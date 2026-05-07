Đứng chân trần gần 6 giờ trên băng: Kỷ lục gia Hàn Quốc chuẩn bị đến Việt Nam

Giữa cái lạnh thấu xương, một người đàn ông vẫn đứng bất động trên tảng băng rực rỡ dưới ánh mặt trời. Không giày, không tất. Mỗi phút trôi qua là một cuộc chiến giằng co giữa ý chí phi thường và sự khắc nghiệt của tự nhiên.

Đó là Cho Seung Hwan, người được thế giới kính trọng gọi là "Người đàn ông chân trần". Sắp tới đây, ông sẽ mang hành trình của mình đến Việt Nam với một thông điệp khẩn thiết: Trái Đất đang thực sự "phát sốt".

5 giờ 40 phút và tiếng kêu cứu của hành tinh

Ngày 19/4/2026, hơn 15.000 ánh mắt đổ dồn về phía trung tâm sân vận động Suwon (Hàn Quốc) - nơi ông Cho Seung Hwan đang đứng chân trần trên một khối băng lớn. Đồng hồ điểm 5 giờ 40 phút. Một kỷ lục thế giới mới chính thức được thiết lập, phá vỡ chính giới hạn đáng kinh ngạc mà ông từng tạo ra trước đó.

Nhưng khi bước xuống từ bệ băng, người đàn ông ấy không nói về vinh quang hay những tràng pháo tay. Ông nói về nỗi đau.

“Cái lạnh thấu tủy từ lòng bàn chân thực sự rất tàn nhẫn. Nhưng sự giằng xé thể xác này chẳng thấm tháp gì so với những tổn thương mà hành tinh chúng ta đang oằn mình gánh chịu,” ông chia sẻ với giới truyền thông.

Khối băng dưới chân ông không đơn thuần là một đạo cụ để lập kỷ lục. Nó là hiện thân của những dòng sông băng đang vỡ vụn và tan chảy từng ngày tại hai cực. Đôi chân trần tê cóng là hình ảnh ẩn dụ mạnh mẽ cho sự trần lụi, yếu ớt của nhân loại trước những thảm họa khôn lường từ biến đổi khí hậu. Sự kiện tại Suwon không phải là một màn trình diễn thể lực, mà là một tác phẩm nghệ thuật sắp đặt bằng da thịt để đánh thức lương tri.

Ông Cho Seung Hwan.

Hành trình không tưởng của "người đàn ông thép"

Để có thể đứng vững gần 6 tiếng đồng hồ trên mặt băng, Cho Seung Hwan đã trải qua hàng thập kỷ rèn luyện vượt qua mọi giới hạn thông thường của con người.

Thế giới từng kinh ngạc khi chứng kiến ông chinh phục đỉnh Elbrus - "nóc nhà châu Âu" - hoàn toàn bằng đôi chân trần. Giữa lớp tuyết dày đặc và cái lạnh cắt da cắt thịt của vùng núi Kavkaz, nơi các nhà leo núi chuyên nghiệp phải dùng đến thiết bị ủ ấm tối tân nhất, ông chọn cách tiếp xúc trực tiếp với sự khắc nghiệt của mẹ thiên nhiên.

Không dừng lại ở đó, suốt nhiều năm qua, ông liên tục thực hiện những chặng chạy bộ dài hàng trăm km không mang giày, vượt qua các địa hình hiểm trở để gây quỹ từ thiện. Với ông Cho, đôi chân trần là sự kết nối chân thật và nguyên thủy nhất với mặt đất. Khi bỏ đi lớp bảo vệ êm ái, con người mới có thể cảm nhận trọn vẹn nhịp thở, sức nóng và cả những "vết thương" mà Trái Đất đang âm thầm chịu đựng.

Việt Nam: Điểm đến của sứ mệnh xanh

Sắp tới đây, hành trình đầy cảm hứng ấy sẽ dừng chân tại Việt Nam - một dải đất tươi đẹp nhưng cũng đang đứng ở tuyến đầu đối mặt với thách thức to lớn về biến đổi khí hậu và mực nước biển dâng.

Tại dải đất hình chữ S, "Người đàn ông chân trần" dự kiến sẽ thiết lập một kỷ lục mới, đứng trên băng với thời gian còn lâu hơn nữa. Không chỉ để vượt qua chính mình, ông coi Việt Nam là nơi lý tưởng để cộng hưởng và lan tỏa thông điệp hành động.

Chuyến đi mang theo ba mục tiêu cốt lõi, gắn liền với những vấn đề cấp bách nhất hiện nay:

Thức tỉnh ý thức cộng đồng: Khơi dậy và cổ vũ phong trào giảm thiểu rác thải nhựa, đặc biệt là rác thải đại dương, bảo vệ hệ sinh thái biển vô giá.

Thúc đẩy mục tiêu Net Zero: Kêu gọi người dân và các tổ chức cùng chung tay tiết kiệm năng lượng, giảm phát thải carbon, hướng tới một tương lai phát triển bền vững.

Tạo ra một biểu tượng cảnh tỉnh: Khối băng tan chảy dưới ánh mặt trời nhiệt đới tại Việt Nam sẽ là minh chứng sống động và ám ảnh nhất cho việc biến đổi khí hậu không chừa một ai, không một lãnh thổ nào là ngoại lệ.

Thắp lên triệu "đốm lửa" hy vọng

Sự kiện của ông Cho Seung-hwan tại Việt Nam vượt xa khuôn khổ của một thành tích thể thao thông thường. Đó sẽ là một không gian đối thoại không lời, sâu sắc giữa con người và tự nhiên.

Khi "Người đàn ông chân trần" bước lên bệ băng tại Việt Nam trong thời gian tới, đó không chỉ là khoảnh khắc chúng ta hồi hộp đếm từng phút kỷ lục. Đó là thời khắc để mỗi người tự vấn: Chúng ta sẽ làm gì để tảng băng ấy ngừng tan?

Hành trình của Cho Seung-Hwan là một bản hùng ca về ý chí, một lời kêu gọi hành động thiết thực. Và Việt Nam, với tinh thần kiên cường vốn có, đã sẵn sàng để cùng ông viết tiếp một chương mới rực rỡ vì một Trái Đất xanh.