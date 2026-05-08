Hai cựu Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc lĩnh án tử hình

Tòa án quân sự Trung Quốc tuyên án tử hình hoãn thi hành 2 năm đối với hai cựu Bộ trưởng Quốc phòng Ngụy Phượng Hòa và Lý Thượng Phúc vì nhận hối lộ, sau đó giam giữ suốt đời, không được ân xá.

Tòa án quân sự Trung Quốc hôm 7/5 đã tuyên án theo pháp luật đối với vụ án nhận hối lộ của hai cựu Ủy viên Trung ương, cựu Ủy viên Quân ủy Trung ương, cựu Ủy viên Quốc vụ kiêm Bộ trưởng Quốc phòng Ngụy Phượng Hòa và Lý Thượng Phúc.

Hai ông đều bị kết tội nhận hối lộ (riêng Lý Thượng Phúc còn phạm tội đưa hối lộ), bị tuyên án tử hình nhưng hoãn thi hành trong 2 năm. Sau khi theo quy định được giảm xuống tù chung thân, họ sẽ bị giam giữ suốt đời, không được giảm án tiếp hay ân xá.

Theo Tân Hoa Xã, ngày 7/5, Tòa án quân sự Trung Quốc đã tuyên án vụ nhận hối lộ của cựu Bộ trưởng Quốc phòng Ngụy Phượng Hòa, xác định ông phạm tội nhận hối lộ, tuyên phạt tử hình hoãn thi hành 2 năm, tước quyền chính trị suốt đời, tịch thu toàn bộ tài sản cá nhân. Sau khi hết thời hạn 2 năm hoãn thi hành án tử hình và được chuyển thành tù chung thân theo luật định, ông sẽ bị giam giữ suốt đời, không được giảm án hay tha tù trước thời hạn.

Tân Hoa Xã cũng cho biết, cùng ngày 7/5, Tòa án quân sự đã tuyên án vụ xét xử tội nhận hối lộ và đưa hối lộ của cựu Bộ trưởng Quốc phòng Lý Thượng Phúc. Tòa xác định ông phạm tội nhận hối lộ và đưa hối lộ, tổng hợp nhiều tội danh và quyết định thi hành án tử hình hoãn 2 năm, tước quyền chính trị suốt đời, tịch thu toàn bộ tài sản cá nhân. Sau khi được giảm xuống tù chung thân theo quy định, ông sẽ bị giam giữ suốt đời, không được giảm án hay ân xá.

Sau khi Tân Hoa xã phát bản tin nhanh, chương trình Tin tức 19 giờ của CCTV đã dành khoảng 9 phút cuối bản tin để người dẫn chương trình đọc trực tiếp nội dung vụ án Ngụy Phượng Hòa và Lý Thượng Phúc, trình bày chi tiết các hành vi phạm tội và nội dung bản án sơ thẩm.

Ông Ngụy Phượng Hòa, 72 tuổi, quê tỉnh Sơn Đông. Ông thăng tiến qua các cấp bậc của Binh chủng Pháo binh số 2, được phong hàm Thiếu tướng vào năm 2012, và trở thành tư lệnh Lực lượng Tên lửa mới thành lập vào năm 2015. Tháng 10/2017, tại Đại hội đại biểu Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ XIX, ông được bầu làm Ủy viên Trung ương và Ủy viên Quân ủy Trung ương. Ngày 19/3/2018, ông được bổ nhiệm làm Ủy viên Quốc vụ kiêm Bộ trưởng Quốc phòng. Ông thôi chức Ủy viên Quân ủy Trung ương sau Phiên họp toàn thể lần thứ nhất của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa XX năm 2022 và nghỉ hưu năm 2023, không còn giữ chức Ủy viên Quốc vụ kiêm Bộ trưởng Quốc phòng nữa.

Ngày 11/3/2023 các tướng Lý Thượng Phúc, Trương Hựu Hiệp, Hà Vệ Đông, Lưu Chấn Lập (từ phải qua trái) tuyên thệ trước Quốc hội, nhưng đến nay cả 4 người đều đã ngã ngựa. Ảnh: Zaobao.

Ông Lý Thượng Phúc, 68 tuổi, xuất thân từ một gia đình quân nhân. Cha ông là một cựu chiến binh Hồng quân, từng tham gia các chiến dịch kháng chiến chống Nhật và Chiến tranh Giải phóng. Ông từng giữ chức Phó Tư lệnh Quân khu Tây Nam thuộc Binh chủng Đường sắt Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc. Lý Thượng Phúc từng giữ chức Phó chủ nhiệm Tổng bộ Trang bị Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) năm 2014, Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Lực lượng Hỗ trợ Chiến lược PLA khi mới thành lập vào tháng 2/2016, Bộ trưởng Bộ Phát triển Trang thiết bị Quân ủy Trung ương năm 2017, và được thăng hàm Thượng tướng năm 2019. Tháng 10/2022, ông trở thành Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa XX và Ủy viên Quân ủy Trung ương. Tháng 3/2023, ông được bổ nhiệm làm Ủy viên Quốc vụ kiêm Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, kế nhiệm Ngụy Phượng Hòa. Tuy nhiên, vào ngày 24/10 cùng năm, ông bị cách chức Ủy viên Quốc vụ, Bộ trưởng Quốc phòng và Ủy viên Quân ủy Trung ương.

Ngày 27/6/2024, Bộ Chính trị Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc đã xem xét và phê duyệt báo cáo của Quân ủy Trung ương, quyết định khai trừ hai ông Ngụy Phượng Hòa và Lý Thượng Phúc khỏi Đảng và tước bỏ tư cách đại biểu tham dự Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ XX. Báo cáo nêu rõ Lý Thượng Phúc chống đối việc thẩm tra của tổ chức, tìm kiếm lợi ích cá nhân bất hợp pháp cho bản thân và người khác, lợi dụng chức vụ để tìm kiếm lợi ích cho người khác và nhận hối lộ số tiền lớn, đồng thời đưa hối lộ cho người khác để đạt được lợi ích bất chính. Ông Ngụy Phượng Hòa chống đối việc thẩm tra của tổ chức, tìm kiếm lợi ích cá nhân bất hợp pháp cho người khác, nhận quà và tiền bất hợp pháp, lạm dụng chức vụ để tìm kiếm lợi ích cho người khác và nhận hối lộ số tiền lớn. Vụ việc của hai người đã được chuyển đến Viện Kiểm sát Quân sự để xem xét và truy tố.

Những năm gần đây, Trung Quốc liên tục thúc đẩy chiến dịch chống tham nhũng trong quân đội, liên tiếp có nhiều lãnh đạo cấp cao dính vi phạm kỷ luật và pháp luật. Nhìn lại các đại án tham nhũng liên quan đến nhân sự của Quân đội giải phóng nhân dân Trung Quốc (PLA) trong 3 năm qua, năm 2024 Ngụy Phượng Hòa và Lý Thượng Phúc lần lượt bị điều tra, Hà Vệ Đông, Trương Hựu Hiệp, Lưu Chấn Lập lần lượt “ngã ngựa”.

Ngày 24/1 năm nay, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trương Hựu Hiệp và Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng Bộ Tham mưu Liên hợp Lưu Chấn Lập đã bị cáo buộc vi phạm kỷ luật và pháp luật nghiêm trọng. Sau khi Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc nghiên cứu, đã quyết định lập án điều tra đối với hai người.

