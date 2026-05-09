Công nhân lương 8 triệu khó tiếp cận nhà ở xã hội, Chủ tịch TP Đà Nẵng nói gì?

“Không thể có một thành phố phát triển bền vững nếu những người trực tiếp lao động chưa được chăm lo thỏa đáng", ông Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, nói khi tiếp xúc người lao động.

Công nhân “khát” nhà ở xã hội

Ngày 9/5, Liên đoàn Lao động TP Đà Nẵng tổ chức hội nghị tiếp xúc, đối thoại giữa Đoàn đại biểu Quốc hội, Chủ tịch UBND TP với đoàn viên công đoàn, người lao động năm 2026.

Tại hội nghị, nhiều công nhân kiến nghị thành phố triển khai thêm nhiều chính sách nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của lực lượng công nhân như tổ chức thêm các điểm khám bệnh lưu động miễn phí; tăng cường kiểm tra chất lượng bữa ăn ca; xây thêm nhà trẻ, khu sinh hoạt văn hóa trong khu công nghiệp… Đặc biệt, vấn đề nhà ở xã hội cho đối tượng công nhân được quan tâm nhiều nhất.

Anh Nguyễn Văn Hải, đại diện Công đoàn Công ty CP Khu du lịch Bắc Mỹ An cho biết phần lớn lao động ngành du lịch hiện vẫn ở trọ trong điều kiện chật chội. Nhiều anh chị em nộp hồ sơ xin mua nhà ở xã hội qua nhiều đợt nhưng không được vì số lượng đăng ký quá đông, tỷ lệ trúng quá thấp.

Còn chị Phan Thị Kim Oanh, công nhân Công ty TNHH Mabuchi Motor Đà Nẵng cho rằng, giá bán và giá thuê nhà ở xã hội hiện vẫn vượt khả năng chi trả của đa số công nhân. “Với thu nhập khoảng 6-8 triệu đồng/tháng, nhiều lao động sau khi trang trải sinh hoạt, nuôi con nhỏ gần như không còn tích lũy nên khó tiếp cận nhà ở xã hội. Ngoài ra, thủ tục xét duyệt, chứng minh thu nhập còn phức tạp, mất nhiều thời gian khiến người công nhân khó lòng tiếp cận được nhà ở xã hội.

Trước nhu cầu chính đáng của công nhân, đại diện người lao động kiến nghị thành phố có giải pháp đột phá để tăng nhanh nguồn cung nhà ở xã hội, giảm cảnh công nhân phải “xếp hàng” chờ mua nhà.

Công nhân phát biểu ý kiến tại hội nghị tiếp xúc, đối thoại giữa Đoàn đại biểu Quốc hội, Chủ tịch UBND TP với đoàn viên công đoàn, người lao động năm 2026 diễn ra ngày 9/5.

Trả lời các kiến nghị, ông Lê Văn Tuấn, Phó Giám đốc Sở Xây dựng TP Đà Nẵng cho biết Đà Nẵng là một trong những địa phương sớm quan tâm phát triển nhà ở xã hội cho công nhân và người thu nhập thấp. Sau khi triển khai Đề án 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội của Chính phủ, Đà Nẵng được giao chỉ tiêu hơn 26.000 căn. Hiện thành phố đã xác định 36 dự án với khoảng 31.000 căn hộ; trong đó 24 dự án với khoảng 22.000 căn đã được chấp thuận chủ trương đầu tư, 12 dự án khác đang hoàn thiện thủ tục... Sau khi hoàn thành, quỹ nhà ở này phục vụ cho 12 nhóm đối tượng, trong đó có công nhân, lao động tại các khu công nghiệp và doanh nghiệp trên địa bàn.

Liên quan phản ánh về thủ tục tiếp cận nhà ở xã hội, ông Tuấn thừa nhận việc xác nhận hồ sơ hiện vẫn gây khó cho công nhân. Theo đó, người lao động phải hoàn thiện các thủ tục về xác nhận thu nhập, đối tượng và điều kiện nhà ở. “Sở Xây dựng đã xây dựng chuyên mục riêng về nhà ở xã hội trên website để hướng dẫn thủ tục và giải đáp thắc mắc cho người dân trong vòng 24 giờ”, ông Tuấn thông tin.

Về giá thuê nhà ở xã hội, lãnh đạo Sở Xây dựng cho rằng chi phí hiện chịu tác động lớn từ giá vật liệu và nhân công tăng cao. Thành phố đang nghiên cứu thêm cơ chế hỗ trợ như miễn chi phí giải phóng mặt bằng và đầu tư hạ tầng để kéo giảm giá bán, giá thuê trong thời gian tới.

Phát triển phải gắn liền với chất lượng sống của công nhân

Ghi nhận ý kiến của các công nhân và báo cáo của Sở Xây dựng TP Đà Nẵng, ông Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cho rằng, pháp luật hiện hành đã cho phép doanh nghiệp trong khu công nghiệp đầu tư khu lưu trú phục vụ người lao động nếu quy hoạch có bố trí quỹ đất phù hợp.

Chính vì vậy, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng yêu cầu Sở Xây dựng khẩn trương tham mưu văn bản rà soát toàn bộ các khu công nghiệp hiện hữu và khu công nghiệp mới. Trong đó, các khu công nghiệp mới bắt buộc phải bố trí quỹ đất cho nhà lưu trú và thiết chế phục vụ công nhân; các khu công nghiệp hiện hữu phải xây dựng lộ trình, thời hạn cụ thể để bổ sung hạ tầng an sinh cho người lao động.

Liên quan đến tâm tư và nhu cầu chính đáng của lực lượng công nhân, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng khẳng định lãnh đạo thành phố luôn lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của công nhân – lực lượng đóng góp quan trọng vào sự phát triển của thành phố.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng trả lời ý kiến tại hội nghị

Trước những nội dung đối thoại, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng yêu cầu các sở, ngành khẩn trương hoàn thiện văn bản trả lời chính thức và có lộ trình giải quyết dứt điểm các nội dung quan trọng; trong đó có nội dung quan trọng là các khu công nghiệp mới bắt buộc phải quy hoạch đất xây dựng nhà lưu trú cho công nhân; các khu hiện hữu phải rà soát quỹ đất trống để bổ sung thiết chế văn hóa, trường học, nhà lưu trú.

Đặc biệt, Chủ tịch UBND TP yêu cầu Sở Xây dựng nhanh chóng tham mưu ngay văn bản để trình ký vào thứ 2 đầu tuần, gửi ngay cho các khu công nghiệp.

Ngoài ra, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cam kết sẽ triển khai chương trình khám sức khỏe định kỳ, tầm soát bệnh nghề nghiệp miễn phí cho công nhân; nghiên cứu điều chỉnh giờ chạy các tuyến xe buýt phù hợp với giờ tan ca; có chính sách hỗ trợ kinh phí đào tạo công nghệ cho người lao động...

“Không thể có một thành phố phát triển bền vững nếu những người trực tiếp lao động chưa được chăm lo thỏa đáng. Sự phát triển của thành phố phải gắn liền với việc nâng cao chất lượng đời sống của chính anh chị em công nhân”, ông Hùng nhấn mạnh.

​