từ nợ dưới tiêu chuẩn (nợ nhóm 3) tăng thêm hơn 5.600 tỷ, và nợ có khả năng mất vốn (nợ nhóm 5) tăng khoảng 1.700 tỷ.

Hiện nợ có khả năng mất vốn của BIDV vẫn chiếm tỷ trọng cao với hơn 27.500 tỷ đồng, chiếm 65% tổng nợ xấu.

Quy mô nợ xấu của BIDV tại cuối quý I/2026, với chủ yếu là nợ có khả năng mất vốn, chiếm hơn 27.500 tỷ đồng. Nguồn: Báo cáo hợp nhất quý I/2026.

Xếp ngay sau BIDV là Sacombank khi tổng dư nợ xấu đạt gần 41.500 tỷ đồng, tăng nhẹ 3% sau 3 tháng đầu năm 2026.

Thực tế, khoản nợ xấu khổng lồ này của Sacombank đã được phơi bày vào cuối năm 2025, gây bất ngờ lớn cho giới tài chính. Từ mức 12.957 tỷ đồng cuối 2024, nợ xấu của Sacombank đã phình to lên hơn 40.100 tỷ đồng sau 1 năm, và tăng lên mức 41.500 tỷ đồng vào cuối quý I/2026.

Trong quản trị ngân hàng, đặc biệt với các tổ chức từng mang gánh nặng lịch sử, có 2 cách tiếp cận nợ xấu. Một là giữ tỷ lệ nợ xấu ở mức thấp bằng cơ chế cơ cấu, giãn nợ, phân loại mềm. Thứ hai là mạnh tay phân loại lại, ghi nhận đầy đủ rủi ro để làm sạch bảng cân đối tài chính.

Sacombank đã chọn cách thứ hai. Việc nợ có khả năng mất vốn (nhóm 5) vọt mạnh lên 30.500 tỷ đồng cho thấy ngân hàng đã thẳng tay đẩy các khoản nợ “khó cứu” về đúng bản chất, qua đó tạo nền tảng pháp lý và kế toán để xử lý dứt điểm trong các năm tới.

Tại cuối kỳ, nợ có khả năng mất vốn của ngân hàng này chiếm tỷ trọng cao nhất với hơn 30.500 tỷ đồng. Nợ nghi ngờ (nhóm 4) tăng hơn 2 lần so với đầu năm lên 7.791 tỷ đồng, trong khi nợ dưới tiêu chuẩn (nhóm 3) giảm hơn một nửa về 3.159 tỷ đồng.

Nhờ tăng cường trích lập dự phòng nên tỷ lệ bao phủ nợ xấu của Sacombank tăng nhẹ từ 50% lên 53%.

Quy mô nợ xấu của Sacombank (gồm nợ dưới tiêu chuẩn, nợ nghi ngờ và nợ có khả năng mất vốn). Nguồn: Báo cáo hợp nhất quý I/2026.

VPBank là ngân hàng đứng top3 về dư nợ xấu tại quý I/2026. Quy mô dư nợ các nhóm 3, 4 và 5 của ngân hàng tư nhân này đã tăng hơn 5.800 tỷ đồng chỉ trong 1 quý, đưa quy mô lên đến gần 37.300 tỷ đồng.

Trong top 10 ngân hàng có dư nợ xấu cao nhất tại cuối kỳ, nhiều nhà băng ghi nhận quy mô nợ xấu tăng hàng nghìn tỷ đồng chỉ sau 3 tháng đầu năm như HDBank (tăng hơn 2.300 tỷ), SHB (tăng hơn 1.700 tỷ), MB (tăng gần 1.500 tỷ), Vietcombank (tăng 1.200 tỷ). Những mức tăng này đều tương ứng tăng 2 chữ số % so với đầu năm 2026.

Ngân hàng VIB dù nằm trong top 10 với dư nợ xấu đạt gần 11.400 tỷ nhưng mức tăng đã chậm lại khi nhích 0,2% với ngày 1/1/2026.

Ngược lại, VietinBank là nhà băng có dư nợ xấu gần chạm mốc 20.600 tỷ đồng nhưng nếu so với đầu năm, con số tuyệt đối đã giảm hơn 1.300 tỷ đồng (tương đương giảm 6%) và là ngân hàng duy nhất trong top 10 cải thiện số dư nợ xấu.

Sự cải thiện này chủ yếu do nợ có khả năng mất vốn (nợ nhóm 5) giảm 40% xuống còn 11.913 tỷ đồng. Qua đó, tỷ lệ nợ xấu được kiểm soát ở mức khoảng 1,01%.

Ngân hàng này cũng đã dự phòng rủi ro cho vay khách hàng ở mức 34.436 tỷ đồng (giảm nhẹ 1,1%), tương ứng tỷ lệ bao phủ nợ xấu đạt khoảng 167%.

Tại ĐHĐCĐ thường niên diễn ra ngày 24/4, Bà Phạm Thị Thanh Hoài - Thành viên HĐQT VietinBank - cho biết năm 2026 chịu nhiều áp lực từ giá năng lượng, đứt gãy chuỗi cung ứng, lãi suất tăng và thanh khoản hệ thống khó khăn, khiến chất lượng nợ có xu hướng suy giảm.

Ngân hàng đặt mục tiêu kiểm soát tỷ lệ nợ xấu dưới 1,8% và nợ nhóm 2 dưới 3% trong năm nay. Đồng thời, duy trì tỷ lệ bao phủ nợ xấu quanh mức 160% để đảm bảo khả năng xử lý rủi ro.