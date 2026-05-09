Vì sao Ford triệu hồi hơn 2.400 xe Explorer tại Việt Nam?

Ford Explorer tại Việt Nam vừa được đưa vào diện triệu hồi để kiểm tra và khắc phục một chi tiết kỹ thuật, theo thông báo từ cơ quan quản lý.

Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia cho biết đã tiếp nhận báo cáo từ Ford Việt Nam về chương trình triệu hồi đối với mẫu SUV Explorer đang lưu hành tại thị trường Việt Nam.

Đây là đợt triệu hồi nhằm kiểm tra và thay thế một chi tiết thuộc hệ thống treo phía sau, có thể ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng kiểm soát của xe trong quá trình vận hành.

Theo thông tin công bố, tổng cộng 2.446 xe thuộc diện cần kiểm tra. Các xe bị ảnh hưởng được sản xuất trong giai đoạn từ 28/9/2017 đến 25/2/2019 tại nhà máy của Ford ở Chicago, Mỹ, sau đó được nhập khẩu và phân phối chính thức tại Việt Nam.

Người dùng có thể tra cứu số VIN để xác định xe của mình có nằm trong diện triệu hồi hay không.

Lỗi được xác định nằm ở thanh giằng điều chỉnh độ chụm phía sau. Trong một số trường hợp, chi tiết này có thể bị gãy trong quá trình sử dụng. Khi xảy ra tình trạng này, xe có thể phát ra tiếng kêu lục cục, vận hành bất thường hoặc làm lệch độ chụm bánh sau.

Theo cảnh báo từ cơ quan quản lý, nếu thanh giằng bị hư hỏng, người lái sẽ khó kiểm soát tay lái hơn, từ đó làm tăng nguy cơ xảy ra va chạm.

Chương trình triệu hồi đã bắt đầu từ ngày 7/5/2026 và được triển khai tại toàn bộ hệ thống đại lý ủy quyền của Ford Việt Nam trên cả nước. Thời gian kiểm tra và sửa chữa dự kiến khoảng 1 giờ trong trường hợp cần thay thế cả 2 thanh giằng phía sau. Toàn bộ chi phí phụ tùng và nhân công đều do Ford Việt Nam chi trả.

Cơ quan quản lý khuyến cáo người dùng nên chủ động đưa xe đến đại lý gần nhất để được kiểm tra và khắc phục sớm, nhằm đảm bảo an toàn khi sử dụng. Với các xe Explorer nhập khẩu không chính hãng, Ford Việt Nam cho biết vẫn sẵn sàng hỗ trợ kiểm tra và thay thế nếu xe thuộc diện triệu hồi theo xác nhận từ hãng toàn cầu.

Ford Explorer là một trong những mẫu SUV cỡ lớn quen thuộc tại Việt Nam, hướng đến nhóm khách hàng gia đình cần không gian rộng rãi và nhiều tiện nghi. Hiện tại, Ford đã ngừng phân phối Explorer tại Việt Nam.

Trước khi rút khỏi danh mục sản phẩm, mẫu SUV nhập khẩu từ Mỹ này được bán với giá 2,1 tỷ đồng, cạnh tranh trực tiếp với Hyundai Palisade (1,47-1,59 tỷ đồng), Volkswagen Teramont (2,1-2,3 tỷ đồng) và Toyota Land Cruiser Prado (3,4 tỷ đồng).

Chương trình triệu hồi được triển khai tại hệ thống đại lý ủy quyền của Ford trên toàn quốc, toàn bộ chi phí sửa chữa do hãng chi trả.

Đợt triệu hồi Explorer lần này cũng diễn ra trong bối cảnh Ford liên tiếp có các chương trình triệu hồi tại Việt Nam và quốc tế. Trước đó, tháng 9/2025, Ford Việt Nam từng triệu hồi hơn 21.000 xe Ranger, Ranger Raptor và Everest để cập nhật phần mềm điều khiển màn hình camera lùi.

Ở quy mô quốc tế, tháng 4 vừa qua, Ford cũng báo cáo triệu hồi hơn 62.000 xe Ranger và hơn 117.000 xe Bronco tại Mỹ do lỗi bu-lông ghế trước có thể bị lỏng, làm tăng nguy cơ mất an toàn khi xảy ra va chạm.