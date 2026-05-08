Tổng thống Mỹ Donald Trump ra tối hậu thư đối với EU

Ngày 7/5, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đưa ra tối hậu thư với Liên minh châu Âu (EU), cảnh báo nghiêm khắc rằng EU phải hoàn tất phê chuẩn thỏa thuận thương mại với Mỹ và đưa thuế quan về mức “0%” trước ngày 4/7 năm nay - đúng dịp Quốc khánh kỷ niệm 250 năm lập quốc của Mỹ. Nếu không, Mỹ sẽ áp đặt các mức thuế trừng phạt “cao hơn rất nhiều” đối với EU.

Sau cuộc điện đàm với Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen cùng ngày, ông Trump đã đăng trên mạng xã hội Truth Social tiết lộ rằng ông đồng ý dành cho EU một khoảng thời gian đệm, nhưng hạn chót là đến “sinh nhật 250 tuổi của nước Mỹ; nếu không, thật đáng tiếc, thuế quan của họ sẽ lập tức tăng lên mức cao hơn rất nhiều”.

Đối mặt với sức ép từ ông Trump, ngày 7/5 bà von der Leyen đăng bài trên mạng xã hội X, nhấn mạnh rằng EU đã đạt được “tiến triển tốt” trong việc giảm thuế để kịp phê chuẩn thỏa thuận vào đầu tháng 7. Bà cũng bổ sung: “Hai bên vẫn hoàn toàn cam kết thực hiện thỏa thuận này”.

Nghị viện châu Âu đặt “lằn ranh thuế 0%”

Trên thực tế, EU gồm 27 quốc gia thành viên đã đạt được một thỏa thuận thương mại sơ bộ với Mỹ từ tháng 7 năm ngoái, nhưng đã bị đình trệ do các cuộc đàm phán giữa các nhà lập pháp EU và chính phủ các nước thành viên không đạt được đồng thuận. Theo thỏa thuận, hàng hóa xuất khẩu từ EU sẽ phải chịu mức thuế 15% của Mỹ, trong khi trước đó Tổng thống Trump từng đe dọa áp thuế cao tới 30%.

Tuy nhiên, ông Trump tỏ ra rất không hài lòng với tốc độ triển khai thỏa thuận. Tuần trước, ông thậm chí còn chỉ trích EU trên nền tảng mạng xã hội Truth Social của mình vì “không tuân thủ thỏa thuận”, đồng thời dọa nâng thuế đối với ô tô và xe tải lên 25%. Thỏa thuận ban đầu này được đạt được sau khi ông Trump chơi golf tại khu nghỉ dưỡng sang trọng Turnberry của ông ở Scotland.

Nghị viện châu Âu đã phê chuẩn có điều kiện thỏa thuận này vào tháng 3 năm nay, đồng thời bổ sung các biện pháp phòng vệ nhằm bảo đảm Mỹ sẽ thực hiện đúng cam kết.

Các nghị sĩ cho biết họ chỉ đồng ý áp dụng mức thuế 0% đối với hàng hóa Mỹ nếu thép và nhôm sản xuất tại châu Âu được loại khỏi mức thuế toàn cầu 50% do Tổng thống Trump áp đặt. Mặc dù các cuộc đàm phán tại Nghị viện đã đạt được tiến triển, thỏa thuận vẫn cần được toàn bộ 27 quốc gia thành viên EU phê chuẩn.

Ông Bernd Lange, trưởng đoàn đàm phán của Nghị viện châu Âu, thừa nhận rằng dù các nhà lập pháp và chính phủ các nước đã đạt tiến triển tốt trong đàm phán, nhưng “vẫn còn một chặng đường dài phải đi”. Đại diện đàm phán của hai bên dự kiến sẽ mở vòng đàm phán mới vào ngày 19/5 tới đây tại Strasbourg, Pháp.

