Cố vấn cấp cao của Iran ví eo biển Hormuz như “bom nguyên tử”

Quân đội Mỹ tiếp tục tấn công tàu chở dầu Iran tại Vịnh Oman trong khi Tehran tuyên bố eo biển Hormuz là “vũ khí tương đương bom nguyên tử”.

Mỹ và Iran tiếp tục các cuộc đấu hỏa lực “rải rác” khi hai bên cạnh tranh quyền kiểm soát tuyến hàng hải chiến lược.

Quân đội Mỹ đã tấn công thêm hai tàu chở dầu treo cờ Iran tại Vịnh Oman khi Washington tiếp tục thúc đẩy chiến dịch phong tỏa mà họ gọi là nhằm bảo đảm “tự do hàng hải”, trong khi Tehran ví quyền kiểm soát eo biển Hormuz như sở hữu một “quả bom nguyên tử”.

Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ cho biết hôm 8/5 lực lượng Mỹ đã tấn công hai tàu chở dầu Iran “không chở hàng”, gồm M/T Sea Star III và M/T Sevda, với cáo buộc các tàu này cố “vi phạm” lệnh phong tỏa của Mỹ bằng cách tiến vào một cảng của Iran.

Một quan chức quân sự Iran nói với truyền thông địa phương rằng lực lượng vũ trang nước này đã đáp trả “hành động vi phạm lệnh ngừng bắn và chủ nghĩa khủng bố của Mỹ bằng các cuộc tấn công”, nhưng quân đội Mỹ không báo cáo bất kỳ thiệt hại nào.

Eo biển Hormuz đã trở thành một trong những quân bài mặc cả quan trọng nhất của Tehran sau khi Iran phong tỏa tuyến đường thủy này từ đầu cuộc chiến, khiến hàng trăm tàu bị mắc kẹt và làm thị trường năng lượng toàn cầu chao đảo.

“Eo biển Hormuz là một năng lực tương đương với bom nguyên tử,” ông Mohammad Mokhber, cố vấn cấp cao của Lãnh tụ Tối cao Iran Ayatollah Seyyed Mojtaba Khamenei, phát biểu hôm thứ Sáu, theo kênh Press TV.

Ông tuyên bố Iran sẽ không “từ bỏ những thành quả của cuộc chiến này” và cho biết Tehran sẽ tìm cách thay đổi quy chế pháp lý của eo biển, thông qua luật pháp quốc tế nếu có thể và hành động đơn phương nếu cần thiết.

Mỹ bác bỏ tham vọng của Iran là “không thể chấp nhận”, khi Ngoại trưởng Marco Rubio hôm thứ Sáu khẳng định Washington sẽ không bao giờ cho phép Tehran “bình thường hóa” quyền kiểm soát đối với Hormuz.

Mỹ khẳng định chiến dịch phong tỏa hải quân của họ nhằm khôi phục tự do hàng hải và gây sức ép buộc Tehran đạt thỏa thuận, trong khi Iran cáo buộc Washington vi phạm lệnh ngừng bắn tháng 4 bằng cách tấn công các tàu thương mại.

Vụ việc mới nhất tại điểm nghẽn hàng hải hẹp này – nơi vận chuyển phần lớn lượng dầu khí toàn cầu – diễn ra chỉ một ngày sau khi lực lượng Mỹ và Iran đấu hỏa lực.

Bộ Chiến tranh Mỹ cho biết ba tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường của Mỹ đã bị tấn công “không có lý do” bằng tên lửa, UAV và tàu nhỏ, đồng thời khẳng định lực lượng Mỹ đã đáp trả bằng cách tấn công các bệ phóng tên lửa của Iran, trung tâm chỉ huy – kiểm soát và các điểm giám sát.

Tuy nhiên, Tehran cáo buộc Washington ra tay trước, cho rằng lực lượng Mỹ đã nhắm vào một tàu chở dầu Iran trong lãnh hải nước này và tấn công các khu dân cư dọc bờ biển phía nam Iran.

Tổng thống Donald Trump giảm nhẹ vụ đấu hỏa lực, gọi đây chỉ là một “cú va chạm nhẹ” sau khi Tehran “trêu chọc” Mỹ, nhưng cảnh báo rằng nếu lệnh ngừng bắn thực sự sụp đổ thì “mọi người sẽ chỉ còn nhìn thấy một ánh chớp lớn phát ra từ Iran”, đồng thời thúc giục Tehran ký thỏa thuận “càng nhanh càng tốt”.

Theo Reuters, RT