Nga tăng cường bảo vệ ông Putin trước lễ duyệt binh Ngày Chiến thắng

Điện Kremlin hôm 7/5 cho biết các biện pháp an ninh bổ sung đang được triển khai để bảo vệ Tổng thống Vladimir Putin trong trường hợp xảy ra một cuộc tấn công từ Ukraine nhằm vào các hoạt động kỷ niệm Ngày Chiến thắng 9/5 đánh dấu chiến thắng trong Thế chiến II.

“Các bạn đều biết rằng trước các dịp lễ lớn, và dĩ nhiên đặc biệt là Ngày Chiến thắng tại đất nước chúng tôi, các cơ quan đặc nhiệm liên quan luôn triển khai thêm các biện pháp an ninh,” người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói với các phóng viên.

Ông cho biết điều này đặc biệt cần thiết trong năm nay do cái mà ông gọi là “mối đe dọa khủng bố” từ Ukraine.

Khi được hỏi liệu an ninh dành riêng cho ông Putin có được siết chặt hơn vì lý do tương tự hay không, ông Peskov trả lời: “Tất nhiên.”

Tuy nhiên, ông bác bỏ một báo cáo do CNN và nhiều hãng truyền thông phương Tây khác đăng tải đầu tuần này, dẫn lời một cơ quan tình báo châu Âu giấu tên, cho rằng Điện Kremlin đã tăng cường mạnh an ninh quanh ông Putin do lo ngại nguy cơ đảo chính hoặc ám sát.

“Tôi chỉ có một câu hỏi dành cho các bạn. Tình báo châu Âu là gì vậy? Tôi không biết có thứ như thế tồn tại,” ông Peskov nói.

Moscow đang trong trạng thái báo động cao trước bất kỳ nỗ lực nào từ phía Ukraine nhằm phá hoại các hoạt động kỷ niệm diễn ra hôm thứ Bảy nhân ngày đánh bại phát xít Đức trong Thế chiến II. Ông Putin sẽ chủ trì lễ duyệt binh quân sự trên Quảng trường Đỏ ở Moscow và thường có bài phát biểu tại sự kiện này.

Tuần trước, Nga thông báo vì lý do an ninh, lễ duyệt binh 9/5 năm nay sẽ được tổ chức với quy mô thu gọn, không có màn trình diễn khí tài quân sự như xe tăng và tên lửa như thường lệ.

Hôm đầu tuần, một tòa nhà cao tầng ở phía tây nam Moscow đã bị UAV tấn công. Đến ngày 7/5, Nga cho biết hệ thống phòng không nước này đã phá hủy 32 UAV đang hướng về thủ đô.

Nga liên tục cảnh báo rằng họ sẽ đáp trả bất kỳ cuộc tấn công nào của Ukraine trong dịp lễ bằng một cuộc tập kích tên lửa quy mô lớn nhằm vào trung tâm Kiev. Moscow cũng đã tuyên bố lệnh ngừng bắn trong hai ngày 8–9/5.

Lệnh ngừng bắn này không được thống nhất với Kiev, trong khi phía Ukraine cũng đơn phương tuyên bố lệnh ngừng bắn kéo dài hai ngày, bắt đầu từ nửa đêm chuyển sang ngày thứ Tư.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuần này cho rằng Nga đã không phản hồi những lời kêu gọi lâu nay của Kiev về một lệnh ngừng bắn lâu dài.

Theo Reuters